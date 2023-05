Maria Veitola törmäsi Yökylässä-kuvauksissa iljettävään näkyyn – karu totuus nukkumapaikasta paljastui aamulla

Maria Veitola paljasti taas someseuraajilleen yksityiskohtia Yökylässä-sarjan kulisseista. Tällä kertaa hän tarjosi vastauksia muun muassa alkoholinkäyttöön.

Mediapersoona Maria Veitola meni kerran yökyläilemään näyttelijä-juontaja Janne Katajan luo.

"Kunnon huppeliksihan” se meni.

– Juotiin shottejakin, kääk!

Tämän ja monta muuta herkullista yksityiskohtaa supersuositun Yökylässä-sarjansa kulisseista hän paljastaa Instagram-tilillään.

Veitola vastaillut seuraajiensa kysymyksiin jo toistamiseen. Viimeksi hän järjesti samanlaisen kyselytunnin vappuaattona.

Lue lisää: Maria Veitola katuu kahta Yökylässä-jaksoa – todellinen luonne paljastui kameroiden sammuttua

Tällä kertaa seuraajat olivat kiinnostuneet tissuttelun lisäksi muun muassa ohjelmavieraiden erikoisista tavoista sekä Veitolan ällöttävimmistä kyläilykokemuksista.

Kysymykset ja vastaukset on taltioitu Veitolan Instagram-profiilin kohokohtiin.

Janne Katajalla on ”shotit pakkasessa” Veitolan seuraavaa vierailua varten.

kyläilyn kohteiden yksityinen puoli kiinnostaa Veitolan seuraajia.

Häneltä kysytään, onko tuntunut oudolta käydä julkkiksen vessassa.

– Ei. Mutta julkkiksesta voi olla outoa, että kotiin pamahtaa kuvausporukka, jotka kaikki käyttävät hänen vessaansa.

Vastauksen taustalla on kuva Veitolasta ilveilemässä hassusti. Vessajutut ovat aina hilpeitä.

Veitola myös paljastaa, millaisia omalaatuisia tapoja kyläiltävistä on paljastunut.

Hän kertoo, etteivät jotkut julkkikset ole esimerkiksi koskaan pesseet hampaitaan toisen ihmisen läsnä ollessa.

– Esimerkiksi Päivi Räsänen ja Pekka Haavisto! En ole tajunnut, että hampaidenpesu on monelle liian intiimi tapahtuma. Katsojiltakin tulee tästä palautetta. Hampaidenpesu on kuulemma kuvottavaa.

Lue lisää: Elina Gustafsson ja Ansku Bergström pesevät hampaansa samalla harjalla – tilanne kylpyhuoneessa saa Veitolan hämilleen

Toisin oli esimerkiksi nyrkkeilytähti Elina Gustafssonin ja tanssija Ansku Bergströmin tapauksessa. Pariskunta paljasti jaksossa pesevänsä hampaat samalla harjalla.

– Olen aika monen ihmisen kanssa pessyt hampaita, enkä ole tämmöistä vielä nähnyt, Veitola hämmästeli jaksossa.

Vihreiden kansanedustaja ja ulkoministeri Pekka Haavisto ei pese hampaitaan muiden läsnä ollessa, Veitolalle valkeni.

Jos vessassa käynti ei oudoksuta eikä hampaiden harjaus tunnu liian intiimiltä, niin onko reissuilla sitten käynyt jotakin erityisen ällöttävää?

On, Veitola vastaa. Hän muistelee erästä ”ihan hirveää” nukkumiskokemustaan.

– Menin nukkumaan pimeällä, huoneen lamppu ei toiminut. Oli ollut raskas päivä ja ilta, olin ihan sippi. Käsikopelolla toimin, löysin sänkyni. Pötkähdin sinne ja mietin vaan, miksi täällä haisee joku tuhatvuotinen grillikioskin rasvakeitin.

Ei ollut rasvakeitin, kyläilijä sai huomata.

– Aamulla heräsin, päivä paistoi sisään. Totesin nukkuneeni todella likaisissa lakanoissa, sellaisessa ruskeassa ihmisen muotoisessa hiki-rasva-eriteläikässä. Se oli paha!

Lue lisää: Maria Veitola Instagramissa viimeisestä Yökylässä-jaksosta:”Kaikkea muuta, mitä oletin”

Myös muuta epämieluisaa on reissuilla sattunut. Veitola onkin jo aikaisemmin myöntänyt katuneensa kahta Yökylässä-jaksoa.

Aihetta sivuava kysymys esitetään myös tällä kertaa: Onko julkisuuden henkilöitä, joiden luokse Veitola ei menisi?

– Juu, on. Julkisuuden henkilöilläkin on vakavia ja ikäviä persoonallisuushäiriöitä, jos tietäisin sellaisesta ennalta, en altistaisi ehdoin tahdoin itseäni. Sit ihmiset, jotka ovat tehneet pahoja tekoja, eivätkä ole valmiita myöntämään niitä ja reflektoimaan, eivät ansaitse ohjelma-aikaa. Ja sit on epäluotettavia kusipäitä, en jaksa sellaisiin käyttää aikaa.

Sentään kukaan kukaan Veitolan haastateltavista ei ole katunut jälkikäteen osallistumistaan ohjelmaan.

