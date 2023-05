43-vuotias Nino Hermas oli leimattu mielenterveyspotilaaksi, ja sellaisena häntä hoidettiin – tuskalliseen loppuun asti. Oikea diagnoosi paljastui vasta kuoleman jälkeen, ja omaisten mielestä Nino olisi voitu pelastaa. He eivät suostu kärsimään hiljaa. He haluavat kertoa nyt kaiken.

Puhelu tuli Auroran sairaalan psykiatriselta osastolta. Anita Hermas tiesi, että soittaja on hänen poikansa Nino. Luvassa ei ollut hyviä uutisia, taaskaan.

– Äiti. Musta tuntuu, ettei mun elimistö enää kestä päivääkään, hätääntynyt ääni puhelimessa sanoi.

Oman pojan hätähuuto sai äidin jähmettymään paikoilleen. Hänen huolensa läikkyi yli, muuttui puhtaaksi paniikiksi.

Siinä vaiheessa Big Brotherista tuttu Nino Hermas oli kärsinyt jo yli vuoden vaikeista terveys­ongelmista. Hän yritti hakea niihin toistuvasti apua, Anitan mukaan tuloksetta.

Lääkärit vaikuttivat perheen mukaan uskovan, että syy fyysisiin oireisiin oli vain ”korvien välissä”. Ninolla oli mielen­terveys­potilaan tausta, ja sellaisena häntä haluttiin taas hoitaa.

Äidin mielestä ilmeiset hälytysmerkit sivuutettiin täysin.

– Nino kärsi sydänongelmista sekä hengen­ahdistuksesta, joka lääkäreiden mukaan johtui paniikkihäiriöstä ja astmasta, Anita kertoo.

Hänen mukaansa Nino itsekin koki, ettei hän saanut asianmukaista hoitoa.

– Nino sanoi olevansa psykiatrisella osastolla aivan väärässä paikassa, mutta ainakin apu olisi lähellä.

Myös omaiset ajattelivat, että sairaalassa Ninon pitäisi olla turvassa.

He olivat väärässä.

Hätääntynyt puhelu jäi viimeiseksi kerraksi, kun Anita sai kuulla poikansa äänen. Silloin hän osasi jo aavistaa pahaa.

– Tiesin sen, että nyt Ninolla oli jotain tosi pahasti pielessä. Nino pelkäsi kuolevansa.

Seuraavana päivänä, lokakuun 10. päivänä 2022, puhelin soi uudestaan. Tällä kertaa numero oli Anitalle tuntematon. Uutiset olivat ne pahimmat mahdolliset.

Perheen mukaan Nino oli valovoimainen, energinen ja sydämellinen ihminen.

Sairaalasta kerrottiin, että Nino oli kuollut. Hän oli kuollessaan vain 43-vuotias.

Viikon kuluttua kuolemasta, oikeustieteellisen ruumiin­avauksen jälkeen, äiti sai jättää viimeiset hyvästit pojalleen.

– Astuin sisään valtavista valkoisista ovista, joiden takana pöydällä Nino makasi. Hänen toinen kätensä oli jätetty liinan alta näkyviin. Pitelin hänen kylmästä kädestään kiinni. Oli vaikeaa päästää irti.

Kuolinsyy selvisi heille vasta yli kuukauden odotuksen päätteeksi, kun tutkinta oli valmis.

Kuolemansyyraportin valmistumisesta alkoi uusi vaihe omaisten elämässä. He haluavat selvittää perin pohjin, miksi Nino jäi vaille hoitoa, joka olisi voinut pelastaa hänen henkensä.

Kuoleman­syytutkimus vahvisti, ettei Ninon ongelma ollut vain korvien välissä. Hän kuoli sepelvaltimotautiin, joka oli jo ehtinyt arpeuttaa sydäntä. Ilta-Sanomat on nähnyt kuolintodistuksen.

Sepelvaltimo­tauti­diagnoosin Nino sai Anitan mukaan vasta kuoleman jälkeen. Entuudestaan hänellä oli diagnosoitu verenpainetauti ja diabetes.

Anitan mukaan kuolinsyy tuli omaisille valtavana sokkina, vaikka Nino oli usein valitellut juuri sydänoireita.

– Nino oli kuvaillut lääkäreille, että hänestä tuntuu kuin sydän tulisi ulos rinnasta. Hän oli monesti sanonut myös epäilevänsä, että hänen sydämessään on jotain vikaa.

Omaiset järkyttyivät tajutessaan, että Nino olisi tarvinnut ihan muuta kuin psykiatrista hoitoa.

