Näin kuuluu Käärijän Cha Cha Cha turuksi

Suosikkikappale sai uuden tekstin paikallisen murregurun kynsissä.

Suomen euroviisuedustajan Käärijän kappale on saanut runsaasti huomiota Suomessa ja maailmalla, ja siitä on tehty lukuisia uusia versioita. Näitä ovat muun muassa ex-euroviisuedustajan Kuukuiskaajien Boomer-versio, Saksan tämän vuoden edustajan Lord of the Lostin raskas versio sekä espanjan- ja vironkieliset versiot.

Lue lisää: Saksan viisuedustaja teki oman versionsa Cha cha chasta suomeksi – some hullaantui

Nyt Cha Cha Chata voi tampata myös turkulaisittain. Kaikkia turkulaisia edustava Turkuseura tiedotti perjantaina, että Käärijän viisukappale on nyt käännetty Turun kielelle.

– Turkuseuran ennakkotietojen mukaan Suomi voittaa huomenna Euroviisut, joten voittokappaleen on olennaista olla saatavilla myös Suomen alkuperäiskielellä, saatesanoissa kerrotaan.

Käännöksestä vastaa ”murreguru” Esa Laukkanen, joka on ollut aiemmin muun muassa järjestämässä Turun murteen kurssia.

Tiettävästi kukaan ei ole vielä taltioinut Turku-versiota laulaen. Vaihtoehtoja on, sillä tunnettuja turkulaisia artisteja ovat muun muassa Matti ja Teppo, Ressu Redford, Michael Monroe, Robin Packalén sekä Tommi Läntinen.

Näin kääntyy hittibiisi Turun murteelle:

Tsa tsa tsa

Niimpal pitki päivi painettu on koko viikom potti

Nyt tartte saara otta kaljat ja viäre shotti

Ehtoki viäl o nuari ja kerki nappama

muutama ison tuapi ja alka pailama

Molemil käsil otan kiine juatavist niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

funtera huamist en ku otan kiine kolpakost niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

Tahron olla fiirinkis ja poies ittestän niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

Et kaik pyäri ympärs enkä tualil mä pysy niinku

Parikolme jallukola on jo takana

Mut viäl ei eres kummemmi munt nauruta (jee, jee, jejejee)

Ehtoki viäl o nuari ja kerki nappama

muutama ison tuapi ja alka pailama

Tanssama ruppen koht ku en ol viäl tukossa

Niinku tsa tsa tsa, on hommat reerassa

Molemil käsil otan kiine juatavist niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

funtera huamist en ku otan kiine kolpakost niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

Tahron olla fiirinkis ja poies ittestäs niinku

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ei

Et kaik pyäri ympärs enkä tualil mä pysy niinku vou

Nyt mennän tanssama

Niinku tsa tsa tsa

Eikä peljätä saa tätä maailmaa

Niinku tsa tsa tsa

Ja mä pilla mum pääl klasi samppanja

Tsa tsa tsa, silmät pikkase jo haritta

Ja suu ruppe monklama, kun tämä uus mää mun vallotta

Tsa tsa tsa, arkisi tunne en hänt yhtikäs ollenka

Juu ei, mut nyt uus miäs oon mää, nyt uus miäs oon mää

Nyt mennän tanssama

Niinku tsa tsa tsa

Eikä peljätä saa tätä maailmaa

Niinku tsa tsa tsa

Ja mä pilla mum pääl klasi samppanja

Niinku tsa tsa tsa

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, ahaa

Niinku tsa tsa tsa

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa

Tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa, tsa

Käärijä nähdään lauantaina euroviisujen finaalissa esiintymispaikalla 13. Cha Cha Cha on yksi voittajasuosikeista.