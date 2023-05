Laulaja Billie Eilish on eronnut – tähden edustaja ottaa kantaa pettämishuhuihin

Suosituimpiin poptähtiin kuuluva Billie Eilish vahvisti suhteensa rock-muusikkoon viime syksynä.

Muusikko Billie Eilishin, 21, kerrotaan eronneen yhdysvaltalaisesta rock-muusikko Jesse Rutherfordista, 31. Aiheesta uutisoi TMZ.

– Voimme vahvistaa, että Billie ja Jesse ovat eronneet hyvissä väleissä ja pysyvät hyvinä ystävinä, Eilishin edustaja kertoo lehden mukaan.

Billie Eilish ja Jesse Rutherford julkistivat suhteensa viime syksynä.

– Pettämishuhut eivät pidä paikkaansa. Molemmat ovat tällä hetkellä sinkkuja.

Kahden muusikon suhteesta uutisoitiin viime vuoden syksyllä. Eilish vahvisti suhteensa rock-muusikkoon lokakuussa.

Eilish ja Rutherford kuvattiin niihin aikoihin yhdessä läheisissä tunnelmissa intialaisessa ravintolassa ja kävelemässä käsikkäin kadulla.

Alunperin huhut suhteesta lähtivät liikkeelle, kun kaksikon nähtiin kävelevän käsi kädessä Universal Studiosin Halloween Horror Nights -tapahtumassa.

Eilish ja Rutherfort ovat tunteneet toisensa jo pitkään. Netissä on levinnyt yhteiskuva heistä jo vuodelta 2017. Kuvan aikaan Eilish oli 16-vuotias ja Rutherford 26-vuotias.

Billie Eilish on yksi maailman suosituimmista poptähdistä tällä hetkellä. Hänet tunnetaan kappaleista bad guy, lovely ja Happier Than Ever.

Jesse Rutherford tunnetaan The Neighbourhood -yhtyeen laulajana ja lauluntekijänä. Hän on lapsena näytellyt myös Life or Something Like It -elokuvassa ja Star Trek -sarjan jaksossa.