Viljami Harjuniemi kommentoi Diili-huijausta – Toni Lähde täräytti heti suorasukaisen kommentin

Diilistä potkut saanut Viljami Harjuniemi ottaa nyt kantaa jaksossa nähtyyn häkellyttävään tilanteeseen.

MAANANTAIN Diili-jakson tehtävässä nähtiin poikkeuksellinen huijaus, joka paljastui nauhoitteelta vasta johtoryhmän edessä. Projektinjohtaja Viljami Harjuniemi sai lopulta potkut.

Nyt Harjuniemi avautuu asiasta Instagram-tilillään. Harjuniemi kertoo pitkän vertauskuvallisen tarinan kreikkalaisen mytologian Ikaroksesta. Ikaroksella oli sulista ja vahasta valmistetut siivet, joilla oli tarkoitus paeta labyrintista.

– Siivillä ei saanut lentää liian korkealle, koska aurinko sulattaisi siipien vahan. Vastaavasti siivillä ei saisi lentää myöskään liian matalla, koska meren kosteus voisi irrottaa sulat, Harjuniemi sanailee.

– Tarina päättyi siihen, että Ikaros lensi aivan liian lähelle aurinkoa varoituksista huolimatta ja tippui mereen ja hukkui, Harjuniemi toteaa vertauskuvallisesti.

Harjuniemi vakavoituu kirjoituksensa lopussa ja myöntää, että jaksossa nähtiin häneltä ylilyönti.

– Mulla meni yli, pahoittelut siitä. Tästä minun tarinasta ei tulla mytologiaan kirjoittamaan, mutta toivottavasti se tarjosi jotain hauskaa, jännittävää ja opettavaa maanantai-iltoihin! Kiitos jokaiselle johtoryhmän jäsenelle tärkeistä neuvoista, hän lisää.

Diilin neuvonantaja Toni Lähde huomasi Harjuniemen kirjoituksen ja jätti terveisensä kommenttikenttään.

– Eeppinen lähtö, mutta se ei poista sitä, että tekijänä oot yhden miehen armeija, jolla on sydän kultaa. Me tullaan vielä tekee jotain yhdessä, se on varmaa. Aivan upea suoritus, saat olla itsestäs todella ylpeä! Lähde ylistää.

Myös Harjuniemen puoliso Essi Unkuri kävi lohduttamassa rakastaan.

– Ylpeä susta, nyt ja aina, Unkuri kirjoittaa.

Tiina, Wenla ja Viljami kohtasivat johtoryhmässä vihaiset neuvonantajat ja Jaajo Linnonmaan.

TEHTÄVÄSSÄ kilpailijat saivat tehtäväkseen myydä Jaajo Linnonmaan ja Toni Lähteen oman t-paitabrändin t-paitoja, suoraan auton takakontista. Kilpailu oli rehellinen myyntikilpailu, joten puhelimen käyttö oli kiellettyä, lukuun ottamatta kuvauslupien kysymistä.

Toinen joukkue, Viljami, Wenla ja Tiina menivät pahemman kerran harmaalle alueelle.Viljami päätyy soittelemaan kilpailusta pudonneelle Nicolle, ja kertoo myyvänsä tehtävässä t-paitoja. Wenla pyytää taustalla Nicoa ja kumppaneita paikalle. Viljami kehottaa ottamaan rahaa mukaan.

– Kysy, et ostaaks se auton! Wenlan ääni kuuluu puhelussa.

Tiina hyssyttelee puhelun taustalla ja muistuttaa, että kilpailijoilla on mikrofonit.

– Mä en tiedä ketä te yritätte kusettaa, neuvonantaja Noora Fagerström kommentoi soittamaansa nauhoitetta johtoryhmässä.

Wenla säästyi potkuilta, mutta otti myös kantaa huijaukseen Instagramissaan jakson jälkeen.

