Lehtiväite: Melania Trump haluaa takaisin Valkoiseen taloon – tästä syystä Trumpit ovat nyt ”läheisempiä kuin koskaan”

Trumpit ovat Page Sixin lähteiden mukaan lähentyneet enemmän kuin koskaan.

Yhdysvaltojen 45. presidentin Donald Trumpin, 76, avioliiton Melania Trumpin, 53, kanssa on huhuttu jo pidemmän aikaa olleen jonkinlaisessa kriisissä.

Vuonna 2005 avioituneiden Trumpien liittoa ovat piinanneet erinäiset skandaalit, joista käytännössä kaikki ovat kummunneet Donaldista. Osa edellisen presidentin väitetystä sikailusta on johtanut jopa syytteisiin, joista erityisesti yksi on People-lehden lähteiden mukaan jäytänyt Melaniaa.

Tämä on niin kutsuttu hyssyttelyrahatapaus, jossa Donaldin epäillään maksaneen pornotähti Stormy Danielsin hiljaiseksi liittyen väitettyyn salasuhteeseen. Epäilty maksu olisi tapahtunut vuonna 2016, mutta väitetysti salasuhde sijoittui Trumpien Barron-pojan syntymän aikoihin eli noin vuoteen 2006.

Kyseinen tänä keväänä oikeudessa puitu tapaus on tiettävästi Melanialle puheenaiheena tabu, mutta mikäli Page Sixin lähteitä on uskominen, pariskunta on nyt suorastaan onnellinen yhdessä skandaaleista huolimatta.

Lähteiden mukaan pari on ”läheisempi kuin koskaan” etenkin siksi, että Melania pyrkii ottamaan aiempaa suuremman roolin miehensä presidentinvaalikampanjassa. Tietyllä tapaa hän korvaa siis miehensä tyttären Ivanka Trumpin ex-presidentin näkyvimpänä tukijana.

– (Donald) Trump sanoo Melanian olevan hänen rinnallaan kampanjan aikana enemmän kuin edelliskerralla, lähde väittää.

Donald Trumpilla on edelleen paljon kannattajia Yhdysvalloissa.

Melania on jo ehtinyt julkisestikin asettua miehensä taakse. Mikäli hänen Donald voittaisi presidentinvaaleissa, aikoisi Melania omien sanojensa mukaan keskittyä luomaan Yhdysvaltain lapsille ”turvallisen ja hoivaavan tilan oppia, kasvaa ja menestyä”.

– Hänellä on minun tukeni. Katsomme eteenpäin tulevaisuuteen, ja siihen, että johdamme Amerikkaa rakkaudella ja voimalla, Melania sanoi Fox Newsille hiljattain.

Foxin haastattelussa Melania kuitenkin pysyi hiljaa kohuaiheista, eli Donaldin rikossyytteistä. Hiljattain yksi näistä johti jopa tuomioon.

Liittovaltion oikeus katsoi toukokuun alussa, että Donald Trump käytti seksuaalisesti hyväkseen toimittaja-kirjailija E. Jean Carrollia, 79, newyorkilaisen luksustavaratalon sovituskopissa vuonna 1996.

Trumpia syytettiin kanteessa pahoinpitelyn lisäksi kunnianloukkauksesta, johon hänen todettiin syyllistyneen viime vuonna kiistäessään Carrollin syytöksiä.

Valamiehistön mukaan Trumpin on myös maksettava Carrollille noin kahden miljoonan dollarin vahingonkorvaukset pahoinpitelystä sekä kolmen miljoonan dollarin korvaukset kunnianloukkauksesta.