Tässä on Tähdet, tähdet -voittaja!

Tähdet, tähdet 2023 -kilpailu huipentui illan finaaliin.

Illan Tähdet, tähdet -finaalijaksossa olivat mukana Konsta Hietanen, Maria Lund sekä Lauri Mikkola. Illan teemana oli klassikot.

Lopulta koko kilpailun voitti laulaja-näyttelijä Maria Lund. Hän esitti finaalijaksossa häkellyttävän tulkintansa Eminemin Lose Yourself -kappaleesta.

– Tää on tän koko kauden se THE veto, tää on parasta! Tää on myös mulle koko se ohjelman juttu, että Maria Lund vetää Eminemiä! tuomari Juuso Mäkilähde ylistää.

Viimeisenä esityksenään voittaja Lund esitti Tina Turnerin James Bond -henkisen kappaleen Goldeneye. Hän sai tästäkin pelkkää ylistystä tuomareilta.

Maria Lund sulatti katsojien sydämet.

Hietanen, joka on jo kertaalleen voittanut Tähdet, tähdet -kisan, esitti finaalijaksossa klassikot Zitti E Buoni ja Piano Man.

– Mulla tuli itku nyt. En tiennyt, että soitat pianoa ja huuliharppua ja kaikkea! juontaja Susanna Laine toteaa.

Mikkola päättää kauden viimeisellä tulkinnallaan Aerosmithin kappaleesta I Don’t Want to Miss a Thing.

– Lauri puree niin perhanan ihanasti! Tää on parasta A-luokkaa! tuomari Lilli Paasikivi kehuu.

Lopuksi juontaja Laine paljastaa yleisön äänestämän kauden voittajan raikuvien aplodien kera.

– Todella hyvä fiilis ja olen hirveän onnellinen, että sain osallistua! Haluan kiittää aivan kaikkia, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä! Erikoiskiitos tietenkin kotiin perheelle, joka on sietänyt mua nämä viimeiset viikot, tuore voittaja Maria Lund saa sanottua.