– Sairaalassa sanottiin, että varjo­ainekuvauksella tai rasitus­testeillä sairaus olisi voitu löytää, mutta Ninon hätähuutoon ei vastattu. Hän kuoli turhaan – täysin turhaan, äiti sanoo ja romahtaa itkuun.

Perhe kertoo tehneensä Ninon kuolemasta kantelun Valviraan. Perheen mielestä Nino olisi elossa, jos somaattiset oireet olisi tutkittu asianmukaisesti ja ajoissa.

Virallinen kanta siitä, tapahtuiko Ninon hoidossa virhe tai virheitä, selviää vasta myöhemmin. Yleisellä tasolla omaisten huoli ei ole aiheeton.

Ninolla oli 10 kummilasta, joiden kaikkien nimet hän oli tatuoinut kehoonsa. Oikeaan käteensä hän oli tatuoinut oman poikansa nimen ja syntymäpäivän.

Jo vuonna 2015 selvitettiin, että mielen­terveyspotilaat saavat muuta väestöä huonommin hoitoa sydän­sairauksiinsa. Mielen­terveys­diagnoosin saaneen oli selvästi muita vaikeampi päästä esimerkiksi sydämen ohitus­leikkaukseen, ja terveydenhuollossa koettu syrjintä selittää osaltaan mielen­terveys­potilaiden lyhyempiä eliniänodotteita.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n johtavan asiantuntijan Kristian Wahlbeckin mukaan ongelma on yhä todellinen.

– Mielenterveyspotilaat kuolevat muuta väestöä aikaisemmin erilaisiin somaattisiin sairauksiin, joita olisi pystynyt hoitamaan, Wahlbeck sanoo.

– Lääkäreiden herätyskellojen pitäisi aina soida, jos mielen­terveyspotilaalla on fyysisiä oireita. Heidän kuolleisuutensa on suurempi kuin muun väestön, joten heidät on syytä ottaa aina vakavasti, hän jatkaa.

Myös Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan sekä erikois­sairaanhoitoa että perus­terveydenhuoltoa mielen­terveysongelmien vuoksi saavilla potilailla on yhä kohonnut kuoleman riski.

Perheen mukaan Nino oli puhunut avoimesti mielen­terveys­ongelmistaan, kuten masennuksesta ja siitä, että hänellä epäiltiin kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Anita istuu makuuhuoneensa sängyn laidalla kotonaan Helsingissä. Vieressä on tytär Nina, Ninon sisko.

He ovat nyt valmiita kertomaan kaiken siitä, mitä ennen kuolemaa tapahtui.

Sängylle on aseteltu valokuvia Ninosta elämän varrelta. Äiti ja sisko katselevat niitä keskittyneinä ja palaavat yhteisiin muistoihin. Alla on Anitan ja Ninan kertomus Ninon viimeisestä vuodesta.

– Nino eli elämäänsä täysillä. Hän oli sellainen maailmaa syleilevä ihminen. Iloinen mies, jonka valo tarttui muihin, äiti kuvailee.

Lähihoitajaksi kouluttautunut Nino oli ollut viisi vuotta raittiina ja työskenteli Stopissa, joka on pääkaupunki­seudulla toimiva päihde­kuntoutujia tukeva yhdistys.

Perheen mukaan Nino näki aktiivisesti ystäviään ja oli aina menossa jonnekin. Hän myös vietti paljon aikaa 5-vuotiaan poikansa kanssa, jonka äitien kanssa hänellä oli kumppanuus­vanhemmuus.

Myös Ninon työpaikalla Stopissa järjestettiin muistotilaisuus. Läheisten mukaan lapsirakas Nino teki myös vapaaehtoistyötä Stopissa ja järjesti lasteniltoja.

Viime vuoden alussa Ninon terveys alkoi rakoilla. Oireet alkoivat unettomuudella. Hiljalleen ilmeni hengenahdistusta ja painon tunnetta rinnassa.

– Nino ei saanut unta hengen­ahdistuksen takia. Kokeilimme kaikkea: pimennysverhoa, painopeittoa ja meditaatio­harjoituksia, äiti selvittää.

– Ninolle oli sanottu, että oireet johtuvat paniikkihäiriöstä ja astmasta. Mietimme, miten on mahdollista, että saa niin monta kertaa päivässä paniikki­kohtauksia, Nina-sisko jatkaa.

Läheiset luulivat viime juhannukseen asti, että kyse tosiaankin olisi paniikkihäiriöstä. Juhannuksena äiti ja sisko kuitenkin havahtuivat, kun Nino oli yhtäkkiä aivan hiestä märkä ja jääkylmä. Ninon isä ja Ninan puoliso mittasivat Ninon sykkeen ja verenpaineen, mutta niissä ei näkynyt mitään erikoista.

