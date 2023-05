Tuhannet halusivat Käärijä-lööpin – täältä saat sen itsellesi!

Ilta-Sanomien euroviisulööpistä tuli niin suosittu, että tuhannet suomalaiset pyysivät sitä itselleen.

Suomi peittyi euroviisujen alla vihreään, eikä syynä ollut ainoastaan luonnon herääminen kevääseen. Syypää taitaa olla myös huimaan suosioon noussut Jere ”Käärijä” Pöyhönen, joka on valloittanut sydämiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Tarttuvan Cha Cha Cha -kappaleen ja ikonisen show’n lisäksi ihmiset ovat hullaantuneet Käärijän maanläheiseen ja valovoimaiseen persoonaan. Viisuja 29-vuotias vantaalainen ennakkosuosikki ei voittanut, mutta saavutti monen mielestä jotain parempaa: ennätyspotin yleisöääniä.

Myös IS juhlisti Käärijää erikois­lööpillä, jossa taustaväri vaihdettiin vihreään ja Käärijää kutsuttiin ”Suomen Chankariksi”. Lööpissä korostettiin Käärijän saamia yleisö­ääniä. Pienemmällä oli painettu ammattilais­raatien pisteet, mutta lööpin sanoin: ”ei nyt välitetä siitä”.

Koska lööppi tuntui ilahduttavan ihmisiä poikkeuk­sellisen paljon, IS päätti lahjoittaa 10 kehystettyä ja Käärijän nimi­kirjoituksella varustettua erikois­lööppiä lukijoilleen. Pyysimme lukijoita kertomaan, miksi juuri heidän tulisi saada historiallinen Käärijä-lööppi. Vastauksia tuli hurja määrä, yli 3 000 ihmistä halusi palan Käärijä-historiaa itselleen, läheiselleen tai yhteisölleen.

Vastaukset olivat koskettavia, hauskoja ja hyvin perusteltuja, eikä valinta ollut helppo.

Käärijä kirjoitti nimikirjoituksen lööppeihin, jotka toimitetaan valituille lukijoille.

Eräs lööpin itselleen lunastanut kertoi vastauksessaan Käärijän tuomasta ilosta vakavan sairauden sävyttämän arjen keskelle.

”Olen vakavasti sairas ja Käärijä tuo niin paljon positiivisuutta jo ihan kuvassa! Olisi jotain mukavaa katseltavaa täältä sängyn pohjalta.”

Käärijä sai euroviisufinaalissa huimat 376 yleisöpistettä.

Myös toinen lööpillä palkittu koki Käärijän tuoneen hänen elämäänsä jotain aivan ainutlaatuista.

”Käärijä on tuonut hartaasti kaivattua iloa elämääni tänä keväänä. Olen toiminut lääkärinä läpi koronavuosien eroten siinä samalla. Samalla menetin ainoan läheisen ihmisen elämässäni – lienee tarpeetonta selittää molempien olleen rankkaa. Niin työssä kuin vapaallakin sai tuntea ettei ole tarpeeksi.

Korona meni, mutta joka päivä läsnä oleva ahdistuneisuushäiriö tuli. Lopulta menetin myös ainoaksi ystäväksi jääneen rakkaan lemmikin. Välillä kaikki valo elämästä tuntui kaikonneen, mutta koko kansan yhteinen ilakointi Cha Cha Cha:n tahtiin toi kevääseen jotain mitä odottaa – ensimmäistä kertaa vuosiin. Koko kevään kohokohta oli se, kun kauempana asuva entinen työkaveri halusi lohduttaa ja piti euroviisujen etäkatsomoa kanssani puhelimen välityksellä. Nyt pidän kaksin käsin kiinni toivosta ja terapian tuella eteenpäin! Kiitos Käärijä!", kirjoitti Niina Pohjois-Suomesta.

Oulun Toripolliisi puettiin vihreään boleroon.

Tarinoissa korostui ylpeys Käärijän suomalaisuudesta, hänen luomastaan yhteisöllisyydestä sekä musiikin voimasta.

Myös euroviisut nähtiin monessa vastauksessa sydäntä lähellä olevana perinteenä.

