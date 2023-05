Euroviisujen finaalista on povattu rakkaiden vihollisten Suomen ja Ruotsin välistä taistoa. Ilta-Sanomat selvitti huikean jännittävän maaottelun lähtökohdat.

Ensi yönä se ratkeaa! 26 finaaliin päässyttä maata ratkaisee Englannin Liverpoolissa, kuka voittaa Eurovision 66. laulukilpailun.

Suomea edustaa Käärijä, Ruotsia Loreen. Nämä ovat tämänvuotisen kisan kaksi suurinta suosikkia.

Cha Cha Cha on kaikunut ympäri Eurooppaa Käärijän hurmatessa euroviisufaneja, mutta vanhastaan tuttua dramaattisen balladin taitavaa Loreen on ollut edellä vedonlyöntitoimistojen sivuilla.

Ilta-Sanomat selvitti, mitkä ovat mahdollisen maaottelun lähtökohdat.

Käärijä.

Vantaa vs. Tukholma

Käärijä, eli siviilissä 29-vuotias Jere Pöyhönen, jätti Uuden Musiikin Kilpailussa varjoonsa useita häntä tunnetumpia artisteja, kuten Robin Packalenin, Benjamin Peltosen ja Portion Boys -yhtyeen.

Pöyhönen varttui Vantaan Ruskeasannassa ja Vaaralassa. Musiikkia mies on tehnyt vuodesta 2014, mutta nuorempana kädessä oli mikin sijasta usein jääkiekkomaila.

– Olin varmaan kolmivuotias, kun menin viisivuotiaan veljeni kanssa kiekkokouluun. Harrastus alkoi Itä-Helsingin Kiekossa, Pöyhönen kertoi IS:lle.

Pöyhönen innostui sanojensa mukaan rap-musiikista yläasteella.

Musiikin teko jatkui kavereiden yllytyksen ja kannustuksen myötä, mutta todellinen käännös tapahtui vuonna 2015. Pöyhönen sairastui vakavasti ja vietti pitkiä aikoja sairaalassa.

Silloin hän päätti laittaa kaiken peliin.

Käärijän ensimmäinen levy, Fantastista, julkaistiin vuonna 2020.

Loreen.

Loreen, eli 39-vuotias Lorine Zineb Nora Talhaoui syntyi Tukholmassa vuonna 1983. Hän kilpaili Ruotsin Idol -kykykilpailussa vuonna 2004 ja sijoittui neljänneksi.

Hänen vanhempansa muuttivat Ruotsiin Marokosta hieman ennen Loreenin syntymää. Seitsemän nuoremman sisaruksen kanssa kasvaneen Loreenin nuoruusvuosiin mahtui synkkiä hetkiä. Loreenin isä jätti perheen ja muutti Espanjaan tytön ollessa 6-vuotias. Isä kuoli, kun Loreen oli 12-vuotias.

Femina-lehdessä Loreen kertoo saaneensa esikoisena ”luonnollisen johtajan roolin”.

– Olen vaihtanut paljon vaippoja, tehnyt ruokaa pienemmille sisaruksille ja auttanut äitiä huolehtimaan nuorimmasta, hän kertoi lehdelle.

Isänsä lähdön jälkeen Vesteråsin lähiöön yksinhuoltaja-äitinsä kanssa muuttanut Loreen päätti keskittyä musiikkiin.

Loreen on tuttu näky euroviisulavalla, sillä hän voitti vuoden 2012 euroviisut yhä hyvin muistetulla kappaleellaan Euphoria.

Hullu rappi vs. dramaattinen balladi

Tammikuussa julkaistun menevän ja energisen Cha Cha Cha -kappaleen suosio on ollut jotain poikkeuksellista. Uuden Musiikin Kilpailun jälkeisellä viikolla kappale nousi Suomen listaykköseksi ja radiolistalla kolmanneksi. Se on niittänyt suosiota myös ulkomailla.

Kappaletta striimattiin ensimmäisenä päivänä lähes 150 000 kertaa. Päivä ennen viisufinaalia kuuntelukertoja on kertynyt yli 19 miljoonaa.

