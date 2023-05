Kahdeksan lasta kohusynnyttänyt ”Octomom” julkaisi tuoreen kuvan kahdeksikosta – tältä 14-vuotiaat lapset näyttävät nyt

Kahdeksikko täytti pari kuukautta sitten 14 vuotta.

Amerikkalainen Nadya Suleman, 47, ponnahti julkisuuteen vuonna 2009, kun hän sai kahdeksan lasta keinohedelmöityksen avulla. Kuusi poikaa ja kaksi tyttöä keisarileikkauksessa synnyttänyt Suleman sai mediassa lempinimen ”Octomom” ja perheen elämää seurattiin tiiviisti julkisuudessa.

Nykyään Suleman jakaa Instagramissaan perheen kuulumisia ja julkaisee kuvia lapsistaan. Viime viikonloppuna Suleman ja tammikuussa 14 vuotta täyttänyt kahdeksikko juhlivat äitienpäivää.

Suleman julkaisi juhlan kunniaksi kuvan, jossa perhe poseeraa hymyssä suin.

Kuva paljastaa, että lapset ovat askarrelleet äidilleen herttaisia kortteja ja piirustuksia, joissa komeilee sydämiä.

– Hyvää äitienpäivää kaikille rakastaville äideille, isoäideille ja isoisoäideille. Olkaa terveitä, onnellisia ja nauttikaa jokaisesta arvokkaasta hetkestä rakkaidenne kanssa, Suleman kirjoittaa.

”Octomomin” seuraajat riensivät nopeasti kyselemään, miksi yksi lapsista puuttuu kuvasta. Monet vanhemmat kuitenkin naureskelivat, että yhteiskuvat yhden lapsen kanssa ovat haastavia, saati sitten kahdeksan lapsen.

– Minulla on vaikeuksia saada edes yksi lapsista kameran eteen, joten seitsemän lasta kahdeksasta on vaikuttava suoritus! Instagramissa virnuillaan.

– Paljon onnea superäidille! Sulemania onnitellaan.

– Olet tehnyt mahtavaa työtä, kahdeksikon äidin kasvatustaitoja kehutaan.

Tunnetun kahdeksikon, eli Noahin, Maliyahin, Nariyahin, Isaiahin, Jeremiahin, Jonahin, Josiahin ja Makain lisäksi Sulemanilla on myös kuusi vanhempaa lasta.

Nadya Suleman kuvattuna kahdeksikon kanssa 2012.

Nadya Suleman on yksinhuoltaja ja kahdeksikon synnyttyä hän joutui valtavaan ryöpytykseen. Synnytyksen jälkeen hänestä tuli monien amerikkalaisten silmissä Amerikan vihatuin nainen, kun media selvitti hänen elättävän 14 lastaan yhteiskunnan tuilla.

Sulemanin itsensä mukaan hänellä ei ollut tarkoitus hankkia kahdeksaa lasta kerralla. Hänen mukaansa lääkäri johti häntä harhaan ja istutti suuren määrän alkioita hänen kohtuunsa.

Octomomista tehtiin vuonna 2012 lastensuojeluilmoitus, koska perheen kotia ja elinolosuhteita kuvailtiin ”kammottaviksi”. Ilmoitus ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Vuosien varrella Suleman on työskennellyt muun muassa eroottisena tanssijana ja aikuisviihteen parissa, mutta on sittemmin lopettanut. Suleman kertoi The Timesin haastattelussa 2018 joutuneensa kohujulkisuuden jälkeen lääkekoukkuun, mutta sittemmin hän on päässyt kuiville. Viime vuosina hän on elänyt poissa julkisuudesta ja elää huomattavasti seesteisempää elämää kuin ennen.

Nykyään hän työskentelee päihderiippuvaisten parissa.

Suleman on kertonut koko perheen noudattavan vegaaniruokavaliota ja lapset ovat auttaneet ruoanlaitossa pienestä asti. Arki kahdeksan lapsen kanssa on Sulemanin mukaan välillä melkoista kaaosta, mutta tilannetta helpottaa se, että lapset esimerkiksi ruokailevat vuorotellen.

Suleman on kertonut tehneensä kaikkensa elättääkseen perheensä, eikä hän ole ylpeä kaikista rahanhankkimiskeinoistaan.

– Olen tehnyt mediassa asioita, joita häpeän. Saan 20 minuuttia kestävästä jutusta saman rahan mitä saisin kahden kuukauden aikaan palkkatöistä, mutta palkkatöissä joutuisin olemaan erossa lapsistani, Suleman sanoi 2010.

Octomomin mukaan hänen lapsensa tietävät muun muassa hänen menneisyydestään aikuisviihteen parissa.

– Pystymme puhumaan kaikesta, Suleman sanoi The Timesille.

– Lapsille on suuri helpotus, että olen taas oma itseni. Meillä oli taloudellisia ongelmia, mutta on todellinen siunaus, että pääsin eroon aikuisviihteestä.