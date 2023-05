Petra Gargano poseeraa farkut auki – lataa suorat sanat liian pienistä vaatteista

Petra Gargano, 37, muistuttaa Instagramissa, ettei ihmisten tarvitse mahtua vaatteisiin, vaan vaatteiden ihmisille.

Petra Gargano on paremmassa fyysisessä kunnossa kuin koskaan ennen.

Tiktak-yhtyeestä aikoinaan tähdeksi ponnistanut Petra Gargano julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään kuvan, jossa hän paljastaa vatsansa ja ottaa kantaa ulkonäkö­paineisiin.

Gargano poseeraa kuvassaan vaaleat farkut auki. Kuvatekstissä hän toteaa, että liian pieniin housuihin on olemassa erittäin yksinkertainen ratkaisu.

– Jos housut ei mee kiinni…. Osta isommat housut!!! Meidän ei tarvitse sopia vaatteisiin, vaan niiden pitää sopia meille, Gargano kirjoittaa.

Garganon mukaan hän on nykyään paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen, vaikka vaatekaapista löytyi vino pino liian pieniä vaatteita.

– Mä olen tällä hetkellä fyysisesti elämäni kunnossa, ja heitin just pinon vaatteita kierrätykseen, joihin en aio enää koskaan mahtua… Tekipä hyvää, laulaja kiteyttää ajatuksensa.

Useat Garganon seuraajat komppaavat häntä ja toteavat, että laulajan teksti osui ja upposi.

– Oikein. Ei samaan muottiin kuka mahdu, eräs nainen toteaa.

– Ihanasti ja niin lohdullisesti sanottu

– Näin on. Ollaan justiinsa hyviä tällaisina

37-vuotias Gargano on nykyään kahden lapsen äiti. Hänellä on puolisonsa Mauro Garganon kanssa vuonna 2013 syntynyt poika ja vuonna 2020 syntynyt tytär.

Petra Gargano on luonut jo pitkään soolouraa ja hänet on nähty Vain elämää -sarjan 6. tuotantokaudella vuonna 2017. Gargano on kilpaillut myös Selviytyjät Suomi -sarjassa, johon hän osallistui vuonna 2019.

Alun perin hän nousi julkisuuteen teini-ikäisenä tyttöbändi Tiktakista, joka nautti valtavaa suosiota vuosituhannen vaihteessa.