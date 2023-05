Aku Hirviniemi räväytti: Sonja-puoliso turvautui erikoiseen keinoon ja saksi näyttelijälle Käärijä-tukan

Käärijä-kuume nousee monessa kodissa.

Suomen Käärijä selvitti eilen tiensä euroviisujen finaaliin, joka käydään ensi lauantaina.

Vielä on siis monta päivää aikaa nostattaa Käärijä-kuumetta.

Aku Hirviniemen ja Sonja Kailassaaren kotona viisufinaaliin lähdetään kotiparturin kautta.

– Jos sinulta ei löydy kotoa vihreätä boleroa lauantain kisakatsomoon, voit aina leikkauttaa KÄÄRIJÄ-tukan! Esimerkiksi näin, Hirviniemi kirjoittaa Instagramissa jakamansa videon yhteydessä.

Tuumasta toimeen, vaikka Aku ei tunnu koko ajan luottavan Sonjan tekemiseen.

– Onks tää susta hauskaa? Aku kysyy useaan otteeseen Sonjan leikatessa nauraen miehensä tukkaa.

Suomalaiset ovat eläneet täysillä Käärijän mukana. Viisufanien kisakatsomoissa on nähty esimerkiksi ”käärijätorttua” ja vihreitä drinkkejä.

– Minusta on hienoa, että Suomessa ja maailmalla on noussut tämmöinen hypetys Käärijän ympärillä. Ihmisten mielikuvitus on valloillaan, vihreää on joka puolella. Käärijä on tuonut tullessaan riehakkuutta ja hauskuutta ihmisille ja ehkä myös rohkeutta olla sellainen. Rohkeutta heittäytyä ja eikä aina tarvi olla niin ryppy otsassa. Muutenkin Käärijä tuntuu olevan sympaattinen, aito ja rehellinen oma itsensä. Kävi viisuissa miten vain, Käärijä on jo voittaja mun silmissä, Instagramissa todetaan.