Yhdeksän ihmistä syöksyi kuolemaansa vuonna 2001, kun laulajatähti Aaliyahia kuljettanut lentokone putosi kiitotien päähän. Myöhemmin kävi ilmi, että moni asia oli pielessä tuona elokuisena iltana.

22-vuotiaan Aaliyahin ura oli nousukiidossa, kun kaikki päättyi hirvittävällä tavalla Bahaman paratiisi­maisemissa. Jättihittejä 15-vuotiaasta saakka tehnyt laulaja kuoli 25. elokuuta 2001, kun häntä kuljettanut pienlento­kone syöksyi maahan kesken nousun.

Onnettomuudesta aloitettiin tutkinta, jossa selvisi huolestuttavia seikkoja lentäjän kokemuksesta. Myöhemmin julkisuuteen ilmaantui rajuja väitteitä myös Aaliyahin tilanteesta turmailtana.

Hurjimmat teoriat ovat vihjanneet, että Aaliyah pakotettiin nousemaan kohtalokkaalle lennolle vastoin tahtoaan.

R&B-tähtenä tunnettu Aaliyah oli elokuussa 2001 Bahamalla kuvaamassa Rock My Boat -kappaleensa musiikkivideota. Videon kuvauksiin osallistui yli 60 henkeä ja ne saatiin etuajassa valmiiksi.

Aaliyahin oli tarkoitus palata Floridaan vasta sunnuntaina 26. elokuuta, mutta hän halusi lentää takaisin Yhdysvaltoihin heti omien osuuksiensa kuvausten päätyttyä.

Niinpä laulajalle ja hänen seurueelleen varattiin yksityinen pienkone, jonka oli tarkoitus kyyditä heidät 270 kilometrin matka Miamiin.

Cessna 402B -koneen oli määrä saapua hakemaan Aaliyahia Marsh Harbourin lentokentältä puoli viideltä iltapäivällä, mutta se oli myöhässä. Myöhästyminen ärsytti Aaliyahin seuruetta, sillä he halusivat lauantai-illaksi perille Floridaan.

Fakta Aaliyah Dana Haughton Stuart Townsend ja Aaliayh elokuvassa Kadotettujen kuningatar. Syntyi 16. tammikuuta 1979 Brooklynissa, New Yorkissa. Perhe muutti myöhemmin Detroitiin, jossa Aaliyah kasvoi. Osallistui 11-vuotiaan Star Search -ohjemaan, jossa etsittiin uusia tähtiä ja esiintyi Gladys Knightin kanssa. Solmi ensimmäisen levytyssopimuksensa 12-vuotiaana. Tutustui samalla musiikkimoguli R. Kellyyn jonka kanssa Aaliyah avioitui salaa vain 15-vuotiaana. Liitto mitätöitiin pian laulajan perheen vaatimuksesta. Julkaisi kolme albumia: Age Ain't Nothing but a Number (1994), One in a Million (1996) ja Aaliyah (2001). Loi uraa myös näyttelijänä ja näytteli muun muassa Romeon on kuoltava -elokuvassa.

Kone saapui lopulta hieman kuuden jälkeen. Sen kyytiin pakattiin ripeästi seurueen matkatavarat, mutta samalla selvisi, että koneen painoraja ylittyisi roimasti.

Silminnäkijöiden mukaan koneen lentäjä Luis Morales nosti esiin huolensa siitä, että seurue ja sen matkatavarat ylittäisivät koneen kapasiteetin.

Väitteiden mukaan lentäjä ja Aaliyahin työntekijät ajautuivat sanaharkkaan, sillä Cessna oli rekisteröity seitsemälle matkustajalle, mutta Aaliyahin seurueeseen kuului kahdeksan henkeä. Lisäksi mukana oli vielä Morales, jonka oli tarkoitus lentää konetta yksin.

Lentäjä myöntyi lopulta ottamaan kaikki kyytiin. Kone oli kertomusten mukaan täpötäynnä jokaista nurkkaa myöten.

Kaksimoottorinen Cessna kiihdytti nousuun kello 18.50 Abacon saarella sijaitsevalta kiitotieltä. Joidenkin silmin­näkijöiden mukaan lentäjällä oli vaikeuksia koneen toisen moottorin kanssa, mutta seurue pääsi kuitenkin matkaan.

