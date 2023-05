Nokkahuilunsoiton ammattilainen vertaa viisukappaletta legendaariseen Ostakaa makkaraa -lauluun.

Muun muassa Linnan juhlissa säväyttänyt nokkahuilisti Eero Saunamäki on tehnyt YouTube-videopalveluun opetusvideon Käärijän euroviisukappaleesta Cha cha cha.

Nokkahuilu­mieheksi tituleerattu Saunamäki kertoo IS:lle saaneensa idean nokkahuilu­tutoriaalin tekemiseen jo UMK-laulukilpailun aikaan.

– Katsoin UMK:n finaalia, jolloin Käärijän voitto selvisi. Olen tehnyt opetusvideoita jo joitakin vuosia ja ajattelin, että tämähän voisi olla ajankohtainen aihe! Saunamäki kertoo inspiraatiostaan.

Saunamäki oli huomannut, että Cha Cha Cha menee täysin samasta sävellajista kuin monelle kouluajoilta tuttu, nokkahuiluilla yleisesti luriteltu Ostakaa makkaraa -kappale.

– Tämä Cha Cha Cha sattui menemään juurikin siitä samasta legendaarisesta ”ostakaa makkaraa” -sävellajista, eli G-duurista. Tajusin, että nyt saadaan hyvä vastinpari – vähän niin kuin modernimpi versio Ostakaa makkarasta, hän kertoo.

Saunamäen mukaan Käärijän euroviisukappale on kuin tehty nokkahuilulle.

Mikä tahansa huilunlurittelija Saunamäki ei ole. Hän on monipuolinen muusikko, joka opettaa nokkahuilun­soittoa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Häntä on kutsuttu jopa nokkahuilu­guruksi.

Hän on kiinnittänyt Linnan juhlissa somekansan huomion ”salaperäisenä nokkahuilumiehenä”.

Saunamäki on huomannut, että nokkahuilua on käytetty paljon euroviisuissa kautta aikojen.

– Kansanmusiikkihuiluja on lähes joka vuosi jollain maalla esityksessä mukana.

Loreenin Tattoo-kappaleen voi myös opetella nokkahuilulla, Saunamäki kertoo.

– Kaiken voi soittaa nokkahuilulla. Sen pitää vain olla oikeankokoinen ja oikeassa vireessä oleva huilu.

Saunamäki aikoo seurata itsekin viisuja tänään perheensä kanssa. Viisukatsomo on kotona valmiina.

– Perheen kanssa kotona aion viettää viisuiltaa. Sipsit on ostettu valmiiksi ja viisukatsomo valmiina.Teemme myös alkoholittomia Piña colada -drinkkejä. Saa nähdä, jaksetaanko katsoa viisut loppuun asti, ne tulee aika myöhään perheellisen näkökulmasta, Saunamäki pohtii.

Nokkahuilun ammattilainen uskoo Käärijän voittoon.

– Voisin sanoa, että Käärijä on se voittaja. Kappale on niin universaali, epäsuomalainenkin. Siinä on hassut tanssiliikkeet, jotka kuka tahansa voi oppia. Kappale on kaksiosainen, siinä on räppiä ja melodista osuutta. Suomen paketti on tänä vuonna kyllä todella, todella potentiaalinen, hän pohtii.

Muusikko on iloinen suomalaisen Käärijän menestyksestä ja siitä, kuinka artistin esitys on onnistunut yhdistämään suomalaisia musiikin avulla.

Musiikki on jälleen kerran yhdistänyt kansan. Tämä antaa voimaa muusikolle: musiikki yhdistää ja antaa toivoa tulevaisuudessa, hän tiivistää.