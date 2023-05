Käärijän ilta jatkui finaalin jälkeen railakkaasti – toivoo näkevänsä suomalaiset torilla

Käärijä edusti Suomea hienosti euroviisuissa lauantaina 13. toukokuuta. Historiallinen tulos harmitti, koska se ei ollut voitto.

Suomi jäi euroviisufinaalissa toiseksi. Se on Suomen historian toiseksi paras tulos, joten Käärijän eli Jere Pöyhösen tulos on historiallinen.

– Totta kai rehellisesti sanottuna vähän harmittaa. Se mitä lähdin hakemaan oli voitto. Totta kai täytyy olla ylpeä tähän suoritukseen, silleen aika makea suoritus suomenkielisellä biisillä, Pöyhönen kertoo tunnelmistaan finaalin jälkeen.

Väsynyt ja pettyneen oloinen artisti on kuitenkin jatkanut iltaansa takahuoneessa railakkaasti.

– Siellä kaatui sampanjat päälle ja halusin vain kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä hommassa.

Käärijä toivoo suomalaisten olevan hänestä ylpeitä, vaikka voitto ei tullutkaan kotiin.

Pöyhönen toteaa, ettei euroviisutkaan ole niin vakavaa ja elämän täytyy vain jatkua. Hän haluaa kiittää myös faneja, jotka ovat tehneet Cha Cha Cha -kappaleesta ilmiön.

– Joutuu hetken vähän sisäistämään tätä kaikkea. Olen todella huono häviäjä, myönnän sen asian. Ehkä huomenna ymmärrän paremmin tämän kaiken.

Jos yleisö olisi saanut päättää, olisi Suomi ollut kirkas voittaja. Raadin äänet koituivat kuitenkin Käärijän kohtaloksi, kun Loreen sai selkeän johtoaseman raadin äänillä.

Ääntenlaskun aikana viisuareenan yleisö mylvi Käärijän nimeä niin, että juontajat joutuivat useampaan otteeseen rauhoittelemaan yleisöä.

– Totta kai se tuntuu hyvältä, mutta siinä vaiheessa kun tajuat ettet voita, niin ei sekään täysin lievitä sitä oloa. Kaikille sanoin, että voitan tämän ja en voittanut. Olen vähän pettynyt, mutta elämä jatkuu.

Käärijä tiimeineen jännittämässä euroviisufinaalin lopputulosta.

Entä mitä mieltä artisti on siitä, että raadin äänillä on niin paljon vaikutusta?

– Säännöt on säännöt, sitten mennään niillä, mitä on. Ei auta hirveästi mussuttaa tai soittaa suuta.

Silti se harmittaa, mutta itse kilpakumppaniaan kohtaan Käärijä ei kanna kaunaa.

– Pelin henki on tämä. Onneksi olkoon Loreen, kaikkea hyvää hänelle, hän on ihan mahtava persoona. Mä rakastan Loreenia.

Myöhään päättyneen finaali-illan jatkoille Pöyhösellä on selkeä tavoite: viettää aikaa läheistensä kanssa.

– Haluan mennä perheeni luokse. Pikku- ja isoveljen luokse, haluan olla niiden ja parhaiden frendieni kanssa. Haluan jakaa tämän heidän kanssa. Haluan vain halata heitä ja sanoa, että rakastan heitä.

Suomalaisten osoittama tuki on ollut Pöyhöselle viisumatkan aikana tärkeää.

– Olen todella sanaton. Olen täysin todella kiitollinen kaikesta, mitä Suomen kansa on mulle antanut. En täysin osaa käsittää tällä hetkellä, mitä tapahtuu. Olen normaali ukkeli Vantaalta, joka tulee euroviisuihin.

– Toivon, että näen kaikki ihmiset vielä torilla, jos sellainen tulee.

Euroviisuille Pöyhönen kertoo antaneensa kaiken, mitä sydämestä lähti

– Olen antanut kaikkeni tähän juttuun ja haluan, että Suomen kansa on ylpeä musta. Toivon, että he ovat musta ylpeitä, vaikka en voittanut.

Liverpoolissa pidettyjen viisujen ehdoton tähti oli suomalainen Käärijä. Ilmiö ja sen aikaansaama huuma oli todellista. Käärijästä tuli varmasti yksi euroviisujen legendoista.

– Niin, viisulegenda ja viisulegenda, en voittanut. Totta kai hyvältä tuntuu, mutta loppujen lopuksi tittelit on titteleitä ja olemme kaikki ihmisiä.

– Jos olen joku legenda joskus tai nyt, niin otan sen ilomielin vastaan.

Sunnuntaina artistilla alkaa kotimatka Suomeen. Kotona hän aikoo ensimmäisenä vain pötkähtää formulalakanoiden päälle omaan sänkyynsä.

– Miettiä, mitä tässä on tapahtunut viimeiset puoli vuotta. Olen todella sanaton, enkä osaa käsittää tällä hetkellä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Pientä miestä on viety niin moneen paikkaan ja niin hienoja asioita on tapahtunut.

Cha Cha Chan Pöyhönen esittää seuraavan kerran 20. toukokuuta Helsingin jäähallilla. Sen jälkeen artistin keikat jatkuvat jälleen kesäkuussa.

– Silloin se täytyy vetää taas, mutta hetki huilia tekee hyvää, hän sanoo vielä nauraen.