Uutuusdokumentti paljastaa hyytävän puolen Britney Spearsin tilanteesta – käytös herättää syvää huolta

Poptähti Britney Spearsin tarkoin varjeltuun arkeen kurkistetaan uutuusdokumentissa.

Amerikkalaisen viihdesivuston TMZ:n uunituore dokumentti poptähti Britney Spearsista kuohuttaa Yhdysvalloissa. Britney Spears: The Price of Freedom -dokumentissa kurkistetaan yksityisyyttään tarkoin varjelevan laulajan elämään.

Spearsin vointi on herättänyt huolta jo pidemmän aikaa. Tähden lähipiiristä on väitetty, että poptähden läheiset olisivat yrittäneet saada Spearsin hoitoon, mutta tuloksetta. Tähden lapset puolestaan kertoivat tv-haastattelussa, etteivät he ole tavanneet äitiään pitkään aikaan. Jayden James, 16, ja Sean Preston, 17, sanoivat viime syksynä, etteivät he halua tavata äitiään, ennen kuin hän on saanut elämänsä takaisin raiteilleen.

–Uskon 100-prosenttisesti, että tämän voi korjata. Se vaatii vain paljon aikaa ja vaivaa. Haluan vain, että hän saa mielenterveytensä kuntoon. Kun hän paranee, haluan tavata hänet jälleen, Jayden James sanoi.

Tilanne ei ole mennyt parempaan suuntaan, sillä TMZ:n uutuusdokumentissa väitetään, ettei tähti ole nähnyt lapsiaan miltei vuoteen.

TMZ:n tietojen mukaan poptähti tapasi lapsensa edellisen kerran keväällä 2022, ennen kuin laulaja avioitui Sam Asgharin kanssa. Jayden James ja Sean Preston eivät osallistuneet häihin.

– Kesään mennessä tilanne oli niin paha, etteivät pojat vastanneet enää äitinsä viesteihin, TMZ:n dokumentissa kerrotaan.

Viime kuukausina äidin ja poikien välit ovat kuitenkin parantuneet hitusen.

– Viime aikoina he ovat lähettäneet muutamia viestejä, dokumentissa väitetään.

Millaista Spearsin elämä sitten on holhouksesta vapautumisen jälkeen? Hyvin yksinäistä, dokumentissa väitetään.

The Price of Freedom -dokumentissa kuvaillaan Spearsin elävän lähes erakkona Los Angelesissa sijaitsevassa kartanossaan. Spearsin päivät kuluvat väitteiden mukaan yksin kotona, eikä hän tapaa aviomiehensä lisäksi juuri muita ihmisiä.

– Britney elää käytännössä eristyksissä. Suurimman osan ajasta hän on kotona yksin. Välillä hän ajelee vailla päämäärää ympäri Los Angelesia. Toisinaan hän ajaa syrjäiselle tielle parkkiin ja meditoi, dokumentissa kuvaillaan Page Sixin mukaan.

Poptähti Britney Spears vapautui 13 vuotta kestäneestä holhouksesta syksyllä 2021. Sen jälkeen tähti on pysytellyt poissa julkisuudesta.

Sisäpiirilähteet ovat aiemmin väittäneet TMZ:lle, että läheiset ovat huolissaan siitä, että Spears väärinkäyttää hänelle määrättyjä reseptilääkkeitä. Väitteiden mukaan Spears ei ole ottanut kaikkia hänelle määrättyjä lääkkeitä, vaan pelkästään niitä, jotka ”piristävät” häntä.

Uutuusdokumentissa väitetään, että lääkkeiden ja energiajuomien avulla laulaja valvoo välillä monta yötä putkeen, kunnes simahtaa päiväkausiksi.

– Hän saattaa nukkua kolme päivää putkeen ja valvoo sitten monta päivää, dokumentissa väitetään.

Britney Spears, Sam Asghari ja Spearsin lapset Jayden James ja Sean Preston kuvattuna 2017.

Nukkumisen ja autolla ajelun lisäksi Spearsin päivät kuluvat dokumentin mukaan omalla kuntosalilla ja kirjan parissa. Spears harjoittelee ahkerasti myös tanssimista, josta poptähti julkaiseekin ahkerasti vauhdikkaita videoita Instagramissaan.

Yksi dokumentin hätkähdyttävimmistä väitteistä New York Postin mukaan on se, että Spears on käyttäytynyt väkivaltaisesti aviomiestään kohtaan.

– Avioliitto on vakavissa ongelmissa, dokumentissa kuvaillaan.

Dokumentissa kerrotaan myös, että holhouksen päätyttyä Spearsin asioita hoitaneet henkilöt laativat tarkan listan siitä, mihin Spearsin läheisten kannattaa kiinnittää huomiota.

– Pitäkää veitset poissa Britneyn ulottuvilta, eräässä merkinnässä lukee dokumentin väitteiden mukaan.

Finding Freedomissa kuvaillaan, että Spears on ”kiinnostunut” veitsistä ja hänen mielestään veitset ovat itsepuolustusväline.

– Britney pelkää koko ajan, että hän joutuu taas hoitolaitokseen, dokumentissa kerrotaan.

Spearsin aviomies Sam Asghari on tyrmännyt uutuusdokumentin ja sanonut pitävänsä törkeänä, että dokumentti on tehty ilman laulajan suostumusta.

– Minusta on ällöttävää, että hänen (Britneyn) elämässä olleet ihmiset kertoivat hänen tarinansa omanaan, kun hänellä itsellään ei ollut ääntä. Yhtäkkiä 15 vuoden jälkeen hän on vapaa kaiken jälkeen ja nyt aiotte laittaa hänet suurennuslasin alle? Asghari räyhäsi.