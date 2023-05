Seura: Käärijän yksi fyysinen ominaisuus ihmetyttää usein ihmisiä – saanut aikaan uhoa

Käärijä kertoo tippuneensa ominaisuutensa vuoksi pois myös jääkiekkojoukkueesta.

Suomea Euroviisuissa edustava Käärijä eli Jere Pöyhönen kertoo Seura-lehdessä saaneensa kuulla erityisesti yhdestä piirteestään. Artisti ei omien sanojensa mukaan kestä käskytystä tai kyykytystä, koska on joutunut kokemaan niitä aiemmin pituutensa vuoksi.

Käärijän kertoman mukaan hänet tiputettiin aikoinaan C-junioreiden jääkiekkojoukkueesta ”liian lyhyenä pelaajana”.

– On se tietynlainen uho aina ollut mussa. Mutta ehkä siinä on semmosta ollut, kun oot vähän lyhyempi kuin muut, että sun täytyy tehdä jotain muuta, että oot isompi kuin muut.

Vaikka artistilla on pituutta 170 senttimetriä, ihmettelevät ihmiset usein hänet tavatessaan, kuinka ”lyhyt hän on”.

– Vaikka 170 on lyhyt mieheksi, kyllä sillä pärjää. Pääsen Lintsin laitteisiin kumminkin.

Käärijä sai euroviisuareenalla raikuvat aplodit.

Uhoa löytyy myös euroviisuesityksestä. Cha Cha Cha -kappale on kerännyt itselleen valtavaa suosiota jo ennen itse Euroviisuja ja ensimmäisessä semifinaalissa suosion nähtiin kantavan myös sosiaalista mediaa pidemmälle.

Suomi pääsi finaaliin raikuvien aplodien ja huutojen saattelemana. Vastaavaa ennakkosuosikin asemaa Suomi ei ole nauttinut koskaan aiemmin, joten Vantaalta kotoisin oleva Pöyhönen on onnistunut tekemään itsestään ”isomman kuin muut”.

Ensimmäisen semifinaalin jälkeisessä pressitilaisuudessa Käärijä kertoi haluavansa hämmästyttää ja saada ihmiset hymyilemään esityksellään.

– Haluan, että kun ihmiset näkevät minut, he miettivät, että mikä hiton ihminen tämä on. Ehkä he uskaltavat heittäytyä minun esimerkistäni.

Artisti kertoi IS:lle saavansa energiaa yleisöstään.

– Mä elän yleisöstä ja uskon, että yleisö elää musta. Se on vuorovaikutusta ja yhteistä kivaa, mitä siellä tehdään. Kun astun lavalle, on tarkoitus pitää hauskaa yhdessä, että se välittyisi se fiilis kaikille.

Käärijä taistelee vihreään boleroon pukeutuneena voitosta lauantain finaalissa, missä it’s crazy, it’s party -meininkiä nähdään mahdollisesti vielä aiempaa isommin.

Eurovision Song Contest 2023 lauantaina 13.5. klo 22 Yle TV1 ja Yle Areena.