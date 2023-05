Suomeen saapui nöyrä viisusankari – näin Käärijän tiedostustilaisuus eteni

Käärijä saapui sunnuntai-iltana Liverpoolista Suomeen. Tuliaisina hänellä oli Suomen toiseksi parhain euroviisusijoitus kautta aikojen.

Helsinki-Vantaan Lentoaseman tuloaula oli täyttynyt sankariaan odottavista faneista, eikä Käärijä ollut päästä ihmisruuhkan läpi lehdistötilaisuuteen.

Miltä tuntuu olla näin palvottu, Suomen viisuselostaja Mikko Silvennoinen kysyi Käärijältä heti alkuun.

– Omalla tavallaan jännittävältä ja uudelta, Käärijä muotoili.

– On hienoa, että kaikki tulivat kannustamaan. Arvostan sitä. Haluan kuitenkin painottaa, että olen samaa lihaa ja verta, enkä yhtään sen erikoisempi kaveri kuin kukaan muukaan. Samaa puuta me ollaan kaikki.

Viisufinaalin esitys meni Käärijän mukaan juuri niin kuin sen pitikin.

– Voittoa ei tullut ja se harmittaa. Kakkossija. No, se on mikä se on.

Kun muiden maiden pisteitä lueteltiin lauantaina lavalta, viisuareenan yleisö huusi Käärijän nimeä useaan otteeseen. Myös cha cha cha -huudot saivat brittijuontajat hämilleen.

– Se oli sellaista mellakkameininkiä, josta tykkään, Käärijä hymyili.

– Siinä ei ollut mitään pahaa ketään kohtaan. Tämä on viihdebisnestä ja on osa tätä.

Loreenista Käärijällä ei ollut pahaa sanaa sanottavana.

– Loreen ansaitsi voiton. Kaikkea hyvää hänelle. Kyllä me tullaan käymään kahvilla. Olisin minä halunnut silti hänet voittaa, mitä sitä kieltämään.

Suomalaisille Käärijälle oli tsemppiviesti:

– Haluan sanoa, että te kaikki pystytte tähän hommaan, jos haluatte. Ei tämä ole sen ihmeellisempää. En mä yksin tätä hommaa luonut. Tein vain biisin. Suomen kansa loi tämän kaiken muun. Vaikka me tullaan eri paikoista, niin sillä ei ole väliä. Me ollaan samaa perhettä.

Tiedostustilaisuudessa ihmeteltiin Käärijän voittopuheita. Niitä pidettiin hyvin epäsuomalaisina.

– Ei me menty sinne katselemaan maisemia. Tehtiin tosissaan. En pelleile tämän asian kanssa ja toivon, että tämä sama asenne välittyisi kaikkeen, esimerkiksi suomalaiseen urheiluun.

– Mä olin itsevarma, että voitan tämän kisan. Lopulta tulos oli toinen ja se oli iso pettymys. Olisin halunnut lähteä torille porukan kanssa. Toivotaan, että ensi vuonna joku hoitaa homman ja tuo voiton kotiin.

Moni viisufani koki, että ääntenjaossa tapahtui vääryys, koska yleisöäänien voittaja ei voittanut koko kilpailua.

– Säännöt on säännöt. Niillä mennään. Ei jäänyt jossiteltavaa. Hyvä se on näin jälkikäteen sanoa, mutta kyllä kansan pitäisi saada päättää. Se on se iso yleisö, ei ne viiden hengen raadit.

Suomalaiset eivät antaneet Loreenille yhtään pistettä. Käärijä yllättyi tästä tiedosta.

– Vau.

– Suomi pelasi meikäläisen pussiin ja mä olen kiitollinen siitä.

Käärijä aikoo nyt juhlia, nähdä perhettä sekä tärkeitä kavereita.

– Mun aika on ottaa iisiä.

– Keikka on 20. päivä, sitä varten täytyy treenata paljon.