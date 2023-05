Käärijä laukoi suorat sanat raha-asioistaan radiossa – ”En oo saanut tästä vielä penniäkään”

Aamulypsyssä ja Ylellä vieraillut Käärijä sanoi, ettei lähtisi enää uudestaan euroviisuihin.

Suomea euroviisuissa edustaneella Käärijällä on takanaan rankkoja viikkoja. Liverpoolin viisuhuumasta sunnuntaina kotiutunut Käärijä, eli Jere Pöyhönen, vieraili keskiviikkoaamuna Suomipopin Aamulypsyssä ja Ylen aamu-tv:ssä kertomassa kuulumisiaan.

– Mulla menee hyvin, mutta oon väsynyt, Käärijä sanoi Aamulypsyssä.

– Kuinka hapokas kokonaisuus toi oli? Juuso Mäkilähde kysyi häneltä.

– Henkisesti aika saakelin raskas kokemus. Kaikki ei mene aina niin kuin itse ajattelet treeneissä ja ruokahommissa. Niistä johtuen ei aina täydellä teholla menty. En mä uudestaan lähtis, sanotaanko näin. Mut oli ihan mahtavaa, Käärijä kertoi viisuista.

Aamulypsyssä nostettiin esille muun muassa Käärijän Cha cha chan menestys Spotifyssa ja se, kuinka se näkyy Käärijän rahapussissa.

Cha cha cha on noussut Spotifyn Maailman Top 50 -listalla kymmenen sakkiin.

– Me pohdittiin, että ne rahat ei varmaan ole päätyneet sulle vielä ja siinä on varmaan aika paljon kulujakin? Mäkilähde sanoi.

– Vaikka keikkaliksat on noussut nyt, niin kulutkin on nousseet. On joutunut miettimään vähän managerihommaa messiin siihen ja kitaristia ja teknikkoa mukaan. Välillä joutuu jopa maksaa itse yöpymisestä, että kyllä siinä on kuluja, Käärijä kertoo.

Hän sanoo, ettei Cha cha chan menestys ole vielä tuonut hänelle suuria summia.

– Jos hintalapussa on toi summa, niin se ei tarkoita, että se tipahtaa mun taskuun. Musta tuntuu, että ihmiset ajattelee sen vähän liikaa, että ai sille maksettiin ton verran, eli se tienaa ton verran. He ei tiedä koko totuutta.

– Mä en oo saanut tästä vielä penniikään, mutta tulen saamaan ne kyllä. Aina ei myöskään ole kyse rahasta, mutta nyt alkaa miettimään, että tässä on henkinen hyvinvointi pelissä, Käärijä kertoi Aamulypsyssä.

Hän vitsaili, että hänen tavoitteenaan on jäädä eläkkeelle 35-vuotiaana.

– Nostan hattua kyllä tekijöille, jotka jaksaa painaa tuolla. Katsotaan, miten pitkään tämä lento kestää, toivottavasti mahdollisimman pitkään.

Ylen aamu-tv:ssä keskiviikkoaamuna Aamulypsyn jälkeen vieraillut Käärijä kertoi, että viime viikot ovat olleet melkoista haipakkaa. Viisufinaalin jälkeen hän on keskittynyt lepoon ja nähnyt ystäviään ja perhettään.

Lauantaina hänellä on Helsingin Jäähallin Black Boxissa keikka. Se jälkeen Käärijä aikoo lomailla.

– Sunnuntaina pääsen lomailemaan. Omaa aikaa ja rauhaa kaipaa kyllä, hän kertoi Ylellä.

Euroviisut nosti Käärijän ja Cha cha cha -biisin ilmiöksi. Käärijä sanoi Ylen aamu-tv:ssä, ettei hän koe jättisuosio muuttaneen häntä ihmisenä.

– Sama äijä olen kuin UMK:hon lähtiessä, hän naurahti.

Pyöritys on kuitenkin ollut sellaista, että pieni hengenveto on paikallaan.

– Mieli ja kroppa on olleet kovalla. Tiettyjä ratkaisuja pitää tehdä, että saadaan pidettyä ukko kunnossa, hän pohti.

Ilmassa oli juhlan tuntua, kun Käärijä saapui sunnuntaina Suomeen.

Hän sanoi nauttineensa viisuhumusta, mutta parina viimeisenä päivänä ennen finaalia väsymys alkoi painaa.

– Aika hektistä oli ja välillä jopa vähän ahdistavaa. Toisaalta nautin todella paljon, en vaihtaisi mitään pois. Loput neljä, kolme päivää alkoi olla sellaista, että pakkaan F1-lakanat ja lähden kotiin. Hauskaa ja kivaa oli, hän summasi.

Finaalin jälkeen euroviisujen jälkipyykkiä on puitu ahkerasti niin somessa kuin eri maiden medioissakin. Käärijä voitti yleisöäänestyksen ylivoimaisesti, mutta Ruotsin Loreen voitti euroviisut tuomariäänien turvin.

Ylen haastattelussa nostettiin esille se, että tämä on herättänyt ihmetystä ja suuttumusta viisufaneissa. Käärijä sanoi, ettei hänellä ole jäänyt mitään hampaankoloon lopputuloksesta, mutta hänestä on hyvä, että aiheesta keskustellaan.

– Oli loistavaa, että se tapahtui koska ehkä nyt saadaan herätettyä muutosta viisujen päähän tai sitten ei, hän sanoi.

– Se kolahti mun kohdalle, mutta en ala jossittelemaan tässä asiasta. Säännöt on samat kaikille. Loreen oli huipputyyppi ja en ole yhtään pahoillani, että hän hoiti homman himaan, Käärijä painotti.

Käärijältä kysyttiin, kiinnostaako häntä kansainvälinen ura viisumenestyksen jälkeen. Artisti sanoi, että keikkapyyntöjä on tupsahdellut valtava määrä.

– 70 keikkapyyntöä on tullut Euroopasta ja muualtakin. Mulla on buukattu vuosi aikalailla täyteen. Pitää katsoa, etten polta itseäni loppuun.

– Meikäläisen on pakko ottaa lomaa. Mun henkinen terveys on nyt a ja o.