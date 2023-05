Ei voi olla totta! ”Käärijä-kahvakuulaa” kaupataan nyt netissä hillittömään hintaan

Suomea euroviisuissa edustava Käärijä on saanut aikaan kovan hurmoksen.

Euroviisu-huuma alkaa hiljalleen olla huipussaan sen jälkeen, kun Suomea edustava artisti selvisi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä jatkoon euroviisujen semifinaaleista.

Finaalipaikan myötä Käärijä kilpailee euroviisujen voitosta lauantaina.

Käärijä on herättänyt euroviisuja isännöivässä Liverpoolissa ihastusta Cha cha cha -edustuskappaleensa kanssa.

Käärijää pidetään jopa yhtenä suurimmista suosikeista voittamaan koko kilpailu. Tämän hetkisten vedonlyöntitilastojen perusteella Käärijä olisi kilpailussa toinen, ja voitto menisi länsinaapuria edustavalle Loreenille. Finaalista onkin povattu Suomen ja Ruotsin välistä kamppailua.

Käärijä itse on yrittänyt rauhoitella innokkaimpia suihkulähteessä kylpijöitä.

– Peli ei todellakaan ole ohi vielä, eikä vielä sovi juhlia. Nyt vaan sykkeet alas, myös siellä kotisohvilla. Vedetään bolerot niskaan ja nähdään finaalissa! Käärijä kommentoi finaalipaikkaansa Ylen tiedotteessa.

Hurmos on iskenyt myös Tori.fi-kaupustelijoihin. Keskiviikkona hämmästystä on herättänyt myyntiin ilmestynyt kahvakuula, jonka hinnassa on varsin muhkea Käärijä-lisä.

Neonvihreän kahvakuulan hinnaksi ilmoitetaan 150 euroa. Korkeaa hintaa perustellaan sillä, että kahvakuulan avulla ehtii vielä viisukuntoon. Kiire alkaa olla.

– Käärijä kahvakuulalla viisukuntoon, vielä ehtii! Ei virallinen fanituote, ilmoituksessa sanotaan.

Myynnissä oleva kahvakuula painaa 12 kilogrammaa, joka saattaa olla niin ikään viittaus euroviisuihin. Kilpailussa 12 on maaginen maksimipistemäärä, jonka kukin maa voi antaa.

Nopean google-haun perusteella vastaavia kahvakuulia saa uutena murto-osalla pyydetystä hinnasta.