Näin kuvailee eräs lööpin omistajaksi valittu lukija.

”Olen seurannut euroviisuja kuusivuotiaasta, vuodesta 2002. Olin tuolloin kalareissulla isäni ja hänen ystäviensä kanssa. Ajoimme illasta pois ja kuuntelimme radiosta itse kisaa. 6-vuotiaana tuntui käsittämättömältä, että maamme oli ollut mukana noin 40 vuotta ilman yhtään voittoa. Ennakko-oletuksissa puhuttiin Laura Voutilaisen olevan korkealla. Sain kuitenkin jo ensimmäisellä kerralla kokea, ettei euroviisutaival ole Suomelle helppo.

Muistelen yhä vuosilukuja eroviisujen kautta. Tapahtuma sattuu usein syntymäviikolleni ja kevään lapsena aika on muutenkin vuoden parasta: luonto herää henkiin, on taas valoisaa, kesäsuunnitelmat piristävät mieltä ja viisuviikko kruunaa kevään.

Viisut ovat yhdistävä tekijä ja olen itsekin saanut kokea, miten ihmisillä on aina muistoja ja mielipiteitä eri vuosien kilpailuista. Tänä keväänä kutsuin kielikahvilatoiminnassa tapaamani tuttavuudet katsomaan Suomen UMK-finaalia. Vieraat eivät tienneet mitä odottaa, mutta illan päätteeksi kaikki olivat Käärijä-faneja. WhatsApp-ryhmämme keskustelu on täyttynyt euroviisuaiheista.

Aloitin reilu vuosi sitten otsikoiden keräämisen merkittäviltä päivämääriltä ostamalla Wall Street Journalin lehdet Trumpin valinnan ja Ukrainan sodan syttymisen jälkeisiltä päivämääriltä. Suurena euroviisujen ystävänä olisi Käärijä-lööppi kokoelmani ehdoton kruunu tuleviksi vuosiksi”, kirjoitti Valtteri Mikkelistä.

Sadat ihmiset olivat Jere Pöyhöstä vastassa Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Kansainvälistä yleisöä – eritoten ruotsalaisia – haluaa vakuuttaa myös toinen onnekas kehystetyn lööpin saaja.

”Koska kaikki mitä lööpissä on mainittu on puhdasta faktaa! Ja tämä lööppi kuuluisi kehystää ja laittaa komeilemaan meidän tyhjälle olkkarin seinälle, jotta puolison ruotsalaiset sukulaiset tietäisivät kuka oikea voittaja on”, kirjoitti Laura Lahdesta.

Käärijä ja lööppi ilostuttivat sekä nuoria että varttuneempaa euroviisukansaa.

”Haluan tämän lööpin omalle seinälle kunniapaikalle, koska sydämeni oli pysähtyä, kun näin tämän lööpin paikallisen Salen seinällä tänään. Ilta-Sanomat luki ajatukseni. Ikinä ennen en ole kokenut vastaavaa, vaikka olen katsellut elämää, lööppejä ja euroviisuja 57 vuotta”, perusteli Jukka Rovaniemeltä.

”Ihan mahtava lööppi”, riemuitsi helsinkiläinen nainen. Hän puolestaan haluaa yllättää läheisensä, joka oli Käärijää lentokentällä vastassa ja sai tavata viisusankarin. Nainen antaa lööpin läheiselleen syntymäpäivälahjaksi.

”Hän olisi varmasti todella innoissaan, jos järjestettäisiin Käärijän teemaa mukaillen vihreä-pinkki-teemaiset juhlat ja juliste olisi lahjana! Tapaaminen oli sen verran ikimuistoinen – etenkin äitienpäivänä, sillä ystäväni on itsekin sekä äiti että isoäiti!"

Nuorempiakin faneja ja erikoislööpin saajia joukosta löytyy.

”Tyttäreni 16 v. on suuri euroviisufani. Tietää paljon euroviisuista nuoresta iästään huolimatta. Perheellämme ei kauheasti ole rahaa, joten keikoille meneminen on täysin mahdotonta, koska siihen ei yksinkertaisesti ole varaa”, Marika Sastamalasta kirjoitti.

