Jaana Pelkonen teki tärkeän päätöksen, josta alkoi täysin uusi elämänvaihe – tällaista arkea hän elää nykyään

Jaana Pelkonen hyppäsi rohkeasti tuntemattomaan vietettyään 12 vuotta eduskunnassa. Äitienpäivään ex-kansanedustajalla liittyy myös haikeutta, sillä hän menetti oman äitinsä kahdeksan vuotta sitten.

Piti nähdä oman kuplan ulkopuolelle. Piti nähdä, mitä elämällä on tarjota kaikkien ovien ollessa avoinna.

Sanat ovat tv-juontajana kuuluisaksi tulleen Jaana Pelkosen, joka kaipasi elämälleen rohkeasti uudenlaista suuntaa. Nyt ex-kansanedustajan horisontissa avautuu täysin erilainen näköala kuin 12 viime vuotena, jotka hän vietti Arkadianmäellä.

Kokoomuksen kansanedustajana toiminut Pelkonen, 46, aloitti kuukausi sitten uudessa työpestissä viestintäyritys Ellun Kanoissa.

– Koin, että nyt oli hyvä hetki tarkastella maailmaa uusin silmin, Pelkonen perustelee.

– Tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun minulla ei ollut tarkkaa suunnitelmaa. Olen aina edennyt tavoitteellisesti erilaisia päämääriä kohti, mutta nyt oli pysähdyksen paikka. Tekee hyvää antaa välillä elämän kuljettaa sinne, minne se sitten ikinä viekään.

Uusi arki on alkanut vauhdikkaasti. Vaikka kalenteri on ollut täynnä, on Pelkonen jaksanut olla latautunut ja innoissaan.

– Tässä mennään eteenpäin askel askeleelta. Paljon on opittavaa. Olen aika kärsimätön, eli kaikki pitäisi osata heti, joten nyt täytyy osata vaan malttaa, hän sanoo hymähtäen.

Jaana Pelkonen kertoo jääneensä ikävöimään eduskunnasta erityisesti ihmisiä.

Sunnuntaina Pelkonen rauhoittuu viettämään äitienpäivää perheensä kanssa. Hänellä on kihlattunsa Niko Ahon kanssa 6-vuotias tytär, joka aloittaa esikoulutaipaleensa ensi syksynä.

Pelkosen perinteenä on ollut käydä äitienpäivänä oman äidin haudalla tyttärensä kanssa.

– Veimme tänä vuonna jo etukäteen kukat enkelimumminhaudalle, lahtelaislähtöinen Pelkonen sanoo.

Äidin poismeno kahdeksan vuotta sitten on ollut Pelkosen elämän suurin menetys ja rankin hetki. Hän kertoo oppineensa elämään valtavan ikävän kanssa, mutta etenkin äitienpäivään liittyy yhä myös surua.

– On todella sääli, ettei tyttäremme päässyt koskaan tutustumaan äitiini. Olen hyvin kiitollinen ja iloitsen siitä, että saan olla äiti meidän maailman parhaalle tyttärellemme, mutta samaan aikaan on haikea olo, kun ei ole omaa äitiä tai isoäitejä, joista pääsisi juhlistamaan, hän toteaa huokaisten.

Tarkkasanainen Pelkonen kuvailee itseään äidiksi, joka pyrkii olemaan aidosti läsnä lapsensa arjessa. Hän toivoo välittävänsä tyttärelleen samoja periaatteita, joita hän itse oppi omalta äidiltään.

– Olen pyrkinyt opettamaan tyttärellemme tekojen kautta sitä, että ahkeruus palkitaan. Toivon hänen oppivan myös sen, että luotettavuus ihmissuhteissa kantaa pitkälle, Pelkonen korostaa.

– Äitini iskosti minulle jo varhain, että tyttönä pärjäät ihan siinä missä pojatkin ja ettei ole naisten ja miesten ammatteja tai harrastuksia. Nuorena pelasin futista ja laskettelin lumilaudalla. Niitä juttuja me tehdään yhä perheen kesken.

Pelkonen toivoo, että varttuessaan hänen tyttärensä seuraisi rohkeasti omaa polkuaan – aivan kuten Pelkonen itsekin on pyrkinyt tekemään.

– Omaa sydämen ääntä on elämässä osattava kuunnella, hän painottaa.

Kansanedustajuuden ja perhearjen yhdistäminen sujui Pelkosen mukaan hyvin. Pelkonen viettää paljon aikaa kahdestaan tyttärensä kanssa, koska hänen sotilaana työskentelevä kumppaninsa käy töissä Tampereella.

Pariskunta on oppinut elämään osittaisessa etäsuhteessa.

– Itse olen pääosin Helsingissä, mutta mieheni on viikoittain töissä Tampereella. Meillä on tytön kanssa paljon kahdenkeskeistä aikaa. Teemme paljon asioita yhdessä, Pelkonen kertoo hymyillen.

Pelkonen ja Aho ovat olleet kihloissa vuodesta 2012. Ex-kansanedustaja on aina haaveillut häistä, mutta oikeaa hetkeä ei kuulemma ole tullut. Ensiksi hän halusi odottaa, että Suomessa menee läpi tasa-arvoinen avioliittolaki, ja sen jälkeen kalenterissa ei ole ollut sopivalta tuntuvaa ajankohtaa.

