Maria Nordin kommentoi podcastissa Reino-puolison syrjähyppyä – Tuomas Enbuskelta yllättävä paljastus

Maria Nordin keskustelee Enbusken parisuhde -pocastissa muun muassa miehensä Reino Nordinin pettämisestä ja pariskunnan rahankäytöstä.

Maria ja Reino Nordin ovat olleet naimisissa yli 15 vuotta, mutta suhteessa on koettu myös alamäkiä.

Yrittäjä Maria Nordin, 39, avautuu parisuhteestaan Tuomas Enbusken, 45, juontamassa Enbusken parisuhde -podcastin tuoreessa jaksossa. Nordin on avioliitossa laulaja Reino Nordinin, 39, kanssa, ja heillä on neljä lasta. Nordin osallistuu haastatteluun Mallorcalta, jossa perhe nykyään asuu osan vuodesta.

Yli 15 vuotta naimisissa olleet Reino ja Maria Nordin ovat puhuneet usein julkisuudessa parisuhteestaan. Reino osallistui Iholla-sarjaan vuonna 2012. Tuolloin paljastui, että hän on pettänyt vaimoaan.

Tuomas Enbuske kysyy Maria Nordinilta suoraan, miten hän on päässyt yli petetyksi tulemisesta.

– Miten selvisit siitä, kun sun mies petti sua ja se oli isosti esillä tv:ssä, esimerkiksi Iholla-ohjelmassa? Mä en olisi pystynyt antamaan sitä anteeksi. Miten sä pystyit?

– Meillä oli vaan niin voimakas alkuhuuma. Se jollain tapaa… kyllähän mä vakavasti mietin ja sanoinkin, että nyt erotaan, Nordin myöntää podcastissa.

Nordin kertoo, että pariskunnan rakkaus on ollut vahvaa ensikohtaamisesta lähtien. Se auttoi häntä käsittelemään asiaa.

– Ne kokemukset oli niin voimakkaita. Ne oli vihjeitä siitä, että vaikka tässä on käynyt näin, niin tällä on joku merkitys. Ne ovat parantaneet molempia ja tuoneet päivänvaloon meidän haavat ja jutut, jotka on tarvinneet parantamista, Nordin kuvailee Enbuskelle.

Tuomas Enbuske ylistää Maria Nordinia podcastissaan.

Enbuske kehuu haastattelussa Nordinia vuolaasti. Hän jopa paljastaa olleensa ihastunut Nordiniin.

– Olet aivan saatanan viehättävä nainen. Saisit kenet vain haluaisit. Kun haastattelin sua viimeksi, älä ymmärrä väärin, olin tosi ihastunut suhun. Teet saman vaikutuksen kuin Vesku Loiri tekee. Koin olevani ainoa ihminen huoneessa, Enbuske kuvailee.

– Sua on petetty. Eikö sulle tule olo, että saisit kenet tahansa vain? hän jatkaa.

– Niin… kyllähän sitä joskus ajatuksella leikki, mutta ei. En ole kyllä kauheasti sitä pohtinut, kehuista häkeltynyt Nordin vastaa.

Mustasukkaisuutta Nordin ei kuitenkaan myönnä kokevansa miehestään.

– Musta on kiva, jos toista ihaillaan, hän sanoo.

Niin sanottuja dick picejä eli peniskuvia Nordin ei ole saanut sosiaalisessa mediassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

– Kerran meillä oli kriisi Reinon kanssa ja joku haavoittui sisälläni. Sitten tuli yksi (peniskuva), Nordin sanoo.

– Sen jälkeen ei ole tullut. Yhden kerran saattoi tulla, mutta aistin, että se olisi sellainen, enkä edes avannut sitä, hän sanoo.

Nykyään pariskunnalla menee hyvin. Nordin kertoo Enbuskelle, että he ovat miehensä kanssa kuitenkin melko erilaisia esimerkiksi rahankäytön suhteen.

– Olen sellainen että haluaisin pihistellä ja säästää koko ajan. Olisin valmis laskemaan elintasoa, jotta voisimme ostaa Mallorcalta upean villan tulevaisuudessa.

– Reino taas on sitä mieltä, että nyt eletään mukavasti, jotta voidaan alkaa tässä hetkessä toteuttamaan tulevaisuuden haaveita, Nordin kertoo podcastissa.

Maria ja Reino Nordin vuonna 2012.

Reino Nordin kertoi perheensä uudesta elämänvaiheesta Mallorcalla IS:lle helmikuussa Iskelmä-gaalassa. Perheen on tarkoitus asua Espanjan lämmössä pimeimpien kuukausien ajan. Täyspäiväisesti he eivät ole maahan muuttamassa.

Perheen lapset ovat espanjalaisessa koulussa. Nordinin mielestä oli hienoa, että lapsillekin on avautunut nyt täysin uusi maailma. Lapset kaipaavat isän mukaan kuitenkin suomalaisia ystäviään, vaikka nauttivatkin lämpimistä keleistä täysin rinnoin.

Ennen kaikkea Espanjaan-muutto oli Reinon mukaan lähentänyt perheen välejä.

– Olemme siellä joukkueena, sekin on varmaan entisestään lähentänyt meitä. On ollut todella kiva nähdä, miten sekä skidit että me Marian kanssa pelaamme yhteen paremmin kuin koskaan, hän kertoi helmikuussa.