Helsingin Sanomien Juuso Määttänen kutsui kappaletta ”sopivan sekopäiseksi räpin, popin, rockin ja elektronisen musiikin yhdistelmäksi”.

– Lähettäkää tämä euroviisuihin, Määttänen kirjoitti.

Poikkeuksellinen euroviisukappale Cha Cha Cha on myös siksi, että se on suomenkielinen. Viimeksi viisuissa kuultiin suomenkielinen kappale vuonna 2015. Silloin kilpailemaan lähetettiin Pertti Kurikan nimipäivät kappaleella Aina mun pitää.

Omalaatuinen kappale ammentaa elementtejä monesta paikasta, mutta ennen kaikkea saksalaisyhtye Rammsteinilta, joka on myös Pöyhösen itsensä suosikkiartisti, hän kertoo IS:lle.

Ruotsalaisen Expressen-lehden toimittajalla on ristiriitainen suhtautuminen Cha Cha Cha -kappaleeseen.

– En rehellisesti tiedä mistä aloittaa, Therese Loberg kirjoittaa arvioinnissaan.

– Osa minusta rakastaa tätä täysin ja osa minusta haluaa vain juosta piiloon lavalla olevaan puiseen laatikkoon.

Aikaisemmin rap-musiikkia tehneen Käärijän laulutaitoja on myös jännitetty. Ilta-Sanomien viihdetoimittaja Mikael Mattila kirjoitti kolumnissaan, että ”onhan tuo meidän Jere vähän heikommanpuoleinen laulaja”.

Kappale vaikuttaa kuitenkin iskeneen vahvasti viisuyleisöön, sillä Liverpoolissa paikalla ollut YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen kertoi IS:lle, että tiistain ensimmäisessä semifinaalissa yleisö lauloi täysillä mukana Käärijän biisin tahdissa. Hakasen mukaan koko illan ylivoimaisesti kovin yleisöreaktio ja aplodit nähtiinkin Käärijän esityksen aikana.

Loreen tiistain semifinaalissa Liverpoolissa. Loreen esiintyy kahden suuren laatan välissä.

Loreenin kappale Tattoo taas edustaa perinteisempää viisutyyliä, ja se on noussut listahitiksi useassa maassa.

Kappale on dramaattinen balladi, joka on tehty Hakasen sanoin ”ruotsalaisen klassisen menestyskaavan mukaan”. Hakanen nostaa Loreenin vahvuudeksi myös tämän upean lauluäänen. Kappaletta on kuunneltu Youtubessa yli viisi miljoonaa kertaa.

IS uutisoi aiemmin, että Loreenin arvioidaan vievän eri maiden asiantuntijaraatien pisteet lauantain finaalissa, sillä Tattoo voi olla turvallinen valinta raadeille, jotka arvostavat ruotsalaista tuotantoa ja vahvaa laulutaitoa.

Loreenin aiempi menestys euroviisuissa voi kuitenkin erilaisten arvioiden mukaan myös käydä tälle rasitteeksi. Osa muistelee Euphoriaa ja pitää sitä parempana kappaleena kuin Tattoota.

Käärijä esiintyi semifinaalissa Liverpoolissa tiistaina.

Possujuna vs. yksinäinen Loreen

Kappaleiden lisäksi myös artistien lavashow’t ovat täysin erilaiset.

Käärijän remmissä on viisi esiintyjää: solisti Jere Pöyhönen itse sekä ”possujuna” – neljä fuksianpunaissa joraavaa tanssijaa.

Expressen-lehden Loberg arvioi Käärijän esityksessä olevan paljon yksityiskohtia.

– Värejä ja vartalon osia, tuntuu kuin tämän suunnittelija olisi ottanut LSD:tä.

– Mutta Käärijän vihreä bolero ei unohdu, se on totuus.

Käärijän lavashow on muuttunut jonkin verran UMK-esityksestä. Esitykseen on lisätty ainakin taustalle iso ”varjo-Käärijä” ja valoefektejä.

Ruotsi ja Loreen ovat joutuneet muuttamaan ja pelkistämään euroviisuesitystään Melodifestivalenissa nähdystä, sillä Ruotsin lavarakennelma oli liian iso Liverpool Arenan lavalle.

