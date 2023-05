Mick Jaggerin tytär pidätettiin Ibizalla – Jaden seurueen käytös sai ravintolan asiakkaat kauhun valtaan

Jade Jaggerin illanvietto päättyi poliisin pahnoille.

Rolling Stones -laulaja Mick Jaggerin tytär Jade Jagger, 51, on pidätetty Ibizalla, kertoo Telegraph.

Korusuunnittelija tunnetun Jade Jaggerin kerrotaan joutuneen putkaan ravintolassa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. Jaggerin ja hänen miesseuralaisensa kerrotaan viettäneen iltaa paikallisessa ravintolassa, kun poliisille ilmoitettiin miehen käyttäytyvän uhkaavasti muita asiakkaita ja ravintolan henkilökuntaa kohtaan.

Espanjalainen El Mundo kertoo ravintolan soittaneen paikalle poliisit, jotka kohtasivat La Oliva -ravintolassa hurjistuneen miehen. Telegraph kertoo, että välikohtauksesta on levinnyt sosiaalisessa mediassa kauhistuneiden ravintolan asiakkaiden kuvaamia videoita, joissa nähdään että Jaggerin kumppanin taltuttamiseen tarvittiin neljä poliisia.

– Olette rasisteja, Jaggerin kumppani rähisi poliiseille.

Jade Jagger kuvattuna siskopuolensa Georgia May Jaggerin kanssa 2018.

El Mundon mukaan Jagger kimpaantui kumppaninsa kohtelusta ja hyökkäsi poliisin kimppuun. Hänen kerrotaan solvanneen ja kynsineen poliisia. Jagger oli myös huutanut poliiseille, että he ovat rasisteja ja pidättävät hänen ystävänsä vain tämän ihonvärin takia.

– Teidän pitää kunnioittaa minua, Jagger oli kihissyt El Mundon mukaan.

Espanjalaismedian mukaan Jade Jagger vaikutti päihtyneeltä ja myös hänen ystävänsä käytös vaikutti sekavalta. Parivaljakon vauhdikas illanvietto oli herättänyt huomiota jo ennen välikohtausta. Jaggerin ystävän kerrotaan levitelleen rahojaan ja yhtäkkiä ostaneen tarjoilijalle 2000 euron arvoisen designerpuvun.

Jagger julkaisi ennen välikohtausta kuvia ibizalaisesta hotellista, jossa hän on majoittunut viime päivät.

Jade Jagger erosi aviomiehestään 2021 ja eron jälkeen hänet on yhdistetty julkisuudessa barbadoslaiseen liikemieheen. Jaggerilla on ollut kakkoskoti Ibizalla jo 90-luvulta lähtien ja hän on ylistänyt vuolaasti bileparatiisina tunnettua Ibizaa.

– Etsin utopiaa, paikkaa, jossa voisin aloittaa aikuisena elämän lasteni kanssa. Paikkaa, jossa löytäisin hippipuoleni, Jagger on kertonut Telegraphille.

Telegraph kertoo, että nuorempana Jade Jagger viihtyi otsikoissa riehakkaan käytöksensä takia.

Esimerkiksi vuonna 2007 päihtynyt Jagger herätti närää lentokoneen businessluokassa. Tuolloin hänen edustajansa pisti käytöksen lentopelon piikkiin.

– Jade pelkään lentämistä ja usein hän juo drinkin rauhoittuakseen ennen koneeseen menoa. Hänellä oli hauskaa kavereidensa kanssa, eikä hän ymmärtänyt, että käytös haittaisi muita matkustajia.