IL: Vesa-Matti Loirin Sampo-poika kertoo isänsä viimeisistä ajoista

Sampo Loiri sanoo, että hänellä oli syvä yhteys isänsä kanssa.

Sampo Loiri kertoo Iltalehden haastattelussa, että hän oli sinut isänsä Vesa-Matti Loirin sairastumisen kanssa.

– Minulle se sairastuminen ei ollut sokki. Rehellisesti sanoen olin jo todella pitkään pelännyt, että menetän isäni, Sampo Loiri kertoo lehdelle.

– Hän ei pitänyt itsestään kovin hyvää huolta ja hän kävi monesti lähellä kuolemaa. Hän oli usein huonossa hapessa.

Sampo Loirin mukaan hänen isänsä kipuili usein isyytensä kanssa.

– Hän ei mukautunut isän rooliin kovin hyvin. Elin lapsuuteni äitini ja kahden sisareni kanssa. Isän kanssa näimme harvoin. Meillä on kuitenkin ollut isän kanssa aina syvä yhteys ja ystävyys.

Sampo Loiri isänsä hautajaisissa Helsingissä 20. syyskuuta 2022.

Vesa-Matti Loiri oli elämänsä aikana naimisissa kolme kertaa. Liittojen aikana syntyi viisi lasta. Loiri myös rakasti työtään ja siitä syntyi ristiriitoja.

– Työ menee mulla monien ihmissuhteissa tärkeiden asioiden edelle. Parisuhteen toisen osapuolen on ollut vaikea ymmärtää sitä, ja jos joudun valitsemaan, se on ennen pitkää goodbye, Loiri toteaa Tuomas Marjamäen kirjassa Tuttujen kesken Vesku (Docendo, 2023).

Tämän vaikutuksia Loiri myös suri.

– Olen potenut huonoa omaatuntoa siitä, että olen huono isä. Pitkän keikkarupeaman ja autossa istumisen jälkeen olin aika väsynyt kotiin palatessani. Ei sitä heti ollut täysin valmis taas koti-isäksi.

Jari Tervo kirjoitti Loirista kirjan vuonna 2019. Sampo Loiria ei haastateltu kirjaan. Hän kertoi olevansa huono puhumaan itsestään.

Syyskuussa 2019 Sampo Loiri kertoi IS:lle, että hän kunnioittaa suuresti isänsä saavutuksia.

– Hän on minulle enemmänkin ystävä. Hyvä ystävä, Sampo ruoti tuolloin.

– Isäni on elänyt hyvin poikkeuksellisen elämän. Tai kaikkien elämä on omalla tavallaan ainutlaatuinen, mutta isä on kyllä todella uskaltanut heittäytyä ja toteuttaa villeimpiäkin unelmiaan. Minusta ihmisten ylipäätään tulisi uskaltaa näyttää villejäkin tunteitaan.