Näin Loreen kommentoi Käärijän huimaa suosiota – kertoo, miltä käsistä lähtenyt Käärijä-mylvintä tuntui

Käärijä sai ylivoimaisesti eniten yleisöääniä viisufinaalissa.

Suomi sai maistaa karvasta kalkkia, kun Ruotsin Loreen vei lauantaina voiton euroviisujen finaalissa suoraan Käärijän nenän edestä.

Käärijä sai ylivoimaisesti eniten yleisöääniä, mutta Loreen kiilasi ohi ammattilaisraadin, eli juryn, äänillä.

Käärijä-huuma nousi Liverpoolin viisuyleisössä uskomattomalle tasolle. ”Käärijä!” ja ”Cha cha cha!” -huudot täyttivät areenan silloinkin, kun Ruotsi sai 12 pisteen maksimisaaliita. Juontajat joutuivat

– On mukavaa, kun esitykset saavat tukea, Loreen sanoo Aftonbladetille.

Lue lisää: Käärijä-huudot aiheuttivat häkellyttävän tilanteen – viisu­lähetyksessä kuultiin hurja meteli

Loreenin mukaan hyssyttely ja ajattelu, että ”teidän pitäisi vain ajatella, että minä olen hyvä”, ei kanna pitkälle.

– Ei se minua oikeastaan haittaa, Loreen toteaa ja sanoo olevansa sinut tilanteen kanssa.

Käärijästä Loreen nostaa erityisesti esiin tämän aitouden.

– Lavalla ei joka päivä näe esiintyjiä, jotka ovat näin aitoja. Hänen ilmaisunsa on aitoa, ja hän on oma itsensä. Se on kauttaaltaan puhdasta. Siksi ihmiset hurraavat hänelle. Hän tulee pärjäämään todella hyvin, Loreen kehuu.

Loreenilta kysytään, olisiko hän halunnut voittaa myös yleisöäänissä?

– Totta kai, mutta olen kiitollinen tästä, hän kommentoi.

Käärijä kommentoi kirvelevää tappiotaan suomalaismedialle heti finaalin jälkeen. Hän kertoi, että yleisön mylvintä tuntui hyvältä.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, mutta siinä vaiheessa kun tajuat ettet voita, niin ei sekään täysin lievitä sitä oloa. Kaikille sanoin, että voitan tämän ja en voittanut. Olen vähän pettynyt, mutta elämä jatkuu.

Loreenille hän ei kuitenkaan kanna kaunaa.

– Pelin henki on tämä. Onneksi olkoon Loreen, kaikkea hyvää hänelle, hän on ihan mahtava persoona. Mä rakastan Loreenia.