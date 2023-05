Suomi sai euroviisuissa täydet 12 pistettä Ruotsin ja Norjan raadeilta.

RUOTSIN Loreen kruunattiin jo toistamiseen euroviisujen voittajaksi. Kisa oli äärimmäisen tiukka, sillä Suomen Käärijä voitti yleisöäänet, mutta Loreenin Tattoo-kappale sai valtavan pistesaaliin ammattilaisraadilta.

Suomen esitys ei ammattilaisraateja sykähdyttänyt. Vain Ruotsi ja Norja antoivat Suomelle täydet 12 pistettä.

Norjan raadissa istuivat Jonas Nes Steinset, Raymond Enoksen, Eli Kristin Hanssveen, Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen ja Mimmi Tamba.

Jonas Nes Steinset tunnetaan taiteilijanimellä JONE. Vuonna 2021 JONE julkaisi singlen Eventyr, jota on kuunneltu Spotifyssä lähes viisi miljoonaa kertaa.

Raymond Enoksen on yksi Norjan johtavista säveltäjistä. Hänen musiikkiaan on kuultu elokuvissa, mainoksissa ja televisiosarjoissa.

Eli Kristin Hanssveen on oopperalaulaja, joka on tehnyt myös poppia. Hän on perustanut oman festivaalin, Operafest Røykenvikin, jossa hän toimii taiteellisena johtajana.

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen on laulaja ja lauluntekijä. Hän tuli tunnetuksi osallistuttuaan Stjernekamp-tv-ohjelmaan vuonna 2013.

Ruotsin raadin jäsenet olivat Fredrik Lars Kempe, Robert Stefan Sehlberg, Arantxa Álvarez, Clara Emma Klingenström ja Isabelle Maria Hara Ljunggren.

Kempe on ruotsalainen lauluntekijä sekä ooppera- ja poplaulaja. Hänet on nähty Les Misérablen ja Chessin ruotsalaisissa versioissa.

Sehlberg on pitkän linjan musiikkijohtaja, joka on tehnyt uraa mm. radiossa.

Arantxa Álvarez on ruotsalainen tv-juontaja ja laulaja.

Clara Klingenström on ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä. Hän aloitti musiikkiuransa vuonna 2010 ja hän on voittanut Musik Direkt -musiikkikilpailun Gotlannin alueen finaalin.

Laulaja ja lauluntekijä Isabelle "Isa" Ljunggren Molin osallistui vuoden 2019 Melodifestivalen-kilpailuun Lisa Ajaxin esittämällä kappaleella Torn. Kappale sijoittui finaalissa 9. sijalle.