Suomen viisumenneisyyttä varjostaa karmaiseva totuus – tekeekö Käärijä historiaa?

Suomi on päässyt viisujen lopputuloksissa plussan puolelle harvemmin kuin joka neljännellä yrittämällä. Blind Channelin kuudes sija on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras saavutus – ja paljon kovempi kuin Marion Rungin kuudes sija.

Suomen saldo Eurovision laulukilpailuissa on pahasti negatiivinen. Suomi on osallistunut viisuihin 55 kertaa, mutta lopputuloksissa sijoitus on jäänyt peräti 42 kertaa miinuksen puolelle eli puoliväliä heikommaksi.

Plussalle Suomi on päässyt siis vain 13 kertaa. Näistä kerroista vain yksi – Lordin ykkössija vuonna 2006 – on tuonut paikan viiden parhaan joukossa.

Kaikkien aikojen toiseksi parhaan suomalaissijoituksen jakavat Marion Rung Tom-tom-tomilla 1973 ja Blind Channel Dark Sidella 2021. Molemmat olivat lopputaulukossa sijalla kuusi.

Näistä kahdesta Blind Channelin saavutus on selvästi parempi, sillä kahden vuoden takaisiin viisuihin osallistui 39 maata. Kun Marion Rung oli kuudes, osallistujamaita oli vain 17.

Kun Blind Channel oli kuudes, Suomen taakse jäi lähes 85 prosenttia muista maista. Marion Rungin taakse muista osallistujista jäi ”vain” noin 65 prosenttia.

Marion Rungin kunniaksi se, että hän on ollut plussan puolella kahdesti. Vuoden 1962 viisu Tipi-tii sijoittui jaetulle seitsemännelle sijalle (sijat 7.–8.). Maita oli mukana 16, joten miinuspuoli eli yhdeksäs sija ei ollut lopulta kaukana.

Vain Marion Rung, Fredi ja Katri Helena ovat laulaneet kahdesti Suomen edustuskappaleen viisufinaalissa. Marion Rung erottuu kolmikosta edukseen: kahdesti plussan puolella. Fredi ja Katri Helena jäivät molemmilla kerroilla keskiviivan kehnommalle puolelle.

Suomen kaltaisen pienen maan on turha uneksia jatkuvista sijoituksista kymmenen parhaan joukkoon etenkään nykyisin, kun kilpailijoita on mukana joka vuosi noin 40.

Tarpeeksi kova tavoite on päästä puolivälin paremmalle puolelle. Kaikki kunnia siis muillekin tähän yltäneille: Lasse Mårtenssonille, Markku Arolle, Pihasoittajille, Kirkalle, Sonja Lummelle, Anneli Saaristolle, Hanna Pakariselle, Paradise Oskarille ja Softenginelle!

Paradise Oskar pääsi suomalaista plussalle kaikista heikoimmalla sijoituksella. Da Da Dam -kappale oli kisan 21. vuonna 2011. Osallistujamaita oli kuitenkin tuolloin peräti 43, joten Paradise Oskar oli juuri ja juuri puoliviivan paremmalla puolella.

Totuus on kuitenkin se, että Suomi on päässyt plussan puolelle harvemmin kuin joka neljäs kerta. Onnistumisprosentti on hieman alle 24.

Vesa-Matti Loirin Huilumies oli ensimmäinen suomalainen finaalikappale, joka jäi ypöyksin lopputuloksissa viimeiseksi.

Jumbosijoja Suomella on reilusti enemmän kuin voittoja: peräti seitsemän. Näistä synkistä hetkistä tosin neljä on jaettu yhdessä vähintään yhden muun maan kanssa.

Aivan yksin kisan viimeiseksi Suomi on jäänyt kolmesti: 1980, 1982 ja 1992. Noina Vesa-Matti Loirin, Kojon ja Pave Maijasen vuosina kilpailuun osallistui aina noin 20 maata.

Esimerkiksi Kojon sijoitus oli kolme pykälää Paradise Oskaria parempi eli 18:s.