– Me kuitenkin pelästyimme ja tajusimme, että ehkä kyse oli sittenkin jostain muusta – jostain selvästi vakavammasta, Anita ruotii.

– Nino yritti selvittää oireitaan ja saada apua. Viime kesänä ja syksynä Nino soitti useasti itselleen ambulanssin ja toisinaan hänet otettiinkin hetkeksi sairaalaan. Silti häntä ei otettu tosissaan, mikä tuntuu pöyristyttävältä, sisko lisää.

” Kerran Nino istui tässä sohvalla ja haukkoi henkeään. Hän piteli rinnastaan ja sanoi, että henkeä ahdistaa.

Hermas osallistui Big Brotheriin vuosina 2009 ja 2010. Sittemmin häntä ei enää nähty julkisuudessa.

Läheisten mukaan oireet laitettiin aina puhtaasti mielen­terveysongelmien piikkiin, vaikka Nino sairasti diabetesta ja veren­painetautia ja suvussa on esiintynyt aivoinfarktin aiheuttaneita suonitukoksia.

– Ninoa neuvottiin käyttämään kaikenlaisia ahdistuksensietokeinoja, kuten piikkimattoa ja pään upottamista kylmään veteen. Ahdistuksen ilmaantuessa Nino yritti myös käydä kävelylenkillä, äiti kertoo.

– Mutta hänen olonsa ei parantunut, koska sykkeet nousivat entisestään ja polvet kramppasivat. Erilaisia lääkkeitäkin määrättiin, kuten astmalääkettä ja Ketipinoria, mutta ne vain pahensivat oloa.

Äidin mukaan Nino olisi halunnut lopettaa Ketipinorin käytön kokonaan. Ketipinorin tuoteselosteen mukaan lääkärin on tutkittava sydän ja tarvittaessa ohjattava välittömästi sydänlääkärille, jos käytön jälkeen ilmenee esimerkiksi sydämen­tykytystä, hengitys­vaikeuksia, rintakipua tai selittämätöntä väsymystä.

– Ninolla annosmääriä vain lisättiin, vaikka hänen olonsa huononi entisestään, Anita sanoo.

– Viimeisinä aikoinaan Nino oli aivan kuin zombi erilaisten lääkkeiden popsimisen seurauksena. Mielestämme osa lääkäreistä saattoi syrjiä Ninoa päihdetaustan takia.

Nino Hermas koiransa Pamelan kanssa.

Pian Ninon toimintakyky laski radikaalisti. Työnteko jäi.

– Hän käytännössä asui luonani ja istui sohvan nurkassa tai makasi sohvalla. Hän ei enää uskaltanut hoitaa lastaan yksin, koska pelkäsi saavansa näitä paniikkikohtauksia. Olimme hänen apunaan, Anita kertoo.

– Kerran Nino istui tässä sohvalla ja haukkoi henkeään. Hän piteli rinnastaan ja sanoi, että henkeä ahdistaa. Hän oli jo alkanut itsekin uskoa siihen, että kyse oli pakosti paniikki­kohtauksesta, koska niin monet lääkärit olivat sellaista väittäneet, Nina muistelee.

Mielenterveystaustan lisäksi Ninoa leimasi perheen mukaan todennäköisesti myös hänen päihdetaustansa.

Ahdistus - ja masennus­oireiden pahennuttua Nino alkoi retkahdella. Hän oli alkanut käyttää alkoholia uudestaan helpottaakseen oloa ja hakeutui kahdesti kuntoutukseen. Jälkimmäisellä kerralla, vain pari viikkoa ennen kuolemaa, hänet vietiin sairaalaan hengen­ahdistuksen takia. Sieltä hänet oli myöhemmin viety ambulanssilla Lohjan sairaalaan.

– Ninon mukaan häneltä oli jossain kohti otettu sydänkäyrä, jossa ei kuitenkaan ollut näkynyt mitään. Oireet kuitenkin vain pahenivat. Lääkäreiden olisi kuvitellut edes tekevän rasitustestin, kun Nino kertoi sydänoireistaan, Anita näkee.

Fakta Sepelvaltimotaudin oireet ja eteneminen ovat hoidettavissa Sepelvaltimotaudin oireita ovat rintakipu, puristava tunne rinnassa, hengenahdistus ja selkeä suorituskyvyn heikkeneminen.

Sepelvaltimotaudin toteamiseen käytetään perinteisesti kliinistä rasituskoetta. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä moderni kuvantamistutkimus eli sepelvaltimoiden tietokonetomografia, jossa sepelvaltimot kuvannetaan.

