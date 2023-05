Sami Sykkö julkaisi kuvan Jorma Uotisesta ennen ja jälkeen dramaattisen tapahtuman – ”Elämä voitti!”

Jorma Uotinen joutui sairaalahoitoon 23. maaliskuuta.

Jorma Uotinen on toiminut Tanssii tähtien kanssa- ohjelman tuomarina vuodesta 2006.

Muotitoimittaja Sami Sykkö, 53, julkaisi Instagramissaan paljonpuhuvat yhteiskuvat tanssija ja koreografi Jorma Uotisen, 72, kanssa.

Ensimmäinen kuva on otettu vain kaksi päivää ennen, kun Uotinen joutui äkillisesti sairaalahoitoon maaliskuun lopussa. Tästä huolimatta ensimmäisen otoksen tunnelma on jälkimmäistä vakavampi, vaikka toinen kuva on otettu vain joitakin päiviä sitten.

– Näytämme vakavilta, vaikka emme tuolloin tienneet, että kaksi päivää myöhemmin Jorma makaisi sairaalassa hyvin dramaattisten tapahtumien seurauksena, Sykkö kirjoittaa Instagramissa.

Sykön seuraajien keskuudessa tyylikkään kaksikon yhteiskuva on herättänyt ihastusta.

– Te ootte kyllä Suomen mahtavimmat muotigurut! eräs kommentoi kuvaan.

– Olette kyllä niin superpari. Ja Jormalle tsempit. Elämä on arvaamatonta, kommentoi toinen.

Uotisen terveydentila on ollut otsikoissa aina siitä lähtien, kun hän joutui useamman viikon ajaksi sairaalahoitoon maaliskuussa. Hän paljasti hiljattain Instagram-tilillään, että sairaalaan hänet vei ”vakava aivotapahtuma”.

Aivotapahtuma on yleisnimitys monenlaisille akuuteille aivoverenkierron häiriöille. Sellaisia voivat olla esimerkiksi aivoinfarkti tai aivoverenvuoto.

– Hoito aloitettiin välittömästi, ja nyt olen toipuneena takaisin kotona ja elävien kirjoissa, Uotinen kirjoittaa Instagramissa.

Uotinen kertoi samalla palaavansa pian hetkeksi näyttämölle.