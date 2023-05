Podcast: Kiira Korpi avautuu seksielämästään – kertoo suoraan mikä vaikuttaa aktiivisuuteen makuuhuoneessa

Kiira Korpi puhuu Runkkarin ystäväkirjan uudessa jaksossa seksielämästään.

Suositun Runkkarin ystäväkirja -podcastin uuden kauden ensimmäisenä vieraana on ex-taitoluistelija Kiira Korpi, 34. Ina Mikkolan juontamassa podcastissa keskustellaan suoraan seksistä, seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja kaikesta siihen liittyvästä.

Korpi kertoo jaksossa, että hänen kohdallaan makuuhuonepuuhien sisältö riippuu usein fiiliksestä.

– Minusta on kiva kokeilla erilaisia asentoja. En osaa sanoa, mikä niistä olisi kaikista lempparein. On sellaisia kausia, että kiinnostaa erilaiset jutut, hän kuvailee.

– Toi kausiajattelu kiinnostaa. Joskus joku toinen asia toimii paremmin kuin toinen, Mikkola pohtii.

– Ehdottomasti. Seksielämä muutenkin menee minulla kausissa, Korpi paljastaa.

Korpi kertoo, että seksielämän aktiivisuus voi vaihdella suurestikin elämäntilanteesta riippuen.

– Joskus olen tosi aktiivinen ja jee, että kokeillaan, ja on tosi hyvä flow. Joskus taas on pidempi kausi, ettei suoraan sanottuna kiinnosta, tai se ei ole niin tärkeä asia, hän myöntää Mikkolalle.

– Mitkä asiat vaikuttaa tähän kausiajatteluun? Mikkola kysyy.

– Varmasti se yleinen psyykkinen ja fyysinen terveys ja vointi. Mulla on usein sellaisia masennusjaksoja ollut elämässä. Silloin just ei ekana tee mieli. Kyllä se vaikuttaa, Korpi kuvailee.

Mikkola toteaa, että on selvää, ettei kuormittuneena seksuaalienergia kukoista. Toisaalta hän myös mainitsee seksin voivan olla parantava voima.

– On se parantavaakin! Korpi komppaa.

– Voi myös vaihtaa tyyliä, että millä tavalla tekee. Itseni koskeminen ja hyvänä pitäminen on ollut tärkeää aina, ja juuri tuollaisissa kausissa myös, ettei unohda sitä, Korpi sanoo podcastissa.

Korpi kertoi Me Naisten haastattelussa tänä keväänä, ettei hän ole hetero.

– Minulla on aina ollut se tieto, että viehätyn ja sytyn myös naisista, mutta olen vähätellyt sitä tai vaientanut tunteen itsessäni. En ole sallinut itseni ajatella sitä sen pidemmälle, Korpi kertoi lehdelle.

IS:lle Korpi kertoi maaliskuussa, että hän aloittelee uutta elämää Helsingissä palattuaan New Yorkista Suomeen.

– Tämän vuoden haave on löytää oma koti, jossa on hyvät maastot koiran ulkoiluttamiseen. Kauniaisissa on ollut kiva asua, mutta nyt tie vie Helsinkiin. Oli aika raju hyppy muuttaa New Yorkista Kauniaisiin, joten nyt kaipaan takaisin isompaan kaupunkiin.

