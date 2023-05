Robert De Niron, 79, jättiyllätys: sai seitsemännen lapsensa

Näyttelijä paljastaa vastasyntyneen lapsensa nimen ja sukupuolen.

Palkittu näyttelijä ja elokuvaohjaaja Robert De Niro, 79, paljastaa ET Canadan haastattelussa tulleensa seitsemännettä kertaa isäksi.

Toimittajan mainitessa tietävänsä, että De Nirolla on kuusi lasta, tähti toteaa:

– Itse asiassa seitsemän. Sain juuri lapsen.

Näyttelijän edustajat vahvistavat tiedon myös CCN-kanavalle.

De Niro ei ensin halunnut paljastaa lapsen äidin henkilöllisyyttä, eikä vastasyntyneen nimeä ja sukupuolta.

Nyt hän kuitenkin kertoo The Sunille, että huhtikuun kuudentena päivänä syntynyt, uusi tulokas on tyttövauva nimeltään Gia Virginia Chen-De Niro.

Lapsen äiti on suosikkinäyttelijän naisystävä, kamppailulajiammattilainen Tiffany Chen. Parin suhteesta on liikkunut huhuja jo vuodesta 2021 lähtien. De Niron nykyistä kumppania ei tule kuitenkaan sekoittaa nimikaimaan, 64-vuotiaaseen elokuvatuottaja Tiffany Cheniin.

Robert De Niro elokuvassa The Irishman vuodelta 2019.

Kummisetä-elokuvista aikoinaan suuren yleisön suosioon noussut De Niro on ollut naimisissa kaksi kertaa. Näistä suhteista tähdellä on yhteensä neljä lasta, ensimmäisestä liitosta aikuiset lapset Drena, 51, sekä Raphael, 46 ja toisesta avioliitosta Elliot, 25, ja Helen 11.

Pidempiaikaisesta seurustelusuhteestaan Toukie Smithin kanssa hänellä on niin ikään kaksi lasta, 27-vuotiaat Aaron ja Julian.

Vanhemmuuden lisäksi näyttelijä on edelleen aktiivinen myös työurallaan. Toukokuun lopussa ensi-iltansa saa De Niron tähdittämä elokuva About My Father.

Komediaelokuvassa De Niro näyttelee päähenkilön isää.