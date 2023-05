Käärijä finaaliin! Sai yhdellä vastauksellaan median taputtamaan raikuvasti

Suomen euroviisuedustaja Käärijä varmisti myöhään tiistai-iltana finaalipaikkansa tämän kevään viisukilvassa.

Koko kansan Käärijä hyppäsi penkistään, kun hänet julistettiin vuoden 2023 euroviisufinalistiksi.

Yhtään liioittelematta voi sanoa, että Käärijä sai kaikista suurimmat aplodit sekä areenalla että lehdistökeskuksessa.

Suomen esiintymispaikka finaalissa on ensimmäisellä puoliskolla, kuten myös Käärijän suurimman kilpakumppanin, Ruotsin Loreenin.

Finaalissa nähdään ensimmäisestä semifinaalista Suomen ja Ruotsin ohella Kroatia, Moldova, Sveitsi, Tshekki, Israel, Portugali, Serbia ja Norja. Torstain semifinaalista jatkoon menee 10 esitystä.

Finaaliin suoraan pääsivät suuret rahoittajamaat Britannia, Saksa, Espanja, Italia, Ranska ja viime vuoden voittaja Ukraina.

Kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Käärijä hauskutti mediaa sujuvalla englannillaan.

– Nautin vain esityksistä enkä sen jälkeen muistanut mitään. Halusin vain pitää hauskaa ja tuoda ihmisille iloa. Kiitos tuesta!

Hän sanoi, ettei halua ottaa paineita finaalista, koska kyse on on kuitenkin kerran elämässä -tilaisuudesta.

– Me ollaan kaikki voittajia. Kaikki haluavat voittaa ja niin myös minä, hän viittasi kilpakumppaneihinsa.

Käärijällä ei ole aikeita tehdä mitään parannusehdotuksia finaaliesitykseensä.

– Ehkä ei. Minä olen nyt täällä ja pääsin finaaliin. Uskon, että kaikki meni hyvin. Minä vain teen parhaani ja katson, mitä tapahtuu.

Hän selittää haluavansa esityksessään hymyillä ja tehdä hulluja juttuja.

– Haluan, että kun ihmiset näkevät minut, he miettivät, että mikä hiton ihminen tämä on. Ehkä he uskaltavat heittäytyä minun esimerkistäni, hän sanoi ja jatkoi sitten:

– Mitähän minä sanoin?

Käärijä sanoo iloitsevansa siitä, että hänen kilpailukappaleensa on suomenkielinen.

– Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät uskoneet suomenkieliseen kappaleeseen. Haluan osoittaa, että me voimme voittaa suomalaisella kappaleella. Siksi olen täällä.

Vastaus sai yleisön puhkeamaan aplodeihin.

Kilpailun toinen semifinaali käydään tulevana torstaina.

Euroviisujen finaali käydään myöhään lauantai-iltana 13. toukokuuta.

