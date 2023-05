Tangokuningatar Mira Kunnasluoto katosi täysin julkisuudesta – kertoo nyt, miksi

Vuoden 2000 tangokuningatar Mira Kunnasluoto lopetti laulu-uransa ja katosi julkisuudesta. Nykyään täysin erilaista elämää elävä Kunnasluoto on kokenut ulosottoja, avioeroja ja myrskyjä ihmissuhteissa.

Yksityiselämästään vaitonaisena pysytellyt vuoden 2000 tangokuningatar Mira Kunnasluoto, 49, tekee nyt täyskäännöksen ja puhuu suoraan repivistä vuosistaan julkisuuden valokeilassa Petri Tuunaisen kirjoittamassa kirjassa Riisuttu kuningatar.

Kirjaa tehtiin pitkään, lähes vuosi, ja pitkän prosessin aikana Kunnasluoto alkoi nähdä itsensä hieman eri silmin kuin aiemmin.

– Se auttoi käsittelemään omaa elämää. Olen ihan hyvä tyyppi, vaikka on kaikkea käynytkin, Kunnasluoto kertoo Ilta-Sanomille.

Mira Kunnasluoto on yksinhuoltajaisän kasvattama. –Vaikka olin vain pikkutyttö, ymmärsin äidin lähteneen lopullisesti. Äidin lähtö jätti sieluuni haavan, joka ei koskaan täysin umpeutunut.

Kunnasluoto oli työtön kahden lapsen äiti osallistuessaan Tangomarkkinoille. Lainamekoissa laulanut yksinhuoltaja hurmasi tuomariston ja äänestävän yleisön. Alkoi pyöritys, jonka keskipisteessä loistanut laulaja ei tuntenut oloaan kotoisaksi – olihan hän ollut uskossa nuoruudesta saakka. Sinkkuuden ja miesjuttujen ympärillä pyörivät lehtijutut kuormittivat, pitkäsoitto osoittautui pettymykseksi ja rahahuolet vaivasivat.

Kunnasluoto oli menettänyt luottotietonsa 1990-luvun lopussa ensimmäisen avioeronsa jälkeen eläessään Kelan päivärahoilla.

– Koin suurta häpeän tunnetta taloudellisesta tilanteestani ja muistan tämän ajan avioeron jälkeen hyvin ahdistavana. Joitakin kertoja jouduin hakemaan sosiaalitoimistosta apua saadaksemme rahaa ruokaan. Sekin hävetti suuresti, Kunnasluoto kertoo kirjassa.

Mira Kunnasluoto ja Antti Raiski kruunattiin tangokuninkaallisiksi Seinäjoella kesällä 2000.

Rahapulassa Kunnasluoto jätti Elloksen 1 000 markan laskun maksamatta, minkä seurauksena hän menetti luottotietonsa samalla vuosiksi.

– Olihan se nolo tilanne. Kun olin työttömänä, rahaa ei ollut, hän muistelee nyt.

Kunnasluoto sai velat maksettua, mutta joutui uudelleen ulosottoon maksettuaan levynsä tuotantokustannukset. Levy ei menestynyt, keikkakalenteri huusi tyhjyyttään ja omiaan Kunnasluoto ei saanut projektista koskaan takaisin.

– Sitten maksettiin velat pois kokonaan. Maksamallahan siitä selviää, Kunnasluoto sanoo.

Vyötä oli kuitenkin kiristettävä, sillä ulosottovelka kasvoi koko ajan korkojen takia. Iskelmäkeikkojen lisäksi Kunnasluoto työskenteli puhelinoperaattoreiden alihankkijoilla. Varattomuus ahdisti, eikä varaa ollut mihinkään ylimääräiseen. Harrastuksista tingittiin, sukulainen lainasi rahaa asunnon vuokraan, ja vaatteet ja huonekalut hankittiin kirpputoreilta.

Viimeiset ulosottovelat Kunnasluoto sai maksettua pois viisi vuotta sitten, osittain silloisen aviopuolisonsa avustuksella.

– Nyt on taas luottotiedot kunnossa. Olen kiitollinen siitä, että asiat ovat paljon paremmin. Halusin kertoa asiasta, sillä se on historiaa, ja moni voi saada siitä lohtua ja apua. Vaikka kuinka on voittanut hienon tittelin, silti ihmisellä voi olla syviäkin vaikeuksia.

Mira Kunnasluoto poseerasi kuvaajalle kaksi vuotta voittonsa jälkeen uudessa hiustyylissä.

Luottotietojen menetys opetti välttämään turhia riskejä, etenkin musiikkibisneksessä.

– Sen opin, että kannattaa miettiä vähän enemmän ennen kuin lähtee juttuihin mukaan. Ajattelin, että tuollaisen tittelin voitettuaan ei tarvitsisi itse kustantaa uutta musiikkiaan ja ottaa velkaa.

Yksityiselämäänsä tarkoin varjellut tangokuningatar puhuu kirjassa harvinaisen avoimesti elämänsä aallonpohjista. Laulu-uran aikana suhde-elämä oli haastavaa paitsi otsikoiden, myös onnenonkijoiden suhteen. Eivätkä singlet Mieheni ja Kuuma sinkku auttaneet siinä, että Kunnasluoto koki tulleensa leimatuksi julkisuudessa miehenkipeäksi tangokuningattareksi. Yhä useammin kävi niin, että Kunnasluoto päätyi väärään seuraan.

