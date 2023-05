Podcast: Rosanna Kuljun parisuhde päättyi – avaa nyt eron syitä

Rosanna Kulju kertoo podcastissa tunteellisesta erostaan.

Mediapersoona Rosanna Kulju avautuu Pimppiheimo-podcastissaan taannoin kokemasta erostaan.

Kulju kertoo, että suhde päättyi jo ennen Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksiin lähtöä, josta Kulju palasi takaisin viime viikolla. Hänen mukaansa ero tapahtui hyvässä hengessä. Entinen kumppani ei ole julkisuudessa.

– En keksi tästä ihmisestä mitään pahaa sanottavaa, hän kertoo juontoparilleen Piritta Hagmanille.

Eroon johti Kuljun mukaan erilaiset tavoitteet elämässä. Hän kertoo, että heillä oli suhteessaan älytön kemia ja iso rakkaus. Kulju on avautunut aiemmin Instagramissa lapsihaaveistaan.

– Vaikka tälle on annettu paljon ajatusta molemmilta puolilta, eletään niin erilaista elämää.

Suhde päättyi yhteisymmärryksessä. Kulju kertoo tuntevansa epäonnistuneensa.

– Se on meiltä molemmilta rohkea teko, että osataan lopettaa, koska me ei pystytä tekemään toisiamme onnellisiksi, Kulju sanoo herkistyneenä podcastissa.

– Tosi surullista, mut tää on vaan elämää. Mä en halua luopua mun isoista unelmista, enkä halua pyytää ihmistä, josta välitän, luopumaan hänen unelmistaan.

Kuljun mukaan hän on ollut viimeksi sinkkuna 4-5 vuotta sitten. Tuleva kesä on tarpeellinen hänelle. Hän lupailee, että luvassa on hot girl summer, eli villi sinkkukesä.

– Mä en ees muista minkälaista olisi lähteä baarista jonkun äijän mukaan! Kulju pohtii podcastissa.

Vuosi sitten toukokuussa Kulju kertoi edellisestä erostaan Instagramissa.

– Ollaan erottu jo tuossa hetki sitten. Ei sen enempää aiheesta muuta kuin että eroon ei liity draamaa ja se, että olen kiitollinen kaikesta mitä saatiin yhdessä. Joskus elämä tapahtuu ja rakkaus ei vaan riitä, vaikka kuinka paljon niin haluaisin uskoa, Kulju kertoo Instagramissa.

Pian erouutisen jälkeen Kulju avautui sosiaalisessa mediassa myös toteutumattomista lapsihaaveistaan. Hän alusti kirjoittavansa asiasta, joka ärsyttää ja koskettaa häntä joka päivä.

– Ihmiset jotka sanoo ’ei sulla ole kiire’ kun kerron, että unelmoin puolisosta ja lapsesta, Kulju kirjoittaa julkaisemansa Instagram-kuvan yhteydessä.

– Tämä nyt on ollut mun haave jo vuosia ja nyt nostaa päätään entisestään, kun luulin edellisen parisuhteen olevan se jossa kaikki toteutuu.