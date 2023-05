Neljän lapsen äiti Kim Kardashian laukoi suorat sanat vanhemmuudesta – paljasti surullisen yksityiskohdan arjestaan

Myös miljardööri Kim Kardashian on väsynyt äiti.

Kim Kardashianilla on neljä lasta.

Seurapiiritähti Kim Kardashianilla ja erikoisista tempauksistaan tunnetulla räppäri Kanye Westillä on neljä yhteistä lasta: North, 9, Saint, 7, Psalm, 5 ja Chicago, 4.

Nyt Kardashian on avautunut vanhemmuuden haasteista People-lehden julkaisemassa podcastissa nimeltä On Purpose with Jay Shetty.

– Vanhemmuuden kautta olen oppinut eniten itsestäni, Kardashian runoilee.

Vaikka nettovarallisuus näyttäisi päälle toista miljardia, ovat lapset silti lapsia. Ja kuten kaikki sukuaan jatkaneet tietävät, saattaa lapsiarki olla toisinaan raskaanpuoleista.

– Minun täytyy aina laittaa tyttäreni hiukset täydellisesti ja tietyllä tavalla. Ja sitten tämä yksi haluaa, että laitan hänelle kengät jalkaan. Kaikki tarvitsevat minua. Se on täyttä hulluutta ja sinne tänne juoksentelua. Ja ruuanlaittoa. Villiä, hän luettelee juontaja Jay Shettylle.

Silti lapsuus voi hujahtaa ohi hetkessä. Pian mussukka on jo teini, joka pitää äitiään mälsänä – olkoonkin, että tämä on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisista.

– Kaikki sanovat, että päivät ovat pitkiä ja vuodet lyhyitä. Se ei voisi olla enempää totta, Kardashian sanoo.

Tämä ajan rakenteen muuttuminen johtuu hänen mukaansa siitä, että lastenhoito on intensiivistä touhua, johon uppoutuu. Loputonta kaaosta, tähti tiivistää.

– Siihen menee niin sisään, etenkin silloin, kun ruokkii vauvoja. Se on silti parast kaaosta!

Toisinaan vanhemmuus tuntuu kuitenkin liian suurelta taakalta. Jopa miljardöörille.

– Se on maailman haastavin asia. On öitä, kun itken itseni uneen. Kun talossani on tällainen vitun tornado. Niinku, mitä juuri tapahtui!

Hän havainnollistaa ”tornadoa” näin:

– Niin monet mielialat ja persoonat taistelevat keskenään. Välillä minun täytyy leikkiä hyvää kyttää ja pahaa kyttää.

Siispä hän haluaa tulla vanhemmuudessaan myös jämäkämmäksi ja lujemmaksi.

– Kun asioita [vanhemmuudesta] oivaltaa, siitä tulee ihan valtavan ylpeä olo. Sillä pärjää koko päivän.

Niinpä vanhemmuus on supertähden mielestä kaikesta huolimatta ”maailman palkitsevin homma”.

– Mihinkään ei voi varautua. Aivan sama mitä odottaa, se yllättää aina.

– Siksi vanhemmuus on myös ihan vitun vaikeaa.