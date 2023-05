Dokumentti: Anna Nicole Smithin traaginen elämä päättyi samasta syystä kuin hänen poikansa – läheiset paljastavat totuuden

Netflixin uudessa dokumentissa käydään läpi Anna Nicole Smithin kohtaamia tragedioita ja yllättäen päättynyttä elämää.

Playboy-malli ja näyttelijä Anna Nicole Smith eli traagisen elämän, joka päättyi lääkkeiden yliannostukseen 39-vuotiaana helmikuussa 2007. Edeltävänä vuonna Smithin 20-vuotias Daniel-poika kuoli samalla tavalla.

Netflixin uusi Ursula Macfarlanen ohjaama dokumentti Tuntematon Anna Nicole Smith tarkastelee hänen elämäänsä, ja paljastaa järkyttäviä totuuksia sekä valheita, jotka Smith olisi halunnut pitää piilossa.

– Hän oli täydellisen naisellisuuden ikoni, ohjaaja Ursula Macfarlane kertoo People-lehdelle.

– Koko elämänsä ajan hän yritti olla sitä, mitä hän luuli muiden ihmisten haluavan hänen olevan. En tiedä, tiesikö Anna Nicole itsekään, kuka hän oli.

Vuonna 1992 Smith pääsi etenemään kauneutensa ansiosta pikkukaupungin tarjoilijasta Playboyn kansikuvaksi ja Guess-farkkujen kasvoksi.

Hän sai rooleja muun muassa elokuvissa Mies ja alaston ase 33 1/3 ja Coenin veljesten Valtapeli. Hän hehkui mainostauluilla, hurmasi Jay Lenon ja Arsenio Hallin kaltaisia talk show -juontajia ja loisti Oscar-gaalan punaisella matolla.

Anna Nicole Smithin elämästä julkaistiin uusi Netflix-dokumentti.

Anna Nicole Smith eli Vickie Lynn Hogan meni ensimmäisen kerran naimisiin Billy Smithin kanssa vain ollessaan 17-vuotias. Vuotta myöhemmin he saivat yhdessä Daniel-pojan. Avioliitto päättyi vuonna 1993.

Vuonna 1994 Smithin ollessa 26-vuotias, hän meni naimisiin 89-vuotiaan öljymiljardöörin J. Howard Marshallin kanssa. Hän tapasi Marshallin ollessaan töissä strippiklubilla. Mies osti hänelle talon, timantteja ja auton ja tarjosi hänelle ja hänen pojalleen Danielille taloudellista vakautta.

Mies kuoli seuraavana vuonna keuhkokuumeeseen.

Smith kävi vuosia kestäneen oikeustaistelun yhden Marshallin pojan kanssa siitä, mikä hänen osuutensa oli Marshallin omaisuudesta. Marshallin väitetään jättäneen Smithin pois testamentistaan. Asiasta riideltiin korkeimmassa oikeudessa asti, mutta lopulta Smith ei saanut senttiäkään.

– Tiedän, että ihmiset luulevat, että nain Howardin hänen rahojensa takia. Mutta se ei ole totta. Rakastan häntä, Smith sanoi People-lehden mukaan.

Smith oli myös paparazzien jatkuva kohde. Lopulta hän päätti antaa kameroille itsestään kaiken. Vuonna 2002 alkoi hänen oma tosi-tv-ohjelmansa The Anna Nicole Show.

– On kamalaa, mitä kaikkea minun pitää tehdä ollakseni minä, 39-vuotiaana kuollut Smith tapasi huhujen mukaan sanoa.

– Hollywood laittoi hänet pikakaistalle. Luulen, että se pilasi hänet enemmän kuin mikään muu, sanoo Smithin setä George Beall amerikkalaislehdelle.

Smithiin liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä.

– Hän keksi paljon asioita, hänen ystävänsä Missy Byrum sanoo suoraan.

Ystävä Byrum tapasi Smithin Houstonissa sijaitsevalla strippiklubilla, jossa he työskentelivät 1990-luvun alussa.

– Meitä kaikkia tyttöjä oli käytetty hyväksi jollakin tavalla ja kerroimme siitä. Hänelle ei ollut tapahtunut mitään sellaista menneisyydessään, Byrum kertoo lehdelle.

Surulliset tarinat keräsivät paljon huomiota. Myöhemmin Byrum järkyttyi huomatessaan, että Smith kertoi Byrumin tarinaa hyväksikäytöstä omana tarinanaan.

– Hän oppi strippaamalla, että miehet haluavat uskoa, että olet tyhmä, jos olet noin kaunis. Hän sanoi aina: ”Tarvitaan fiksu ihminen ollakseen todella tyhmä”, Bryrum jatkaa.

Bryrumin mukaan Smithille tehtiin kaikenlaisia kauneusleikkauksia, kuten neljä rintojensuurennusta ja paljon muuta.

