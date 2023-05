Satakunnan Kansa: Käärijän asun suunnittelija halusi tehdä vaatteesta paljastavan

Käärijän vihreä bolero on hurmannut koko viisukansan. Suunnittelija mukaan väriin päädyttiin, koska se oli niin erottuva.

Käärijän kirkkaanvihreä bolero on noussut suomalaisittain tämän vuoden viisujen symboliksi.

Suomen euroviisuedustaja Käärijän tyylitiimiin kuuluva stylisti Vesa Silver, 40, kertoo Satakunnan Kansan haastattelussa, että artistin esiintymisasusta haluttiin tehdä paljastava.

– Koska Jere on paidaton riehuja, oli selvää, että asu ei voi olla liian peittävä, Silver kertoo lehden haastattelussa.

Silver viittaa kommentillaan siihen, että yksi Käärijän tunnetuimpia kappaleita on nimeltään Paidaton riehuja.

Käärijän tyylitiimiin kuuluu Silverin lisäksi myös Elina Lario ja Teemu Muurimäki.

Vesa Silver kuvattuna vuonna 2019.

Silver kertoo Satakunnan Kansalle, että boleron kirkuvan vihreään väriin päädyttiin, jotta asu erottuisi massasta.

– Jokainen suunnittelija ja stylisti tähtää siihen, että asu erottautuu muista, mutta hyvin harva onnistuu ilmiön luomisessa, hän sanoo lehdelle.

Silver on vuosien ajan tehnyt stailauksia eri artisteille kuvauksiin, musiikkivideoille ja kiertueille. Hän on ollut suunnittelemassa aiemminkin euroviisuasuja. Hänen aikaisempia asiakkaitaan ovat olleet muun muassa The Rasmus -yhtye sekä laulaja Saara Aalto.