Käärijällä selkeä arvaus viisufinaalin tuloksesta – tätä mieltä hän on Suomen Käärijä-huumasta

Euroviisufinaali huipentuu myöhään lauantai-iltana.

Euroviisujen voittaja ratkeaa myöhään lauantaina. Aiemmin päivällä pidettiin vielä viimeiset kenraaliharjoitukset ennen suurta spektaakkelia. Suomea edustava Käärijä eli Jere Pöyhönen ehti kiireen keskellä antamaan medialle kommentteja kenraaliharjoituksen jälkeen.

Suomalaisartistilla on finaalin suhteen luottavainen fiilis ja hän on varma voitostaan.

– Sataviiskyt varma, Käärijä sanoo.

Käärijä aiheutti hulinaa mediakeskuksessa.

Viimeinen kenraali sujui odotusten mukaisesti.

– Sehän meni juuri niin kuin sen piti mennä, rennoin löysin rantein. Mentiin vain nauttimaan ja tekemään se oma paras siellä ja ottamaan yleisö haltuun, ei se ole sen kummoisempaa.

Käärijä on onnistunut villitsemään yleisön, mutta finaalin pisteisiin vaikuttaa myös jury eli tuomaristo. Tuomariston mielipide ei myöskään huoleta artistia. Hän onnistui mielestään hyvin siinä harjoituksessa, jonka perusteella tuomaristo antaa pisteensä.

– Ne ketkä tykkää, ne tykkää. Jos ei tykkää, ei tykkää. Sehän selviää sitten, paha vielä sanoa, mitä ne fiilistelee. Kyllä mulla vahva luotto, että siellä joku ainakin tykkää, hän viittaa tuomaristoon.

Voiton Käärijä uskoo tulevan ”omalla Kärtsäri-tekemisellä.”

– Pistetään hommat hyrskyn myrskyn ja palataan Suomeen torille.

Yksi asia kuitenkin jännittää.

– Ehkä jännittää se, selviänkö kotiin täältä.

Vielä Käärijä ei ole ehtinyt hirveästi miettiä finaalin jälkeistä elämää. Lauantaina 20. toukokuuta artisti esiintyy Helsingin jäähallissa.

– Varmaan ensin otan sampanjat kylmään ja vetäisen huiviin pari lasia. Sitten katse tulevaan. Lähden kyllä reissuun heti hallikeikan jälkeen ja katson sitten, milloin tulen takaisin.

Suomalaisille artistilla on myös selkeä viesti: älkää jännittäkö, vaan yrittäkää nauttia illasta.

– Nauttikaa kaikki siellä ja mä koitan nauttia, tehdään yhdessä jotain suurta.

Hän on myös nähnyt, millainen ilmiö Käärijästä on Suomen katukuvassa tullut.

– Ihan mahtavaa, että jengi on lähtenyt tuohon mukaan. Olen todella kiitollinen, koska suomalaiset on luonut tuon hypen ja mä olen ollut vain sanansaattaja. Ne on pistäneet villitystä maailmalle eteenpäin, mä olen ollut vain messissä. Kiitos siitä kaikille, se on ollut todella tärkeä homma.

Suomessa myös yritykset ovat innostuneet käyttämään Käärijää markkinoinnissa ilman, että hän saisi siitä korvausta. Siihen artisti taas ei suhtaudu yhtä lempeästi.

– Kyllä koitan ottaa kaikki rahat pois sieltä kuleksimasta. En anna kenenkään ihmisen hyötyä musta, ei kukaan antaisi hyötyä. Mulla on myös samat pelisäännöt kuin kaikilla muillakin.

– En mä sitten, jos joku tekee jonnekin toriin koruja tai tollasia. Antaa niiden tehdä, mutta sitten jos isot firmat tai tollaiset, niin kyllä mä sitten puutun siihen. Ei se ole oikein, en mäkään lähde täällä muiden kustannuksella markkinoimaan asioita. Mahtavaa silti, että jengi on lähtenyt tähän hullutukseen mukaan, se on siistiä.

Takahuoneessa Käärijällä on seinällään taiteilija Vesa-Matti Loirin kuva.

– Vesku on legenda ja rest in peace Vesku. Varmasti oli hieno mies, en päässyt koskaan tapaamaan. Se on sellainen kaveri, jonka musaa kuuntelen todella paljon ja muutenkin teki hienoja juttuja Suomelle, arvostan suuresti. Karaokebravuuri on Veskun Hyvää puuta, hän paljastaa.