Lisäksi potilaalle voidaan tehdä sepelvaltimoiden varjoainetutkimus, jolla voidaan arvioida leikkauksen tarve, jos lääkehoito ei ole riittävä.

Lääkehoidon lisäksi voidaan päätyä sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen tai pallolaajennukseen. Myös terveelliset elämäntavat ovat avainasemassa. Lähde: Terveystalo

Nino siunattiin haudan lepoon Roihuvuoren kirkossa 25. marraskuuta. Häntä saapui hyvästelemään yli sata ihmistä.

Ninoa jäivät kaipaamaan erityisesti vanhemmat, kaksi sisarusta, isoäiti, 5-vuotias poika ja laaja ystäväjoukko. Äiti ja sisko jäävät katselemaan yhteiskuvia Ninosta koiransa sekä poikansa kanssa.

Yhdessä kuvassa 5-vuotias poika hymyilee valloittavasti isänsä hartioilla.

– Tuntuu niin käsittämättömän väärältä, että hän jää ilman isää, Anita suree.

– Ainut, mikä lämmittää sydäntä, on se, että hän teki vaikutuksen moniin. On ollut koskettavaa kuulla hänen ystäviensä tarinoita – erityisesti siitä, miten Nino auttoi heitä elämässään.

Hautajaisiin osallistui yli 100 vierasta.

Ninon toiveen mukaan kirkossa soi DJ Bobon Shadows of the Night -kappale kanttorin soittamana, kun arkkua kannettiin kirkon ovista ulos. –Nino mietti omia hautajaisiaan setänsä äkillisen kuoleman jälkeen. Hautakiveen tulee Ninon valokuva ja nimikirjoitus. Hänen ystävänsä ovat keränneet hirveän summan hautakiveä varten, äiti kertoo.

Anitan mukaan äärettömän surun lisäksi omaisia kalvaa toinenkin tunne.

– Syyllisyyden tunne repii sydäntä, hän myöntää.

Äiti on miettinyt paljon sitä, olisivatko omaiset voineet tehdä vielä enemmän saadakseen Ninolle kunnollista hoitoa.

– Olen miettinyt, olisiko yksityisellä puolella tilanne ollut toinen, vaikka hän pari kertaa kävi sielläkin. Mietin, että olisi pitänyt ottaa lainaa, jotta olisimme voineet vaatia yksityiseltä puolelta lisätutkimuksia.

Äidin ja siskon mukaan Ninolle tehtiin oikeus­tieteellinen ruumiinavaus poliisin tutkinta­ilmoituksen perusteella. Näin toimitaan aina, kun kuolema tapahtuu yllättäen.

– Meitä kehotettiin tekemään Ninon kuolemasta selvityspyyntö. Oikeuslääkäri sanoi, että Nino olisi voinut pelastua, jos joku olisi ymmärtänyt tehdä hänelle varjoainekuvauksen, äiti väittää.

Anita kertoi poikansa kuolemaan liittyvistä yksityiskohdista ensin sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo saaneensa sen jälkeen myös törkeitä viestejä, että omaiset hakisivat vain julkisuutta.

– Kuinka moni olisi vastaavanlaisessa tilanteessa jättänyt selvityspyynnön tekemättä? Selvityspyynnön tekeminen oli erittäin raskasta. En halua ketään yksittäistä lääkäriä vastuuseen, vaan haluan, että Ninon tapaus olisi jonkinlainen herättävä tapaus, jonka turvin joku toinen voisi pelastua, äiti perustelee.

– Myös mielenterveyspotilaiden oireet on tutkittava kunnolla. Nino huusi apua, mutta kukaan ei kuunnellut.

Helsingin kaupungin viestinnästä vastattiin Ilta-Sanomien haastattelu­pyyntöön, etteivät he voi kommentoida yksittäisen potilaan tai asiakkaan hoitoon liittyviä asioita.

– Kyseessä olevan kaltaisia menehtymisiä tapahtuu onneksi erittäin harvoin. Käymme aina tällaiset vakavat tapahtumat huolellisesti lävitse, Helsingin kaupungin viestinnästä vastattiin sähköpostitse.

Kaupungin viestinnästä kerrottiin, ettei heillä ole tarjota tilastoitua tietoa siitä, onko Helsingin kaupungin psykiatrisen hoidon piirissä kuollut potilaita viimeisten vuosien aikana johonkin diagnosoimattomaan sairauteen.

Miten yleistasolla pyritään varmistamaan se, että psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan oireet ovat täysin psyykkisperäisiä eikä taustalla ole sittenkin jotain muuta?

