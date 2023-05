Sairaalassa tapahtui tilanne, joka sai tuoreen äidin paniikkiin – Eevi Teittinen puhuu radiossa vaikeasta keskosvuodesta

Vanhemmuudesta ei tiennyt etukäteen, mitä se konkreettisesti tuo mukanaan, Teittinen kertoo Radio Novan Sunnuntaibrunssi-ohjelmassa.

Valmentaja Eevi Teittinen sai esikoisensa marraskuussa 2021 entisen vapaaottelija Teemu Packalénin kanssa. Teittinen puhuu äitiydestä ja sen haasteista juontaja Esko Eerikäisen kanssa Radio Novan äitienpäivän Sunnuntaibrunssi-ohjelmassa.

Teittinen on kertonut julkisuudessa vauvavuoden haasteista, kun heidän tyttärensä Ellen syntyi keskosena. Hän kertoo, että äitiys on ollut yksi isoimmista matkoista, joka on täynnä kaikkia tunteita.

– Asiat tulee yllättäen, ja mikään ei välttämättä mene niin kuin on ajatellut.

Synnytys kesti kolme päivää ja sen jälkeen tuore äiti oli loputtoman väsynyt. Vauva oli viikon vastasyntyneiden teho-osastolla tarkkailussa mahdollisten hengityskatkosten vuoksi. Kuorma oli raskas tuoreille vanhemmille.

– Yksi hengityskatkos tuli ruokailun aikana, vaikka sanotaan ettei sitä lasketa. Silloin menin ihan paniikkiin, kun kaikki laitteet alkoivat huutaa, Teittinen kertoo radio-ohjelmassa.

Teittinen kertoo, että hän on myös itse syntynyt keskosena ja hänen keskostarina oli paljon pahempi. Oman lapsen kohdalla kantava voima oli luottavaisuus.

– Minä ja perheeni on siitä selvinnyt, joten mekin selviämme, hän kertoo ajatelleensa.

Sairaalasta lähdettyään Teittisen olo oli hyvin epätodellinen, mutta odottavainen. Kotiuduttuaan Packalén lähti käymään poissa kotoa, ja Teittinen jäi ensimmäistä kertaa vauvan kanssa kahden.

– Mietin vaan, että mitä mä teen tälle, Teittinen kertoo ohjelmassa nauraen.

– Sairaalassa opetettiin hyvin tarkasti miten keskoslasta piti käsitellä. Pelkäsin, että teenkö jotain väärin tai hajotanko hänet.

Teittisen mukaan alku oli kaikkein raskainta ja haasteita oli etenkin vauvan syömisessä. Pelkkä syöminen saattoi kestää öisin kaksi tuntia.

Pariskunta teki vuoronvaihtoja keskenään ja myös tukiverkostolla oli tärkeä rooli. Suuri apu oli Packalénin siskosta, joka tuli kotiutumisen jälkeen hoitamaan vauvaa öisin kerran viikossa, jotta vanhemmat saisi nukuttua paremmin.

Totutteleminen uuteen elämäntilanteeseen vauvan kanssa kesti noin kaksi viikkoa. Myös parisuhde oli koetuksella.

– Kyllä se aika erilleen meitä veti, kun molemmat keskittyivät vain lapsen terveyteen. Onneksi puhuimme avoimesti ja tiesimme, että se oli vain vaihe ja molemmat hyväksyivät sen.

Eevi Teittinen ja Teemu Packalén ovat pitäneet yhtä vuodesta 2017.

Pahinta oli Teittisen mukaan ensimmäinen vuosi keskosuuden vuoksi ja nyt viimeiset puoli vuotta on ollut ihanaa vaihetta. Lapsi on kovin pieni, mutta kehityksen suhteen kaikki on hyvin.

– Hän on mahtava, hyvin tulinen luonne ja tietää tasan mitä haluaa, Teittinen kertoo naurahtaen.

Äitiys on muuttanut Teittistä entistä rauhallisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi. Hän kertoo sietävänsä aika paljon, ennen kuin hermo menee.

– Teemun sanoin se on muuttanut minua myös niin, että muiden etu ja hyvä fiilis menee omani edelle. Osaan ajatella vielä laajemmin, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

Haastavaa on ollut olla tiukka ja asettaa uhmaikäiselle rajat sopiviksi.

– Ennen lasta saattoi ajatella, että kun itse teen näin, niin lapsi tekee noin, mutta eihän se menekään ihan niin, Teittinen nauraa ja Eerikäinen komppaa.

Teittinen on jakanut vauva-arkeansa ja puhunut avoimesti keskosuuden haasteista Instagramissa. Hän kertoo radio-ohjelmassa saaneensa paljon positiivisia viestejä, ja siksi halusi jatkaa rehellistä jakamista.

– Katon sua joka päivä rakkaudella ja kerron, miten ihana olet. Kiitos elämä, Teittinen kirjoittaa lapsensa 1-vuotissyntymäpäivänä julkaisemassaan Instagram-kuvassa.

Tänä vuonna äitienpäivää juhlitaan Teittisen perheessä niin, että vanhemmat menevät lauantaina Helsinki City Running- tapahtumaan ja sunnuntaina kiiruhtavat kotiin lapsensa luo viettämään äitienpäivää.