Työtön Milla purskahtaa itkuun saatuaan 1 500 euroa käyttöönsä – kertoo tunteikkaan syyn kameroille

Rikkaiden ja rahattomien kauden viimeinen jakso pitää sisällään suuria tunteita, kun valkeakoskelainen Milla Tamminen saa kolmen kuukauden palkan verran rahaa käyttöönsä.

Kauden viimeisessä Rikkaat ja rahattomat -jaksossa budjetteja vaihtavat viikoksi Valkeakoskella asuva Milla Tamminen ja hänen tyttärensä Janna sekä hämeenlinnalainen pariskunta Jaana ja Panu Villanen. Vaikeassa rahatilanteessa elävä Milla on tällä hetkellä työtön.

Jaana puolestaan on yritysmaailmassa vaikuttava arvostrategi ja hänen miehensä Panu lukion opettaja. Villasen pariskunta asuu Katumajärven rannalla 400-neliöisessä omakotitalossa. Jättimäinen piha huipentuu ehostettuun rantaan ja isoista ikkunoista Villaset tiirailevat luontoa 3 000 euroa maksaneella kaukoputkella ja saman verran maksaneilla kiikareilla.

Milla puolestaan on tottunut ostamaan kaiken käytettynä rahatilanteensa vuoksi. Milla oli vuosia töissä äitinsä kirpputoriyrityksessä ennen sen sulkemista. Sen jälkeen töiden löytäminen on ollut hankalaa, ja Milla on osallistunut Kelan tukemiin työkokeiluihin useamman vuoden ajan.

Nyt ainoa tulonlähde ovat Kelan tuet. Millan viikkobudjetti on 91 euroa.

– Ne ei riitä yhtään mihinkään. Aina loppukuusta saa miettiä, että mistä saisi ruokaa pöytään, Milla myöntää.

– Olen ajautunut sellaiseen kierteeseen, että kun rahat loppuu jossain vaiheessa kuukautta, joudun lainaamaan ystäviltä. Se verottaa rahapäivänä budjettia, koska lainat tietysti pitää maksaa takaisin, hän kertoo.

Viime kesänä Milla sai hyvän ystävänsä kautta siivoustöitä, mikä oli unelmien täyttymys.

– Nautin siitä suunnattomasti. Tykkään siivota muutenkin. Se oli kausityö kesän ajan. Elättelen toiveita, että pääsisin sinne tänäkin kesänä, Milla sanoo.

Milla Tamminen ja Janna-tytär pääsevät nauttimaan vaihtoviikon aikana asioista, joihin heillä ei ole normaalisti varaa.

Pelkästään kotien vaihtaminen nostaa tunteet pintaan Millalla. Hän on hämmästynyt nähdessään Villasten omakotitalon.

– Oho, se on ihan valtava, Milla henkäisee.

– Äiti, pysy housuissasi, Janna kehottaa.

Suurin yllätys tulee vastaan, kun Milla laskee uuden viikkobudjettinsa. Setelinippu saa hänet häkeltymään.

– Huh, herrajumala, Milla henkäisee.

– Siis.. apua, hän sopertaa.

Uusi viikkobudjetti on 1500 euroa. Se nostaa kyyneleet Millan silmiin välittömästi.

– Oho, Milla sanoo ja pyyhkii kyyneleitä molemmista silmistään.

– Onhan sitä siinä, hän sanoo hiljaa.

Milla avaa kameroille herkistymisensä syytä.

– Tässä on enemmän mitä mulla on kolmessa kuukaudessa rahaa. Se on tosi paljon mulle, hän sanoo silmät kostuen.

– Olen sekaisin ja onnellinen, hän naurahtaa.

Villaset puolestaan uskovat, että he selviävät huomattavasti normaalia tiukemmalla viikkobudjetillaan.

– Sillä sitten täytyy selvitä, pariskunta toteaa.

– Ehkä vähän vähemmän kalaa ja äyriäisiä, Panu pohtii.

Myös edellisjaksossa nähtiin forssalaisen Tiinan reaktio hänen päästyään hulppeaan luksuskartanoon viikoksi.

Lue lisää: Forssalainen Tiina pääsee lähiöstä uskomattomaan luksuskartanoon – käteen saatu setelinippu häkellyttää totaalisesti

Rikkaat ja rahattomat Nelosella ja Ruudussa. Rikkaiden ja rahattomien kauden viimeinen jakso tulee Neloselta keskiviikkona 24. toukokuuta kello 20.

IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.