”Meillä on kotona kuukauden vajaa 2-vuotias poika, jolle tämä kevät on ollut yhtä Cha Cha Cha:ta. Aina kappaleen soidessa mistä tahansa aparaatista, piti saada volyymia lisää ja hymy levisi korviin. Pikkumies tunnistaa artistin kuvan, pienenkin, ja aina haluaa jäädä sitä katsomaan. Meillä ei paljoa puhetta tule vielä, mutta Cha Cha Cha (khaakhaakaa) kyllä luonnistuu. Meille vanhemmille tämä on niin iloinen ja hauska asia, ja siksipä tämän voittaminen olisi täydellinen lahja ensi kuussa 2 täyttävälle ihanalle pojalle!" perusteli Suvi Vantaalta.

Käärijän possujunan taustalla on ruotsalainen koreografi Fredrik ”Benke” Rydman.

Cha Cha Cha -huudot raikuivat myös euroviisufinaalissa Liverpoolissa, kun ääntenlaskenta oli vielä kesken. Käärijää kuunnellaan todella paljon Suomen lisäksi myös maailmalla. Tällä viikolla Suomen viisubiisistä tuli Spotifyn historian kuunnelluin suomenkielinen kappale. Torstaina Cha cha cha oli kuunneltu suoratoistopalvelussa yli 36 miljoonaa kertaa, perjantaina toistoja oli jo lähes 40 miljoonaa.

Historiallista se on jo yksin suomalaiskappaleelle, mutta vielä historiallisempaa Cha Cha Chan kaltaiselle suomenkieliselle laululle.

Saman huomasi eräs kuusamolainen opettaja.

”Äidinkielen opettajana haluaisin lööpin luokkani seinälle muistuttamaan nuoria siitä, että suomen kielellä on paikkansa ja että sillä voi menestyä. Lisäksi lööppi muistuttaisi yhteisöllisestä keväästä, joka huipentui vihreään teemapäivään perjantaina 12.5. Lööppi on myös hyvä muistutus nuorille siitä, että kenestä tahansa voi tulla ihan mitä vain, on erittäin hienoa tehdä uskomaansa asiaa, hullutella ja heittäytyä ja tavoitella unelmiaan”, Saija Kuusamosta kertoi.

Käärijällä oli Käärijä-korvakorut.

Suurimmassa osassa tuhansista vastauksista puhuttiin Käärijän luomasta ilosta. On selvää, että tässä viisukeväässä oli monen mielestä jotain hyvin poikkeuksellista, sellaista, joka on antanut voimaa.

”Minulla todettiin nielurisasyöpä aika samoihin aikoihin, kun oli UMK:n esitysten aika. Käärijä ja Cha Cha Cha on kulkenut sairauteni rinnalla alusta asti seuratessani Käärijän viisutaipaletta. Käärijän karisma ja sydämellisyys mukaansatempaavalla biisillä höystettynä on antanut minulle voimaa, iloa ja uskomattoman hienoja hetkiä aina sieltä UMK:n voitosta Eurovision laulukilpailun moraaliseen voittoon asti. Käärijä-lööpin naulaisin meidän vierashuoneen seinään ikuisiksi ajoiksi”, kertoi Virpi Nastolasta.

Suomen Chankari itse kävi hiljattain Sanomatalossa Helsingissä. Samalla hän kirjoitti nimikirjoituksensa lööppeihin, jotka lähetetään kehystettyinä kilpailun voittaneille onnellisille lukijoille. Heille on jo ilmoitettu voitosta.

Samassa yhteydessä IS luovutti myös artistille itselleen oman Käärijä-lööpin.

Vaikka kehystettyjä ja nimikirjoituksella varustettuja lööppejä oli tarjolla vain hyvin pieni määrä, niin kokonaan ilman ei tarvitse kenenkään jäädä. Valtaisan suuren kysynnän vuoksi Ilta-Sanomat päätti laittaa lööpin ilmaiseksi jakoon. Jos kotoa löytyy tulostin, jokainen halukas voi nyt tulostaa oman, historiallisen Suomen Chankari -lööpin täältä.

Ilta-Sanomat kiittää kaikkia kilpailuun vastanneita lukijoitaan!

Ja kiitos Käärijä!