– En olisi halunnut juhlia naimisiinmenoa, jos häissämme olisi ihmisiä, joilla ei ole samaan oikeutta avioitua. Sen jälkeen olen päättänyt odottaa, kunnes on kunnolla aikaa järjestää. Haluan, että minullakin on häissäni oikeasti hauskaa, hän selvittää.

Jaana Pelkosen ja Niko Ahon ensitapaaminen Linnan juhlissa 2007.

Pelkonen muistetaan juontajana, joka on pidellyt mikkiä käsissään jättimäisissä viihdespektaakkeleissa. Tv-konkari juonsi muun muassa euroviisujen Suomen-karsinnat seitsemästi sekä Mikko Leppilammen kanssa Helsingissä järjestetyt euroviisut vuonna 2007.

– Viisuhuuma virtaa yhä veressä. Olen seurannut ihaillen Käärijän huimaa taivalta tämän vuoden laulumittelöissä, hän sanoo.

Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi juonsivat euroviisut vuonna 2007 Helsingin Hartwall-areenalla.

Uuden työn alkaessa Pelkosella on edessään tavallaan myös paluu vanhaan. Hän nimittäin valmistui aikanaan valtiotieteiden maisteriksi, pääaineenaan juuri viestintä, ja lisäksi hän on tehnyt töitä viestinnän parissa sekä media-alalla.

– Mielestäni kansanedustaja ja juontaja ovat molemmat asiakaspalvelijoita. Minulle on luontaista olla ihmisten kanssa tekemisissä, ja molemmissa töissä pääsee tapaamaan paljon erilaisia ihmisiä. Ihmisten tapaamisesta saan energiaa ja voimaa myös omaan työhöni.

Pelkosen mukaan arjen hektisyys ei juuri ole muuttunut työpaikanvaihdon jälkeen. Hänen henkireikänsä on käydä pari kertaa viikossa tulijoogassa.

– Se on oikeastaan aikamoinen rääkki, kun joogataan 90 minuuttia 40 asteen lämmössä. Kyllä siinä mieli tyhjenee, Pelkonen nauraa.

Tänä keväänä Pelkonen on myös palannut usean vuoden jälkeen rakkaan tanssiharrastuksensa pariin. Pitkän tanssitaustan omaava Pelkonen osallistui Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun vuonna 2018, minkä jälkeen palo kilpatansseihin syttyi.

Pelkosen mukaan liikunta ja tietyt treenirutiinit ovat hänelle tärkeitä. Ruokavaliotaan hän ei kuitenkaan sen koommin suunnittele.

– Minulla ei ole kovin tiukkaa ruokavaliota, eikä olisi energiaa tai aikaa sellaista suunnitella. Koitan vain katsoa, etten syö pullaa ja karkkia joka päivä. Liikunnasta pyrin pitämään kiinni, koska sen auttaa jo henkisestikin pysymään vireessä, hän sanoo.

Pelkonen ei kertomansa mukaan omista – eikä aio omistaa enää vaakaa. Se kuulemma ohjaisi väärään suuntaan.

– Joskus olen käyttänyt vaakaa, mutta en pitänyt painon seuraamisesta. Kyllä sen tietää muutenkin, onko syönyt liikaa herkkuja ihan jo siitä, jos housujen napit puristavat.

Pelkonen tunnustautuu suorittajaluonteeksi. Hän on aina halunnut viedä maaliin projektit hinnalla millä hyvänsä. Kilpailihan hän esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa murtuneilla kylkiluilla.

Hän myös kokee, että tarkka aikataulutus helpottaa arjen pyörittämistä.

– On helpompaa sopeutua yllätyksiin, kun on varautunut etukäteen. Tietenkään elämää ei voi liian pitkälle käsikirjoittaa, sillä harvoin asiat menevät kuin on suunnitellut, hän tietää.

Pelkosen mukaan eduskunnasta lähteminen on tarjonnut tilaisuuden tutkiskella, voisiko suhtautuminen olla armollisempi. Hän on ymmärtänyt, ettei kaikkia lankoja tarvitsisi pitää omissa käsissä.

– Haluan eroon suorittajaluonteesta, ja nyt olen antanut itselleni aikaa ja tilaisuuden katsoa, voisiko elämää elää muutenkin kuin suorittamalla. Kaikessa ei kenties tarvitse pyrkiä täydellisyyteen.

Pelkoselta on udeltu, tähtääkö hän euro- tai presidentinvaaleihin, mutta vastaus on ollut ei. Täysin kokonaan hän ei silti ovia politiikkaan halua sulkea.

– Parempi olla sanomatta, että ei koskaan. Jos jonain päivänä haluaisin pyrkiä takaisin politiikkaan, kaikki tämänhetkinen antaa uutta perspektiiviä ja näkemystä. Nyt nautin täysillä tästä työstä, hän alleviivaa.

Jaana Pelkonen valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen kerran 2011. Hänelle tärkeää on ollut muun muassa tasa-arvoisen avioliittolain läpi saaminen sekä Suomen Nato-jäsenyys.

Jotain Pelkosen henkisestä muutoksesta kertoo myös se, että hän on halunnut jättää myös kesän suunnitelmat avoimiksi. Eniten hän odottaa maukkaita kesäruokia ja uintireissuja tyttärensä kanssa.

– Kävelimme tyttäreni kanssa yksi päivä torin ohi ja tytär sanoi, että ”voi äiti, viimein olen ymmärtänyt, miten hyviä herkkuja tuoreet mansikat ja kirsikat onkaan!”. Molemmat ollaan niitä kaivattu, hän summaa hymyillen.

