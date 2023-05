Mikä tunnelma! Tällaisia ovat suomalaisten viisufanien kisakatsomot: ”käärijätorttua” ja vihreitä drinkkejä

Antaa palaa, Suomi!

Suomalaiset jännittävät euroviisujen ensimmäistä semifinaalia kautta maan. Helsingin toukokuinen myöhäisilta vaihtoi väriään, kun useat kaupungin tunnetut rakennukset valaistiin semifinaalin käynnistyessä vihreällä.

Somessa puolestaan vaikuttaa trendaavan muun muassa vihreä käärijäntorttu.

Tällaisissa tunnelmissa Suomen viisumenestystä seurataan kotikatsomoissa:

– Minusta on hienoa, että Suomessa ja maailmalla on noussut tämmöinen hypetys Käärijän ympärillä. Ihmisten mielikuvitus on valloillaan, vihreää on joka puolella. Käärijä on tuonut tullessaan riehakkuutta ja hauskuutta ihmisille ja ehkä myös rohkeutta olla sellainen. Rohkeutta heittäytyä ja eikä aina tarvi olla niin ryppy otsassa. Muutenkin Käärijä tuntuu olevan sympaattinen, aito ja rehellinen oma itsensä. Kävi viisuissa miten vain, Käärijä on jo voittaja mun silmissä.

– Toivotan paidatonriehujalle paljon onnea matkaan! Tein ihan tän illan kunniaks Käärijä-macaronseja. Jouduin tekemään muutamat eri versiot, mut tohon missä on ”niitit”, niin siihen päädyin. Tämmöseks amatööriks ihan kelpo tekeleet. Cha cha chaaaa vaan kaikille!

– No miäkii sit viime hetkellä.

– I'm ready, let the first semifinal begin!!!

– Hello Europe!

– Mukavaa semifinaali-iltaa!