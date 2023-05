Idolsista tuttu musiikkivaikuttaja Asko Kallonen jättää nykyisen tehtävänsä Warner Musicilla

Asko Kallonen on ollut luotsaamassa lukuisia kotimaisia tähtiartisteja.

Musiikkivaikuttaja Asko Kallonen siirtyy sivuun nykyisistä työtehtävistään Warner Musicin kotimaisen musiikin tuotantopäällikkönä, A&R-tiimin vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä 1. lokakuuta 2023 lähtien, Warner Music Finland tiedottaa.

Kallosen saavutukset 30-vuotisen uran aikana ovat jättäneet merkittävän jäljen Warner Musicin historiaan ja suomalaiseen musiikkiteollisuuteen.

– Totesin Niko Nordströmille jo viime vuonna, että nyt olisi hyvä aika (ja ikä, 63 vuotta) päästää irti, antaa tilaa tulevaisuudelle ja ilmoittaa ajoissa tulevasta muutoksesta, jotta voidaan rauhassa uudelleenorganisoida nykyisiä työtehtäviäni. Vaikka lokakuun alkuun on vielä hetki, haluan jo tässä vaiheessa kiittää kollegoitani Warnerilla Suomen parhaassa A&R-tiimissä, joka tekee koko ajan jo maailmantasollakin kovaa tulosta, hän kommentoi tiedotteessa.

Kallonen kuitenkin jatkaa vielä töitä Warnerilla.

– Meidän tiimi kehittyy jatkuvasti ja nyt on hyvä hetki elämässäni siirtyä syrjään antaen seuraavalle sukupolvelle mahdollisuus viedä tekeminen taas uudelle tasolle.

– Tulen jatkamaan vielä lokakuun jälkeen työtäni Warnerilla muutamien artistien mentorina ja A&R-konsulttina, joten lopulliset hyvästit nämä eivät ole.

Idols-tuomarinakin toiminut Asko Kallonen on yksi Suomen musiikkialan merkittävimpiä vaikuttajia. Hän aloitti työskentelynsä Warner Music Finlandilla vuonna 2007 HMC – Helsinki Music Company Oy:n kaupan yhteydessä. HMC oli Kallosen ja Nordströmin yhdessä perustama levy-yhtiö, jonka artisteja olivat muun muassa Chisu, Antti Tuisku ja HIM. Sitä ennen Kallonen teki pitkän uran BMG Music Finlandilla. Hänet on palkittu Musiikki & Media -tapahtumassa vuoden tuotantopäällikkönä kymmenen kertaa.

Kallonen on toiminut 16 vuoden ajan merkittävässä roolissa Warner Musicin menestystarinassa ja kotimaisen artistikatalogin kasvattamisessa. Edellä mainittujen artistien lisäksi hän on työskennellyt vuosien aikana muun muassa Anssi Kelan, Aikakoneen, Don Huonojen, Samuli Edelmannin, Kaija Koon, Sannin, Lauri Tähkän, J.Karjalaisen, Arttu Wiskarin, Jenni Vartiaisen ja Behmin kanssa.