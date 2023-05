Käärijästä leviää häkellyttävä video – kiroilee ja vuotaa verta

Yle julkaisi videoita kiroilevasta Käärijästä kulissien takaa.

Ylen Uuden musiikin kilpailu -Tik Tok tilillä julkaistiin eilen torstaina video, jossa Suomen euroviisuedustaja Jere Pöyhönen, tutummin Käärijä, kiroilee kulisseissa ilmeisen stressaantuneena.

Yle seuraa Käärijän matkaa euroviisuihin Britannian Liverpoolissa, ja jakaa siitä pätkiä sekä Tiktokissa että Youtubessa.

– V***u! Nuo kuulokkeet ja sitten vielä tuo v***n nauhahomma, vihreään boleroon pukeutunut Käärijä tilittää.

– En tiedä. He laittavat ne jotenkin ihan päin v****a. Se on solmussa ihan kaikki. He laittavat ne ihan päin v****a siellä.

Videosta ei käy ilmi, keihin tai mihin Käärijä viittaa. Hän pudistelee päätään ja katselee eri suuntiin kameran ohitse.

Pian yksi tanssijoista huomaa Käärijän poskessa olevan verta.

– Sinä vuodat verta, hän toteaa.

Käärijä hämmentyy, sillä ei itse huomannut vuotavansa. Pian hän kohdentaa verenvuodon sormeensa, joka oli auennut. Hän näyttää kameralle käsiään, joissa komeilevat vihreiksi lakatut kynnet.

– Katso, se on auennut tuolta.

Samasta tilanteesta otetussa ja Youtubessa julkaistussa videossa kuuluu taustalla, kun naisääni yrittää rauhoitella Käärijää:

– Sua v*****aa nyt, mutta se kuuluu asiaan.

– Siis siinä on sekin, että mua alkaa oikeasti v*****aa teidän puolesta, ei pelkästään itseni takia. Se ei ole teille kivaa, Käärijä harmittelee.

Käärijän tie viisuissa ei ole aina ollut helppo.

Lukuisat fanit riensivät kommentoimaan videota Tiktokissa.

– Käärijä on ihan stressaantunut, eräs fani ihmettelee.

– Etkö sinäkin olisi aika stressaantunut, jos kilpailisit euroviisuissa? eräs fani huomauttaa.

– Ikäviä vastoinkäymisiä, mutta näidenkin näyttäminen on todella mielenkiintoista, kolmas pohtii.