Koska jaettukin jumbosija on nyt tunnustettava, niin listataan hännänhuippujen kerhoon myös nimet Laila Halme, Viktor Klimenko, Kristiina Hautala ja Beat.

Jasmine jäi viisufinaalin viimeiseksi vuonna 1996. Todellisuudessa seitsemän muun maan kilpailukappale menestyi vielä huonommin. Niitä ei edes hyväksytty finaaliin.

Viimeinen sija ei kuitenkaan aina ole viimeinen sija. Kun Jasmine jäi vuonna 1996 finaalin hännille, ei hän varsinaisesti ollutkaan kisan huonoin. Poikkeuksellisella tavalla järjestetyissä viisuissa kaikkiaan 29 maata lähetti esiraatien kuultavaksi kilpailukappaleensa pelkkinä levytyksinä. Näistä 22 pääsi mukaan finaaliin isäntämaa Norjan seuraksi.

Jasminen Niin kaunis on taivas selvisi siis finaaliin (tosin äärimmäisen niukasti). Mutta silti se ei oikeasti ollut vuoden huonoin euroviisu, vaikka maaliintulojärjestys niin väittääkin.

Viimeinen ei tietenkään ollut myöskään Waldo´s People vuonna 2009. Finaalin viimeistä sijaa edelsi kuitenkin riittävä menestys semifinaalissa.

Kehitysvammaisista muusikoista koostunut Pertti Kurikan Nimipäivät herätti ansaitusti huomiota vuoden 2015 viisuissa. Menestys jäi kuitenkin kehnoksi.

Osanottajamäärän raju kasvu vuosituhannen alussa on osittain suojannut Suomea jumbosijoilta: aina on löytynyt vielä kehnommin yleisöä sytyttävä viisu.

Suomen huonoimman sijoituksen eli 39:nnen sijan jakavat Pertti Kurikan Nimipäivät (2015) ja Darude (2019). Molemmat sijoittuivat omassa semifinaalissaan viimeiseksi, mutta onneksi toisessa semifinaalissa oli vielä kehnompia suorituksia.

Tämän artikkelin tapa lähestyä viisuja on siis puhtaasti matemaattinen. Sori siis esimerkiksi The Rasmukselle: jos olisitte viime keväänä yltäneet yhden sijan paremmaksi, olisitte päässeet plussan puolelle.

Semifinaalista jatkoon päässyt Jezebel-biisi jäi lopputuloksissa sijalle 21. Mutta kun osallistujamaita oli vain 40, niin...

Käärijä ei voi enää päästä Loirin, Kojon ja Paven kerhoon. Lordin porukassa olisi sen sijaan tilaa.

Tänä vuonna Liverpoolissa on mukana 37 maata. Suomen Käärijä pääsi myös finaaliin, jossa on mukana 26 maata. Loirin, Kojon ja Paven joukkoon Käärijä ei siis päädy, vaikka jäisi finaalin viimeiseksi.

Tärkeintä on päästä plussan puolelle eli sijoittua vähintään 18:nneksi. Jos Käärijä haluaa suhteellisesti laskien kaikkien aikojen toiseksi parhaaksi Suomen viisukisaajaksi, hänen on sijoituttava viidenneksi.

Tämä siksi, että kun Blind Channel oli kuudes, maita oli mukana kaksi enemmän eli 39.

Viisuvoitto nostaisi Käärijän matemaattisesti identtiseen tilaan Lordin kanssa. Kun Hard Rock Hallelujah voitti vuonna 2006, kilpailijamaita oli sama 37 kuin nytkin.

Lordi odottaa seuraajaansa, suomalaista viisuvoittajaa.

Eurovision laulukilpailuja on järjestetty vuodesta 1956 alkaen. Suomi osallistui ensimmäisen kerran 1961. Vuoden 1970 viisut Suomi jätti väliin vapaaehtoisesti. Vuosien 1995, 1997, 1999, 2001 ja 2003 poissaolojen syy oli sääntö, jonka mukaan heikoimmin menestyneet maat putosivat pois seuraavan vuoden viisuista.