Kunnasluoto työskentelee nykyisin luonnonkosmetiikan parissa ja opiskelee yrttiterapiaa.

Suhde-elämään liittyviin syviin pettymyksiin kuuluu myös abortti, johon laulaja päätyi silloisen miesystävänsä toivomuksesta. Kunnasluoto tiesi, ettei suhde hulivilimäisen nuoremman miehen kanssa kehittyisi sen vakavammaksi, Volvon tuhannen markan kuukausimaksut oli hoidettava ja tangovuoden keikat laulettava.

– Miten ihmeessä olisin tässä tilanteessa kolmen lapsen äitinä selvinnyt ja tehnyt kunnialla keikkani? Koin, että jäisin yksin lapsen kanssa ja miten sitten hoitaisin keikkani. Tunsin olevani umpikujassa, Kunnasluoto sanoo kirjassa.

Kunnasluoto kokee abortin olleen tyhmä ja turha teko, jota katuu syvästi.

– Kuitenkin uskon, että jonain päivänä näen Jumalan luona tämän lapseni. Uskon, että olen saanut tämän syntini anteeksi Jumalalta, Kunnasluoto kommentoi kirjassa.

Mira Kunnasluoto kokeili myös kantrityyliä.

Monien kipuilujen ja suunnanvaihtojen kautta Kunnasluoto päätyi lopettamaan uransa iskelmämusiikin parissa tyystin. Musiikkialan raadollisuus ja kova kilpailu iskivät vasten kasvoja, ja Kunnasluoto kertoo joutuneensa arvostelun kohteeksi esimerkiksi ulkonäkönsä takia. Arvostelijoita löytyi niin yleisöstä kuin muusikkokollegoistakin.

– Mitä enemmän humalassa yleisö tanssipaikoilla oli, sitä raaemman arvostelun kohteeksi joutui aina varpaankynsistä alkaen. Kun ihmiset tanssivat artistin lähellä, he katsovat todella tarkkaan, miten on laittautunut, hän kertoo.

Sinitaivas-kiertueella Kunnasluoto kertoo kokeneensa syrjimistä ja vääränlaista lähentelyä muiden laulajien taholta, mikä tuntui pahalta.

– Pitääkö tässä reittä pitkin mennä, että saa suosiota tässä porukassa? Se tuntui pahalta. Tuli vähän epävarma olo, että onko ihminen täällä turvassa, hän miettii.

Usko Jumalaan oli kulkenut mukana jo lapsuudesta saakka, joten Kunnasluoto koki luonnollisena siirtymän gospelmusiikin pariin. Savuiset ravintolat esiintymispaikkoina alkoivat ahdistaa, kuten myös viihdemaailman pintakiilto.

Erään gospel-konsertin yleisöstä löytyi myös rakkaus, ja laulaja avioitui vuonna 2018. Avioliitto päättyi viime vuonna.

– Ainahan siinä kestää hetki, että siitä selviää. En halua hirveästi puhua asiasta, mutta tilanteet ovat välillä sellaisia, että ne johtavat avioeroon. Sitten pitää vaan jatkaa eteenpäin. Nyt on jo kaikki paljon paremmin.

Ulosottoon joutuminen on opettanut harkitsevaisemmaksi raha-asioissa.

Kahdesti naimisissa ollut Kunnasluoto uskoo edelleen rakkauteen ja myös avioliittoon.

– Suhtautumiseni avioliittoon ei ole muuttunut. Arvostan avioliittoa, ja se on Jumalan järjestyksessä Raamatussa luotua. Katsotaan, miten asiat etenevät ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Kunnasluoto miettii.

Nykyisin Kunnasluoto työskentelee myyjänä luonnonkosmetiikan parissa, opiskelee yrttiterapiaa ja laulaa gospelia. Tätä vaihetta on edeltänyt monta kokeilua: vuosien aikana Kunnasluoto on valmistunut puutarhuriksi ja matkaoppaaksi ja kokeillut lääketeknikon ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksia.

Mira Kunnasluoto on kokeillut montaa eri alaa.

Oma tie löytyi lopulta luonnosta, joka on ollut Kunnasluodolle tärkeä voimavara lapsesta saakka.

– Asun nykyisin Kuusankoskella, ja elämässäni on tasapainoinen vaihe. Tulin uskoon jo nuorena ja se kannattelee edelleen. Iskelmäpuolelle en aio enää palata. On hyvä olla näin, Kunnasluoto sanoo.

– Keikoille on edelleen kova hinku, mutta kohdallani se piti mennä näin, että olen tässä kohdassa tänään.

Petri Tuunaisen kirjoittama Mira Kunnasluoto – Riisuttu kuningatar julkaistaan kesäkuussa kovakantisena kirjana ja pokkarina sekä äänikirjana (TV7). Tuunainen on kirjoittanut aiemmin elämäkerrat Armi Aavikosta, Helinä Ilkasta ja Jamppa Tuomisesta.