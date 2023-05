The Smiths -yhtyeen basisti Andy Rourke kuoli haimasyöpään 59-vuotiaana

Basisti Andy Rourke, 59, sairasti pitkään haimasyöpää.

Brittiläisen rockyhtyeen The Smithsin basisti Andy Rourke on kuollut 59-vuotiaana haimasyöpään, uutisoi The Guardian. Suru-uutiset kertoi yhtyeen kitaristi Johnny Marr.

– Andy Rourke on kuollut pitkäaikaisen haimasyöpäsairauden jälkeen. Andy tullaan muistamaan ystävällisenä ja kauniina sieluna niille, jotka tunsivat hänet, ja erittäin lahjakkaana muusikkona musiikkifaneille. Pyydämme yksityisyyttä näinä surullisina hetkinä, Marr kirjoittaa Twitterissä.

Rourke liittyi Smiths-yhtyeeseen sen alkuajoilla, ja oli mukana lähes sen lopettamiseen saakka. Hän soitti Smithsin klassikkokappaleilla, kuten hiteillä This Charming Man ja There Is a Light That Never Goes Out.

The Smiths -yhtyeeseen kuului Andy Rourke (vas.), Morrissey, Johnny Marr ja Mike Joyce.

Rourke soitti myös superyhtyeessä Freebass kahden muun kuuluisan basistikitaristin, Peter Hookin ja Gary "Mani" Mounfieldin kanssa.