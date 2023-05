Hyväntuulinen ja rento Käärijä tapasi mediaa ja fanejaan saunarekalla aurinkoisessa Liverpoolissa ennen tulikoettaan eli euroviisujen ensimmäistä semifinaalia.

Tiistain kenraaliharjoitus meni nappiin. Yleisö suorastaan mylvi Käärijän kohdalla, ja se näkyi myös esityksessä. Käärijä kertoi saaneensa energiaa yleisöstä.

– Mä elän yleisöstä ja uskon, että yleisö elää musta. Se on vuorovaikutusta ja yhteistä kivaa, mitä siellä tehdään. Kun astun lavalle, on tarkoitus pitää hauskaa yhdessä, että se välittyisi se fiilis kaikille.

Käärijä on kohonnut euroviisujen ennakkosuosikiksi Ruotsin Loreenin ohella.

– Vielä voitto ei ole tullut, nyt se täytyy vaan ottaa.

Rento Käärijä tapasi fanejaan ja mediaa iltapäivällä.

Loreenia hän kuvailee mahtavaksi tyypiksi.

– Hän on yksi lemppareistani. Meillä synkkaa tosi hyvin ja heitetään läppää. Hän on myös lähtenyt mun hölmöihin juttuihin messiin. Koetetaan vaan yhdessä nauttia tästä matkasta.

Sunnuntaina Suomeen palaava Käärijä haluaa euroviisujen jälkeen heittää vapaalle hetkeksi.

– Haluan olla mun tärkeiden ihmisten kanssa ja sanoa heille, että mä rakastan teitä.

Käärijä haluaa legendaksi kattoon ja voittaa koko euroviisut. Ne pidetään todennäköisesti Tampereella. Hän kertoi olevansa aivan valmis juontamaan Tampereen kisat.

– No ehdottomasti otan sen pestin vastaan, jos näin käy.

Käärijä on ystävystynyt euroviisuissa Slovenian Joker Outin laulajan Bojan Cvjetićanin kanssa. He ovat julkaisseet eeppisiä yhteisvideoita, joissa on parodioitu muun muassa Titanicia. Bojan on tulossa Suomeen Käärijän kutsumana.

Joker Outin laulaja Bojan on kuvassa alhaalla vasemmalla.

– Meistä on tullut tosi hyviä ystäviä ja otan mielellään Bojanin mun viereen nukkumaan ja laitetaan Salatut elämät pyörimään. Menen myös käymään hänen kotimaassaan ja katsomaan heidän keikkaansa.

MTV Uutisten mukaan Käärijä on Salkkarien superfani ja nähnyt jokaisen jakson.

Eurovision Song Contest: Semifinaali 1 nähdään TV1-kanavalla klo 22.00. Käärijä esiintyy sijalla 15.