Semifinaaleissa Loreen esiintyi yksin savuisella lavalla kahden laatan välissä.

Vihreä hurmaaja vs. vakiintunut supertähti

Käärijä voi luottaa kotimaan kannustusjoukkoihin, sillä Suomi on suoranaisessa Käärijä-hurmoksessa: ”Käärijänvihreästä” tuli käsite, päärautatieaseman kivimiehet puettiin vihreisiin boleroihin ja HS uutisoi hyvinkääläisen kampaamon leikkaavan ilmaiseksi ”Käärijä-malleja” eli pottatukkaa.

MTV uutisoi myös eduskuntapuolueiden Käärijä-hypestä. Useat eduskuntapuolueet ovat vaihtaneet sosiaalisessa mediassa logonsa Käärijä-versioihin.

Länsinaapuri Ruotsin Loreen on kotimaassaan supertähti. Loreenin kappaleet ovat keikkuneet listojen kärjessä useita kertoja. Hänen kappaleensa My Heart Is Refusing Me ja Statements olivat molemmat listaykkösiä Ruotsissa.

Loreen on esiintynyt myös Netflix-elokuvassa Vinterviken.

Kumpi lopulta voittaa?

Finnhitsaaja-blogin ylläpitäjä ja pitkän linjan viisuasiantuntija Tuomas Lassinharju sanoo, että molemmat kappaleet ja esitykset edustavat omassa genressään laadukasta euroviisuviihdettä.

– Suomen esityksessä on kaikki ainekset ikoniseksi euroviisuklassikoksi.

Lassinharjun mukaan myös artistin persoonalla on merkitystä.

– Puolet äänistä tulee yleisöäänestyksestä, joten totta kai se mielikuva, minkä esiintyjä kolmen minuutin aikana herättää, vaikuttaa äänestyskäytökseen.

Myös somepersoonalla on Lassinharjun mukaan aikaisempaa tärkeämpi rooli.

– Monet ovat sanoneet, että Käärijän somejuttuja on ollut aivan hulvatonta seurata, kun hän on niin vallaton ja vilpitön persoona.

Loreen on ehkä joidenkin mielestä jonkin sortin euroviisudiiva, Lassinharju sanoo.

Lassinharjun mukaan edellytykset Suomi–Ruotsi-maaottelulle ovat olemassa. Myös ennakkoveikkaukset ja mielipidemittaukset tukevat hänen mukaansa maaotteluasetelmaa.

– Ruotsi on ylivoimainen ykkönen vedonlyönnissä, mutta kun katsoo Käärijän semifinaaliesiintymistä, niin olihan se saliyleisön reaktio jotain aivan uskomatonta.

My Eurovision Scoreboard on mobiilisovellus, jossa käyttäjät ympäri maailmaa voivat kuunnella viisukappaleita ja asettaa niitä paremmuusjärjestykseen. Ruotsin Loreen pitää sovelluksen listalla hallussaan ykkössijaa. Käärijä on listalla hopealla.

Myös vedonlyöntiyhtiö Unibet povaa Loreenin voittoa kertoimella 1,47, kun Suomen kerroin on tällä hetkellä 3,0.

Käärijä on Lassinharjun mukaan todistanut, että on mahdollista menestyä suomenkielisellä ”bilebiisillä” myös kansainvälisesti.

Yllättääkö Ranska, Espanja tai Ukraina?

Vaikka maaottelu Suomen ja Ruotsin välillä näyttää todennäköiseltä, ovat kaksintaistelun ulkopuoliset yllätykset vielä mahdollisia.

Esimerkiksi Ranskalle ja Espanjalle odotetaan myös menestystä, Lassinharju kertoo. Molemmilla mailla on hänen mukaansa persoonalliset ja ammattitaitoiset esitykset.

– Myös Ukraina on tänäkin vuonna ennakkoveikkauksissa korkealla.

Lassinharjun mukaan ei voida poissulkea sellaistakaan tilannetta, jossa eurooppalaiset osoittaisivat jälleen myötätuntoaan Ukrainalle euroviisuäänestyksessä.