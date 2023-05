Fonda oli kuvaamassa Satimessa-elokuvaa, kun ohjaaja lähestyi häntä.

Näyttelijä Jane Fonda kertoo, että vuonna 1996 kuollut ranskalaisohjaaja René Clément pyysi häntä harrastamaan seksiä kanssaan ennen kuvauksia.

Fonda oli filmaamassa vuonna 1964 julkaistua Satimessa-elokuvaa yhdessä Alain Delonin ja Lola Albrightin kanssa, kun ohjaaja lähestyi häntä.

– Teeskentelin, että en ymmärtänyt kysymystä. Hän sanoi haluavansa nähdä millaisen orgasmin saan ennen kuin ryhdymme kuvaamaan seksikohtausta, Fonda kertoo The Guardianin mukaan.

Fonda paljasti tapauksen Watch What Happens Live -keskusteluohjelmassa sen jälkeen, kun juontaja Andy Cohen halusi tietää, kuka Hollywoodin miehistä on koettanut iskeä Fondaa.

– Hän halusi sänkyyn kanssani ja sanoi, että hahmoni täytyy saada orgasmi elokuvassa. Minulla olisi muitakin tarinoita, mutta meillä ei ole tarpeeksi aikaa, Fonda lisäsi.

Fonda oli 27-vuotias, kun Satimessa-leffaa tehtiin. Clément, 51, oli tuolloin yksi Ranskan merkittävimmistä elokuvantekijöistä.