Hetkeä myöhemmin lentokentän työntekijät todistivat karmeaa näkyä, kun pienkone syöksyi nokka edellä maahan vain muutaman kymmenen metrin päähän kiitotien päästä.

” Se oli hirvittävä näky.

Aaliyahin seurueen vuokraama Cessna meni kappaleiksi maahansyöksyssä.

Pelastushenkilökunta riensi paikalle soiselle alueelle nopeasti. Heitä odotti totaalinen katastrofi, sillä suuri osa lentokoneesta oli tuhoutunut ja osa matkustajien penkeistä oli sinkoutunut rungon ulkopuolelle.

Kuusi matkustajaa ja lentäjä kuolivat välittömästi, mutta kaksi matkustajista oli pelastajien saapuessa vielä elossa. He huusivat tuskissaan vakavasti loukkaantuneina. Kaikkien matkustajien ruumiit olivat palaneet pahasti.

– Se oli hirvittävä näky. Jotkut ruumiit olivat niin pahasti hajonneita, ettei heitä pystynyt tunnistamaan, onnettomuuden nähnyt George Thomas kertoi aikanaan.

Kuolleiden joukossa oli myös Aaliyah. Hän oli turman nuorin uhri ja menehtyi vakaviin palovammoihin ja päähän kohdistuneeseen iskuun. Onnetto­muudessa kuolivat myös muun muassa Aaliyahin henkivartija, Virgin-levy-yhtiön edustaja ja meikki­taiteilija.

Kaksi eloonjäänyttä menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.

Lento-onnettomuuden tutkinta aloitettiin välittömästi. Nopeasti kävi ilmi, että syynä saattoi olla se, että koneen painoraja ylittyi sadoilla kiloilla.

Tutkimuksissa todettiin, että koneen painon, polttoaineen ja matka­tavaroiden jälkeen matkustajat olisivat saaneet painaa yhdessä vain hieman yli 360 kiloa. Yhdeksälle hengelle jaettuna se olisi tarkoittanut runsasta 40 kiloa per henkilö.

Pelkästään Aaliyahin henkivartija painoi kertomusten mukaan noin 136 kiloa. Tutkijoiden mukaan oli selvää, että kone oli lastattu liian painavaksi.

Virallisen tutkinnan raportissa todettiin, että ”lentokoneen kokonais­paino ylittyi huomattavasti”. Sen lisäksi lentokoneen kantama lasti oli pakattu niin, että sen epätasa­paino teki koneen lentämisestä hyvin haastavaa.

Tutkimuksissa kävi ilmi, ettei konetta lentäneellä Luis Moralesilla ollut oikeutta kuljettaa kyseistä konetyyppiä yksin. Lisäksi paljastui, että lentäjän veressä oli onnettomuuden aikaan jäämiä kokaiinista ja alkoholista.

Fanit surivat Aaliyahia Los Angelesissa pidetyssä tilaisuudessa elokuussa 2001.

Hevosvaunut kuljettivat Aaliyahin arkun kirkkoon elokuun viimeisenä päivänä 2001 pidetyissä hautajaisissa.

Runsasta kuukautta aiemmin Morales oli jäänyt kiinni kokaiinin hallussapidosta, kun hän ajoi autollaan stop-merkin ohi ja poliisi pysäytti hänet. Poliisi teki etsinnän Moralesin autoon ja löysi sieltä kokaiinia.

Lentäjällä oli 60 vuorokautta aikaa ilmoittaa tapauksesta Yhdysvaltojen ilmailu­viranomaisille, jotta ne voisivat päättää hänen lentolupansa jatkosta. Morales kuoli kuitenkin ennen kuin aika umpeutui.

Väitteiden mukaan Morales oli myös vääristellyt lennettyjen lentotuntiensa määrä saadakseen lento­lupa­kirjansa. Todellisuudessa hän oli lentänyt huomattavasti vähemmän kuin väitti.

Myös Aaliyahin tilanteesta onnettomuuden aikaan paljastui myöhemmin hätkähdyttäviä seikkoja. Vuonna 2021 julkaistiin Kathy Iandolin kirjoittama Baby Girl: Better Known as Aaliyah -elämäkerta, jossa vuosien ajan hiljaa pysynyt silmin­näkijä kertoi viimein tapahtumista ennen kohtalokasta onnettomuutta.

Aaliyahin elämäkerran mukaan hän pelkäsi lentämistä.

