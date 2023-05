Podcast: Ilona Ylikorven, 24, oli vaikea selviytyä arjesta – sitten tuli diagnoosi, joka selitti kaiken

Ilona Ylikorpi on kärsinyt aikaansaamattomuudesta ADHD:n takia.

Ilona Ylikorpi on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja.

DJ ja somevaikuttaja Ilona Ylikorpi , 24, kertoo ensimmäistä kertaa ADHD-diagnoosistaan Hanna Tikanderin Selvin päin -podcastissa. Hän kertoo ensimmäisten hälytysmerkkien ilmenneen jo lapsuudessa.

Ylikorpi kertoo podcastissa aloittaneensa jo lapsena kaikkia mahdollisia eri harrastuksia, mutta lopetti aina muutamien treenien jälkeen. Silloin huomattiin, että pitkäjänteisyys puuttui.

– Olen ollut tosi ahdistunut koko mun elämän, ihan lapsesta asti, hän kertoo podcastissa.

Lukiosta valmistumisen jälkeen Ylikorpi hakeutui lääkäriin, jossa häntä alettiin hoitaa masentuneisuus- ja ahdistuneisuuspotilaana, hän kertoo podcastissa.

Ylikorpi hakeutui terapiaan, mutta se ei ensin tuottanut tulosta. Hän vaihtoi terapeuttia ja vihdoin asiat alkoivat valjeta. Terapeutti kysyi Ylikorvelta, että oliko hän ajatellut, että hänellä voisi olla ADHD.

– Rohkaistuin menemään ADHD-testeihin ja lopulta sain ADHD-diagnoosin.

Ylikorpi kuvailee podcastissa, että ADHD:n takia toiminnan aloittaminen on hyvin vaikeaa.

– Vaikka tiedän, että on lasku, mikä pitää maksaa, pankkitilillä on rahaa, mut ei vaan pysty aloittaa sitä toimintaa. Välillä on tullut maksumuistutus, koska ei ole vaan pystynyt.

Hän venyttää usein asioiden tekemistä aivan viime tippaan saakka. Silloin, kun asioihin liittyy toisen henkilön kanssa sovittu deadline, ne yleensä hoituvat.

– Silloin, kun asiat ovat omissa käsissäni, enkä ole kenellekään velkaa mitään, siinä on isoin mahdollisuus, että asiat jäävät tekemättä.

Ylikorpi paljastaa podcastissa, että kerran hän menetti yhteistyökumppaninsa jatkuvan myöhästelyn vuoksi.

– Mulla oli yhteistyökumppani, jonka kanssa olisin kovasti halunnut jatkaa yhteistyötä. Se ei jatkunut, koska toimitin materiaalit joka kerta myöhässä.

Nykyään Ylikorvelle on löydetty sopiva lääke ja annos, jonka avulla hän pystyy keskittymään paremmin. Hän ei syö sitä joka päivä.

– Tarvitsen sitä silloin, kun teen sellaisia asioita, mistä tiedän, etten muuten saisi aikaiseksi. Kuten kirjanpito, laskut ja pitkiä aikoja keskittymistä vaativat asiat, hän selittää podcastissa.

Ilona Ylikorpi tuli tunnetuksi YouTube-kanavaltaan IlonaJulia toisen tubettajan Julia Ahosen kanssa. Myöhemmin Ylikorpi perusti oman kanavansa. Nyt hän on toiminut somevaikuttajana sekä alkanut keikkailemaan DJ:nä. Instagramissa hänellä on yli 220 000 seuraajaa.

Selvin päin -podcastin uudet jaksot perjantaisin Podimossa.