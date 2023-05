Kommentti: Käärijä ei voittanut mutta teki jotain suurempaa

Kansa halusi Käärijän voittavan, sillä Käärijä on antanut kansalle enemmän iloa kuin kukaan muu viisuesiintyjä tänä vuonna.

Liverpoolin jännittävä euroviisuilta päättyi suureen pettymykseen. Kuten ennakkoon pelättiin, Cha Cha Cha ei uponnut juryihin samalla lailla kuin kansaan, ja kun Loreen karkasi niiden pisteillä liian kauas, oli tappio sinetöity.

Pettymys on iso paitsi suomalaisille, myös Käärijälle itselleen, sillä hän on avoimesti kertonut lähteneensä hakemaan voittoa. Käärijän pelikaverit kertoivat IS:lle Jere Pöyhösen olleen todella voitontahtoinen jo nuorena.

Joskus täydellinenkään suoritus ei riitä, ja Käärijän voi sanoa tehneen kaiken mahdollisen. Kappale iski koko Euroopan sydämeen samoin kuin Käärijä itse, joka jaksoi edustaa, hymyillä ja antaa haastatteluita, vaikka kulissien takaisista videoista voi nähdä väsyn selvästi painaneen ja edustamisen verottaneen voimia. Hän ei ollut paras laulaja, mutta hän oli paras esiintyjä – lavalla ja sen ulkopuolella. Sen osoitti jo se, kun viisusali huusi Cha Cha Chata, vaikka Loreen oli juuri saanut 12 pistettä.

Vaikka Käärijää ei muisteta euroviisuvoittajana, hänet muistetaan euroviisulegendana. Hänen kappaleensa tulee soimaan ja villitsemään euroviisubileissä vielä vuosienkin päästä.

Käärijä teki Suomelle kuitenkin jotain vielä suurempaa kuin mitä euroviisujen voitto olisi ollut: hän loi ilmiön ja sai Suomen kansan riehaantumaan kollektiivisesti ikäryhmään tai alueeseen katsomatta. Samanlaiseen huumaan pystyy yleensä vain Leijonat, mutta Käärijä teki sen maajoukkuettakin paremmin; Jokainen suomalainen on joskus seurannut lätkää, mutta aika moni käärijähuumetta nauttinut ei ole aiemmin viisuista välittänyt.

Usein matka on tärkeämpi kuin määränpää, ja euroviisupolkunsa aikana Käärijä opetti meille paljon enemmän kuin että vihreä on upea väri: On ok olla oma itsensä ja hassutella. On ok puhua englantia epätäydellisesti. On ok halailla. On ok sanoa, että väsyttää kovasti.

Käärijä osoitti, että suomen kieli ei ole este vaan rikaste. Hän näytti, että hymyllä ja hulluttelulla pärjää paremmin kuin pönöttämisellä. Vaikka tehdään tosissaan, ei tarvitse olla totinen. Ja että vaikeudet muovaavat vahvemmaksi. Juuri tällaista viestiä me vakavuuteen, varautuneisuuteen ja mitä meistä ajatellaan -mentaliteettiin taipuvaiset suomalaiset tarvitsemme. Käärijä ilmensi itse kappaleensa sanomaa näkymättömistä kahleista vapautumisesta.

Olin itse UMK:n ja euroviisujen välissä polttareissa, nelikymppisillä ja häissä. Jokaisessa niissä tampattiin useita kertoja Cha Cha Chan tahtiin. Minä en tule muistamaan kappaletta siitä, että se melkein voitti euroviisut. Muistan sen, kuinka jorasin hulluna biisin tahtiin parhaimpien kavereideni kanssa. Uskon, että en ole ainoa.

Käärijä ilmoitti Ilta-Sanomien haastattelussa haluavansa tuoda iloa muille. Sen hän on totisesti tehnyt. Hän sytytti koko Suomen kansan – ja Euroopan – liekkeihin, loi yhteisöllisen ilon kuplan, johon kaikki halusivat mukaan. Eräs semifinaalia edeltänyt twiitti tiivistää asian ehkä parhaiten:

”Voitosta viis. On ihanaa, että kaikki sekoo.”

Suomi sekosi hetkeksi, ja vaikka se ehkä menikin överiksi, se meni juuri sen verran överiksi kuin Käärijän esityskin: sopivasti. Kiitos, Käärijä.