– Ei oo mun tiedossa, että näin olis käynyt.

Jakso Päivi Lipposen kanssa kuvattiin hänen kesämökillään.

Veitola kertoo myös, että jotkut vieraat ovat suostuneet ohjelmaan silloin, jos kuvaus on tapahtunut vieraan kodin sijasta hänen mökillään.

– Koti ei ole tarpeeksi ”hieno”, yksityisyyden rajat menevät kodin seinissä, tai joku toinen perheenjäsen ei halua että kotona kuvataan. Tai koti on niin pieni, että kuvaus tuntuu ahdistavalta. Sit voidaan kuvata kakkosasunnossa tai mökillä, jos sellainen on.

Lue lisää: Päivi Lipponen kuvailee Maria Veitolalle yksinäistä arkeaan Paavon kanssa – tunteikas purkaus auton ratissa

Löytyy myös vieraiden perheenjäseniä, jotka eivät halua linssiluteiksi.

Veitola myöntää, että tällaiset tilanteet voivat olla hankalia.

– Vaikka se piilossaolija olis kiva tyyppi ja myötämielinen, se tuo oman jännitteen. Päähenkilön voi olla vaikea rentoutua ja heittäytyä täysin, kun tietää että viereisessä huoneessa joku/jotkut kuuntelee.

Useimmiten kyläillessä ei kuitenkaan ole tarvinnut vaivaantua.

– En vaivaannu helposti. Joskus joku on vaikka kohdellut kumppaniaan ikävästi kuvausryhmän läsnä ollessa tai jopa kuvatessa, niin se on vaivaannuttanut. Sellaiseen on niissä tilanteissa jotenkin vaikea puuttua, kun ei halua vaivaannuttaa ketään lisää.

Joskus päähenkilöitä pitää lämmitellä, Veitola myöntää.

Välillä on kuitenkin ollut tilanteita, joissa juttu ei heti lennä.

– Joskus menee toisen vuorokauden puolelle, että yhtyeys ja rentous ja luontevuus löytyy. Epämukavinta / raskainta on se, jos päähenkilö itse ei ota yhtään vastuuta tai liidaa, vaan mä joudun kannattelemaan joka ainoan hetken. Se on kyllä onneks harvinaista.

Tärkeintä joka tapauksessa on luottamus, hän linjaa.

– Haluan kunnioittaa haastateltavaa ja hänen määrittämiään rajoja. Yleisö ei tietenkään tiedä meidän taustakeskusteluista tai sopimuksista. Joskus katsojan mielestä uskalias tai tuomittava kysymys on aivan ok päähenkilölle, koska olen / olemme tsekanneet sen etukäteen.

Siksi Veitola on pyrkinyt siihen, ettei sarjasta joskus saatu myrskyisä palaute tai suoranainen vihapuhe vaikuttaisi sisältöön.

– Mutta joskus se saattaa vaikuttaa.

Veitolan kyläily rokkari Andy McCoyn ja tämän kumppanin Sofia Zidan luona herätti kohun.

Yhtä kaikki, sarjan tekeminen on ollut Veitolalle nautinto. Ruokaakin kuulemma majoittajat tarjoavat tarpeeksi.

Sarjan tekemiseen on löytynyt hyvä rytmi. Kaikkia kymmentä jaksoa ei tehdä kerralla. Silloin kuvaaminen ei pääse väsyttämään.

– Rakastan yökyläilyä.

Ruuhkavuosina sarjan kuvaukset tuntuivat Veitolalle jopa lomalta.

– Silloin kun mun lapsi oli pieni ja kotona oli tosi intensiivistä, ja pääsin yökylään johonkin, missä oli rauhallista ja hiljaista ja mulla oli oma huone, olisin halunnut jäädä vähän pidemmäksi aikaa, rehellinen juontaja myöntää.

Silti jotkut yksittäiset jaksot ovat saattaneet viedä mehut.

Lue lisää: Andy McCoyn käytös Yökylässä-sarjassa järkytti tv-katsojat – Maria Veitola joutui hakemaan apua

Lue lisää: Maria Veitola ottaa kantaa väitteeseen Andy McCoy -jaksosta – kertoo, mitä rajussa tilanteessa tapahtui

– Tän viimeisimmän kauden jälkeen olin kyllä tosi rikki ja poikki, koska vika kuvattu jakso oli se Andyn ja Sofian jakso.

Veitola on aiemminkin puhunut julkisuudessa, että rokkari Andy McCoyta käsitellyt jakso oli hänelle traumaattinen kitaristin arvaamattoman käytöksen takia.

Lue lisää: Andy McCoy ja Sofia Zida paljastavat totuuden erikoisesta suhteestaan Maria Veitolalle

Lue lisää: Andy McCoyn ja Maria Veitolan illan­vietto päättyy raivo­kohtaukseen: ”Pidä turpasi kiinni!”

Lue lisää: Andy McCoy haukkui Maria Veitolan suorassa lähetyksessä – Veitolalta kryptinen kuvaus yökyläilystä miehen luona

Sentään ainakin yksi vieras toivottaa Veitolan lämpimäksi tervetulleeksi uudestaan:

Janne Kataja.

– Tuus taas. Shotit jo pakkasessa! hän letkauttaa omassa tarinassaan Veitolalle.