Iandolin kirjan mukaan Aaliyah pelkäsi lentämistä, eikä olisi halunnut nousta lennolle Miamiin nähtyään, miten pieni kone oli kyseessä. Hän valitti pääkipua ja vetäytyi taksiinsa lepäämään.

Onnettomuuden aikaan 13-vuotias Kingsley Russell kertoi kirjassa, että hänen äitinsä toimi Aaliyahin taksikuskina. Taksin kyydissä olleen Russellin mukaan Aaliyahin seurueen jäsenet yrittivät suostutella laulajaa mukaan lennolle. Aaliyah oli kuitenkin vastahakoinen, ja Russelin mukaan laulajalle annettiin lopulta unilääke.

Kirjan mukaan Aaliyah nukahti syvään uneen. Hetkeä myöhemmin hänet kannettiin lentokoneeseen tiedottomassa tilassa.

– Hänet nostettiin taksista. Aaliyah ei tiennyt, että on nousemassa lentokoneeseen. Hän nukkui, Kingsley Russell kertoi kirjassa.

Russelin kertoman perusteella Aaliyah oli luultavasti syvässä unessa myös silloin, kun hän syöksyi kuolemaansa.

Aaliyah loi uraa myös näyttelijänä. Kuva Romeon on kuoltava -elokuvan ensi-illasta.

Viimeisen päivänsä Aaliyah vietti Bahaman kuvankauniissa maisemissa musiikkivideonsa kuvauksissa.

Juuri ennen laulajan kotiin lähtöä kuvattiin ne kohtaukset, joissa päästä varpaisiin valkoiseen sonnustautunut Aaliyah ja hänen tanssijansa tanssivat hulppean jahdin kannella. Meri kimmelsi ympärillä ja aurinko paahtoi Karibian taivaalta.

Aaliyahin viimeiset tunnit tallentanut Rock The Boat -musiikkivideo julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen 9. lokakuuta 2001.

Aaliyahin kuolema järkytti syvästi sekä hänen fanejaan, perhettään että muita läheisiä. Nuorta tähteä muistettiin valtavilla kukkamerillä ja hänen muistokseen järjestettiin hiljainen hetki, jossa sytytettiin kynttilöitä.

Tuottaja Quincy Jonesin mukaan maailma menetti hyvin erityisen ihmisen.

– Hän oli yksi maailman kilteimmistä tytöistä, Jones sanoi.

Aaliyah ja tuottaja Damon Dash ehtivät seurustella reilun vuoden.

Kuolemansa aikaan Aaliyah seurusteli musiikkituottaja Damon Dashin kanssa. Pari vuotta sitten Dash kertoi, että Aaliyahin kuolema oli hänelle valtava shokki, josta toipuminen vei pitkään. Laulaja on edelleen vahvasti läsnä Dashin elämässään.

– Ei ole ollut päivääkään 20 vuoden aikana, etten olisi joko kuullut hänen nimeään, musiikkiaan tai nähnyt kuvan hänestä. Joka ikinen päivä hän on läsnä elämässäni ja tunnen itseni siksi onnekkaaksi, Dash sanoi Aaliyahin kuoleman 20-vuotispäivänä.

Dashin lisäksi Aaliyah viihtyi lyhyen elämänsä aikana myöhemmin seksuaali­rikos­syytteiden keskelle joutuneen musiikkimoguli R. Kellyn seurassa ja vietti aikaa myös muun muassa Jay Z:n kanssa.

R. Kelly, 27, ja Aaliyah menivät jopa naimisiin laulajan ollessa vain 15-vuotias, mutta salaa solmittu liitto mitätöitiin pian Aaliyahin perheen vaatimuksesta. Liitto oli laiton, sillä alaikäinen Aaliyah oli ilmoittanut iäkseen 18 vuotta.

R. Kellyn seksuaali­rikosoikeuden­käynnissä vuonna 2021 kuultiin todistajaa, jonka mukaan tuottajamoguli seksuaalisesti hyväksikäytti Aaliyahia laulajan ollessa vain 13- tai 14-vuotias.

R. Kelly kiisti syytteet. Aaliyahin kantaa asioihin ei koskaan saada selville, sillä tähti menehtyi paljon ennen rikosvyyhdin purkautumista.

Lähteet: BBC, CNN, Billboard, Rolling Stones, IS Arkisto, The Sun, Fox News, New York Post