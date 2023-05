Tätä mieltä kansainväliset viisufanit ovat Käärijästä – ruotsalaisfanilla napakka mielipide Loreenista

IS on paikalla Liverpoolissa ja kysyi ihmisiltä, mitä mieltä he ovat Käärijästä. Pian selvisi, että kansainvälisetkin viisukatsojat ovat hullaantuneet vihreästä vantaalaismiehestä.

Liverpoolissa Käärijä on tuttu nimi, ainakin viisufanien keskuudessa. IS on paikalla Liverpoolissa ja kysyi ihmisiltä, mitä mieltä nämä ovat vantaalaisen Jere Pöyhösen kappaleesta ja uskovatko he Suomen voittomahdollisuuksiin.

– Kaikki, joiden kanssa olen puhunut on sanonut, että Suomi tulee voittamaan. Minusta tuntuu, että hän on ennakkosuosikki. Niin energinen ja hauska, voi olla voittaja, kuka tietää, Jamie sanoo iloisesti.

Jamie ei lannistunut sateesta, vaan piti hauskaa pirtsakassa mekossaan.

Lontoolaisena Jamie kuitenkin kannattaa omaa kotimaataan eli Mae Mulleria.

– Tietysti haluan, että Britannia voittaa.

Brittiläiset Jenny ja Sam innostuvat silminnähden kuullessaan nimen Käärijä.

– Herranjumala, niin hauskaa! Vain paljon hauskuutta, hyvä tunnelma ja pidän siitä todella paljon, Jenny kuvailee esitystä.

Sam (vas.) ja Jenny toivovat Suomen voittavan.

– En tiedä paljon hänestä, mutta näin hänet ja hän on mahtava. Olen iso fani, Sam puolestaan sanoo.

– Rakastan sitä asua, Jenny huudahtaa.

Sam kertoo säikähtäneensä ensimmäisessä semifinaalissa, koska Suomen jatkoon pääsystä ilmoitettiin vasta, kun paikkoja oli enää muutamia jäljellä.

– Hetken ajan olin todella surullinen, kun luulin, ettei esitys menisi jatkoon.

Molemmat uskovat Suomella olevan mahdollisuus voittoon.

– Toivon niin, Sam sanoo.

– Euroviisut Suomessa ensi vuonna? Mahtavaa, me olemme siellä, Jenny nauraa.

Lesley (vas.) ja Sue tunnustautuvat Suomi-faneiksi.

Lesley ja Sue kertovat myös olevansa Suomi-faneja. Suella on myös kirjekaveri Suomesta, joten maa tuntuu hänelle läheiseltä muutenkin.

– Ehdoton suosikki voittajaksi. Suomi tulee voittamaan, rakastamme heidän esitystään. Hän on uskomaton, Sue kertoo innoissaan.

– Hän (Käärijä) on Disneyn ja The Prodigyn laulaja Keith Flintin sekoitus. Hän on mahtava ja saa kaikki äänemme, me rakastamme häntä.

Ruotsalainen Lissi ja norjalainen Sanna pitävät Suomen edustuskappaletta myös hauskana. He molemmat kysyvät myös pohtien, mistä laulu oikeasti kertoo.

– Se oli todella hauska. Katsoin UMK:n finaalin ja nauroin paljon. Hän on upea mies eikö, todella hauska, Sanna kertoo.

– Jos voitatte, teidän täytyy luvata, että hän on yksi juontajista, hän lisää.

Sanna kertoo kuitenkin pitävänsä tänä vuonna erityisesti Ranskan kappaleesta.

Lissin (vas.) ja Sannan mielestä Käärijä on hauska esiintyjä.

Ruotsin Loreen on toinen suuri ennakkosuosikki lauantain finaalissa. Mitä mieltä ruotsalainen Lissi on Suomen suosiosta?

– Se on hauskaa, koska he ovat niin erilaisia. Loreenin yksi laulu on jo voittanut, hän on hyvä artisti, mutta haluaisin jonkun muun voittavan, hän pohtii.

Lee (vas.) ja Richard sateisessa euroviisukylässä.

Lee ja Richard kertovat myös Käärijän olevan yksi heidän suosikeistaan. Molemmat kuvailevat esitystä mahtavaksi.

– Rakastan häntä. Yksi lemppareistani tänä vuonna, Richard sanoo.

– Kappale on tarttuva, todella tarttuva, Lee sanoo.

– Erilainen kuin mikään muu tänä vuonna, se on todella ainutlaatuinen.

He molemmat uskovat, että Suomella on suuri mahdollisuus voittaa.

– Hän oli paras ensimmäisessä semifinaalissa, esityksen livenä nähnyt Richard sanoo.