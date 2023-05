Ruotsin mediassa yritetään liennytellä alkuviikon viisuraivoa: ”Päästäkää irti vahingonilosta”

Aftonbladet-lehden viisuasiantuntija Torbjörn Ekin mukaan vahingonilo suomalaisia kohtaan on helppoa.

Maanantaina uutisoitiin, kuinka ruotsalaisen Aftonbladetin viisuasiantuntijat Tobbe Ek ja Markus Larsson olivat äärimmäisen tuohtuneita suomalaisten jätettyä Ruotsin euroviisuedustaja Loreenin täysin ilman pisteitä.

Naapurimaan viisuasiantuntijat purkivat pettymystään lehden Schlagerkoll-nimisessä podcastissa.

– Typerä kansa, Ek kummasteli suomalaisia.

Nyt Ek kirjoittaa Aftonbladetissa, että vaikka onkin helppoa olla vahingoniloinen suomalaisten häviöstä, se on väärä tapa juhlia Ruotsin Loreenin voittoa.

Vaikkakin Ekin mielestä on hankalaa olla hieman naureskelematta Twitterissä näkemälleen kuvalle, jossa Ruotsin jääkiekkomaajoukkue Tre Kronor on voittanut Suomen maajoukkueen, ja kuvan yhteyteen on lisätty Loreenin laulun sanat: And all I care about is you, You're stuck on me like a tattoo.

Ruotsi voitti Suomen jääkiekon maailmanmestaruuskisojen A-lohkon ottelussa maanantaina numeroin 2–1.

Aftonbladetin asiantuntijoiden aiempi turhautuminen suomalaisia kohtaan vaikuttaa nyt olevan kuitenkin laantumassa, vaikkakin rivien välistä on hieman aistittavissa happamuutta niin suomalaisia kuin norjalaisiakin kohtaan.

Norjassa on vaadittu äänekkäästi euroviisujen äänestyskäytännön muuttamista ja tuomaripisteistä luopumista.

Aftonbladetissa kirjoittava Ek pyrkii viimeisimmässä kirjoituksessaan luomaan raivoamisen sijaan yhteishenkeä kolmen Pohjoismaan välille.

– Annetaan suomalaisten ja norjalaisten olla katkeria ja töykeitä jonkin aikaa. Sitten voimme tanssia yhdessä Cha cha cha’ta, tuntea olevamme kuin Queen of Kings (Norjan euroviisukappaleen nimi) ja hankkia tatuoinnit. Sitten voimme juhlistaa sitä, että kolme pohjoista maata saa ensimmäistä kertaa olla koko euroviisujen tv-katsojien suosikkeja, Ek lepyttelee.