– Hänen ikeniään leikattiin, jotta hänen hampaansa olisivat suuremmat. Hänen tisseissään oli synnytyksestä johtuvia raskausarpia, joten joku kosmetologi hioi häneltä kaiken ihon pois nännipihojen ympäriltä. Hänellä oli jatkuvia kipuja.

Kaikki rakastuivat Smithiin Bryrumin mukaan.

– Minä myös, hän sanoo.

Anna Nicole Smith eli värikkään elämän.

Smithillä ja hänen ystävällään Bryrumilla alkoi salasuhde vuonna 1992. Byrum kertoo Smithin kosineen häntä vuonna 1993.

– Hän antoi minulle sormukset ja menimme naimisiin takapihan uima-altaalla samppanjan kera. Hän halusi minun saavan lapsen hänen kanssaan. Tiesin kuitenkin aina, ettei siitä tulisi mitään, koska hän ei koskaan aikonut asettua aloilleen yhden ihmisen kanssa.

Byrum kertoo jättäneensä Smithin, koska tämä kärsi lamauttavasta huumeriippuvuudesta ja se kävi liian raskaaksi.

– Hän tarvitsi enemmän rakkautta kuin yksikään ihminen voisi antaa hänelle.

Biologisen isänsä kanssa Smith ei kasvanut, ja syyttää siitä dokumentin mukaan äitiään. Smith palkkasi yksityisetsivän etsimään isänsä ja lähti innoissaan tapaamaan tätä sekä biologista veljeään.

Tapaaminen oli samoihin aikoihin, kun Smithistä nimettiin Playboyn vuoden Playmate. Smith vei isänsä ja veljensä Playboy-kartanon juhliin. Tapaaminen ei mennyt kuitenkaan toivotusti. Bryrum kertoo dokumentissa, että Smith kertoi hänelle, että biologinen isä yritti käyttää tätä seksuaalisesti hyväkseen tapaamisen aikana.

Smithin lähimmät ystävät, pariskunta Pol' Atteu ja Patrik Simpon, väittävät, että Anna Nicole oli hahmo. Pariskunta tuli läheisiksi Smithin kanssa tämän viimeisinä elinvuosina.

– Hän esitti Anna Nicolen roolia, Atteu sanoo.

– Hän oli kaksi eri ihmistä. Toinen oli julkkis supertähti ja tv-persoona. Yltiöpäinen, tyhmä blondi, sellainen kuin ihmiset halusivat hänen olevan, mikä toisi hänelle palkkaa. Toinen oli syvästi inhimillinen. Intiimi, todellinen Anna Nicole. Älykäs bisnesnainen.

Anna Nicole Smithin lähimpiin ystäviin kuuluvat kuvailevat häntä blondiksi supertähdeksi, syvästi inhimilliseksi sekä älykkääksi bisnesnaiseksi.

Atteu kuvailee naista, joka teki diilejä paparazzien kanssa ja antoi heille vihjeitä hänen olinpaikastaan tienatakseen rahaa. Hän tajusi, että hänestä kertovista surullisista tarinoista maksetaan enemmän. Vaikka ne eivät olisikaan hänen omiaan.

Smithin äiti, vuonna 2018 kuollut Virgie Mae Hogan, kysyi kerran tyttäreltään, miksi tämä valehtelee niin paljon. Hogan selittää tarinan dokumentissa ja kertoo Smithin vastauksen:

– Tienaan enemmän rahaa kertomalla surullisia tarinoita kuin kertomalla hyviä tarinoita. Aina kun nimeni on uutisissa, teen rahaa. Jos se on huono, jotain todella huonoa, tienaan 50 kertaa enemmän kuin jos se on hyvä.

Smith kuoli Seminole Hard Rock -hotellissa vuonna 2007.

2000-luvun alkupuolella Smith tapaili valokuvaaja Larry Birkheadia. Heidän yhteinen Danielynn-tytär syntyi syyskuussa 2006. Uutta pikkusiskoaan Bahaman sairaalaan katsomaan saapunut Smithin esikoispoika Daniel, 20, kuoli lääkkeiden yliannostukseen ollessaan äitinsä sairaalahuoneessa.

Viisi kuukautta Danielin kuoleman ja Danielynnin syntymän jälkeen, myös Smith kuoli lääkkeiden yliannostukseen Floridan Seminole Hard Rock -hotellissa vuonna 2007.

Draama jatkui kulisseissa. ABC Newsin mukaan Birkhead joutui oikeuteen eeppiseen huoltajuuskiistaan Dannielynnistä, kunnes isyystesti osoitti Birkheadin olevan lapsen isä. Myös lakimies Howard K. Stern ja useat muut miehet olivat väittäneet olevansa vauvan isä. Tapaus nousi kansainvälisiin otsikoihin.

– Hänen kuoltuaan oli aikamoinen sirkus, ystävä Byrum muistelee.

– Hän olisi pitänyt siitä. Ajattelin: ”Hän kuolee aivan kuten hän eli. Hän saa kaiken huomion.” Ja niin hän saikin.

Tuntematon Anna Nicole Smith dokumentti julkaistiin Netflixissä 16. toukokuuta 2023.