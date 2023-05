Farmilla nähdään täysin poikkeuksellinen tilanne – ”Meni pasmat sekaisin”

Farmin tuoreessa jaksossa kaksintaisteluareenalla ei edetä perinteisen kaavan mukaan. Varo juonipaljastuksia!

Illan Farmi-jaksossa nähdään hämmästyttävä käänne. Farmin kaksintaisteluareenalla nähtiin poikkeuksellinen pudotuskilpailu kolmen farmilaisen kesken. Kolmesta kisaajasta vain yksi pääsi palaamaan takaisin farmille.

Jos et halua juonipaljastuksia, lopeta lukeminen tähän!

Farmiaiheisessa tietotehtävässä toisiaan vastaan kamppailivat Johanna Puhakka, Antonio Flores ja Meri Aalto. Aalto sai päättää lajin.

Jaksossa nähtiin poikkeuksellisesti kolme kilpailijaa areenalla.

Kisan voitti lopulta Johanna Puhakka, joka oli ensi kertaa areenalla. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Puhakka palasi farmille, mutta sekä Flores että Aalto lähtivät kotimatkalle.

– Herkisti aika paljon, kun tajusin, että kohta näen rakkaan vaimoni ja maailman ihanimman koirani. Se meinaa ruveta nytkin itkettämään, Aalto avaa tunteitaan heti pudotuksen jälkeen.

Flores kertoo Farmin olleen mahtava kokemus.

– Olen ollut meidän perheessä ainoa, kenelle on riittänyt pari kolme päivää maalla. Sen jälkeen olen, että ei kiitos, lähden kaupunkiin. Täällä opin todella paljon. Rakentamaan aitoja, tekemään farmiruokaa, elämään pelkällä perunalla. Se oli aikamoista, Flores nauraa.

Aalto kuvailee Farmia matkaksi ”omaan sisäiseen voimaansa”.

– Olen viimeiset vuodet kasvattanut itseäni, kun paloin loppuun, ja alkanut katsomaan, kuka oikeasti haluan olla. Täällä olen päässyt omaan voimaani kiinni, ja se on ollut mieletöntä, Aalto kuvailee.

Farmin joutuivat jättämään Antonio Flores ja Meri Aalto.

Sekä Flores että Aalto kehuvat vuolaasti muita farmilaisia, joiden kanssa he ovat jakaneet taipaleensa.

– Tää porukka on mieletöntä! Olen uskaltanut olla täysin oma itseni, ja meillä on ollut niin hyvä tiimityöskentely ja syvällisiä keskusteluja. Tässä on ollut kaikki niin hienoa, ettei riitä sanat kuvailemaan sitä, Aalto sanoo.

– Olen oppinut todella paljon ja uskon, että saan tästä hienon jutun mun elämässä eteenpäin, Flores jatkaa.

– Me tultiin yhdessä, ja me lähdetään yhdessä! Flores sanoo nauraen Aalto kainalossaan.

Farmi Suomi lauantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.