– Tällaisen erottelun tekeminen kuuluu terveydenhuollon ammattilaisten, lääkärien ja hoitajien, ammattitaitoon. Vaikeissa tilanteissa on hyvä pyytää mielipidettä kollegalta, kommentoi Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen.

Miten toimitaan, jos psykiatrisessa hoidossa oleva potilas kertoo kärsivänsä fyysisistä oireista?

– Psykiatristen potilaiden fyysiset oireet ja sairaudet pyritään hoitamaan yhtä hyvin kuin muidenkin potilaiden.

Entä jos hän kertoo kärsivänsä sydänoireista? Mitä vaatii, että mielenterveyspotilaalle tehdään varjoainekuvaus tai rasitustesti? Kuinka tyypillistä on, että mielenterveyspotilas valittaa sydänoireista tai hengenahdistuksesta?

– Valitettavasti meillä ei ole tästä tilastotietoa.

Miten yleisellä tasolla näette sen kritiikin, että mielenterveyspotilaat saattavat olla fyysisten vaivojen suhteen eriarvoisessa asemassa hoidon suhteen? Esim. Mieli ry:n selvitys, jonka mukaan mielenterveyspotilaat saavat huonommin hoitoa sydänsairauksiinsa.

– Tähän täytyy suhtautua vakavasti ja varmistaa oikein kohdentuvat ja hyvät terveyspalvelut myös psykiatristen palvelujen asiakkaille. Vaikeasti mielenterveys- ja päihdeongelmaisten elinajanodote on merkittävästi lyhyempi kuin väestössä keskimäärin. Tämä johtuu muun muassa heidän keskimääräistä suuremmasta somaattisesta sairastavuudestaan sekä erilaisista esteistä tarpeenmukaisen hoidon saamisessa, kuten Mieli ry:n selvityksessäkin todetaan, Tamminen kommentoi.

Fakta Mielenterveyspotilaiden stigma Husin mielialahäiriöiden ja yleispsykiatrian linjajohtaja ja ylilääkäri Pekka Jylhä ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin, mutta kommentoi aihetta yleisellä tasolla. Jylhän mukaan hoitoon hakeutuneen henkilön mielenterveystaustan ei pitäisi vaikuttaa hänen fyysisten oireidensa tutkimiseen. Hän kuitenkin tiedostaa sen, että joissain tapauksissa mielenterveyspotilaat saattavat olla fyysisten vaivojen suhteen eriarvoisessa asemassa hoidon suhteen tai heitä ei oteta vastaanotoilla tosissaan. – Valitettavasti tällaista tietoa tulee. Potilaiden kertomaa ei ehkä aina kuunnella tarpeeksi tarkasti tai he eivät ehkä myöskään aina osaa tuoda oireitaan esille, hän kertoo. Ylilääkärin mukaan poliklinikoille päästäkseen vaaditaan ensin somaattisten oireiden tutkimus. – Poliklinikoille tullaan lähetteellä ja vaadimme, että lähettävä lääkäri on tutkinut mahdolliset somaattiset syyt. Lisäksi vaadimme, että tavallisimmat laboratoriokokeet on otettu. Husin psykiatrian osastoille tullaan yleensä sairaalan päivystyspoliklinikan kautta, jossa somatiikan lääkäri on ensin tutkinut potilaan. Esimerkiksi lähetteen tahdosta riippumattomaan hoitoon tekee lähes aina terveyskeskuslääkäri tai yleislääketieteen tai akuuttilääketieteen lääkäri. Heidän tulee ennen lähetteen tekoa varmistua, ettei kyseessä ole mikään somaattinen hätätila. Hyvin usein tutkitaan tällöin somaattisen tutkimuksen ohella myös tarvittavat laboratoriokokeet, sydänfilmi ja jopa pään CT- tai TT-kuvaus. Jylhän mukaan mielenterveyspotilaat eivät tyypillisesti valita sydänoireista tai hengenahdistuksesta hoitoon tullessa. Hän sanoo, että mielenterveyspotilaille tehdään samojen kriteereiden perusteella varjoainekuvaus tai rasitustesti kuin muillekin potilaille. – Jos mielenterveyspotilas valittaa sydänoireita, niin lääkäri päättää tarvittavat tutkimukset, muun muassa EKG:n otosta. Miten yleistä on, että sydänsairaus tai fyysisiä oireita diagnosoidaan virheellisesti mielenterveysongelmista johtuviksi? Miten yleistä on, että virhearviointi johtaa potilaan kuolemaan? – Käsittääkseni kumpikin on harvinaista, hän vastaa.

